Но это не значит, что под санкции попадут новые 60 банков.

Вчера Еврокомиссия представила проект 22-го пакета санкций против России. Помимо ограничений для туристов и спортсменов, о которых мы говорили ранее, по традиции, не обойдут вниманием банки, энергетику и суда "теневого" флота.

Так, предлагается отключить от SWIFT еще 60 российских банков и ввести санкции против 70 судов.

Как мы уже отмечали, введение санкций против российских банков, не приводит к их автоматическому отключению от SWIFT. Поэтому, с большой долей вероятности, под новое отключение от SWIFT, попадут банки, которые уже находятся в санкционных списках, но, до сих пор, такой участи избегали.

При этом, почти на 100% можно быть уверенным, что под такие ограничения не подпадут: большая четверка российских дочек западных банков + Газпромбанк.

В любом случае, анонсированный пакет санкций еще должны утвердить все страны Евросоюза.

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