Конец эпохи импортозамещения? Почему мировые дома моды больше не смогут диктовать условия России

Начало 2026 года ознаменовалось тектоническими сдвигами в российском ритейле: крупнейшие игроки мирового люкса — от группы Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) до Chanel и Hermès — начали массово продлевать или регистрировать свои товарные знаки.

На этом фоне особняком стоит стратегия Dior, который к 2028 году планирует физическое возвращение своих флагманских бутиков в Москву. Это не просто юридическая формальность, а подготовка к переделу рынка, который за три года научился выживать без официальных поставок.

Фундамент империи: на чем держался российский люкс

Чтобы оценить масштаб «камбэка», стоит взглянуть на хард-дату докризисного периода. До 2021 года сегмент рос двузначными темпами. Доцент кафедры общего и проектного менеджмента факультета «Высшая школа управления» Финуниверситета Александр Исаенко приводит цифры, которые сегодня кажутся заоблачными: выручка Chanel составляла 18,5 млрд рублей, Christian Dior — 7,9 млрд, а Hugo Boss — 7,4 млрд.

Западные гиганты контролировали более 80% всего отечественного рынка, при этом три бренда — Louis Vuitton, Prada и Gucci — генерировали 70% дохода в одежде и косметике. Креативный директор SLAVA concept Альберт Цимиханов подчеркивает, что хотя в общем объеме парфюмерного рынка (8–9 млрд долларов) доля люкса казалась небольшой, эти дома удерживали в руках весь верхний ценовой сегмент.

Доцент Кафедры общего и проектного менеджмента Финуниверситета Татьяна Алексашина объясняет «якорную» роль этих брендов:

«Основная масса оборота — это масс-маркет, уход и "бытовая" косметика. Но в сегменте селективной парфюмерии и люксовой декоративной косметики их роль была критически высокой: это "якорные" бренды для сетей и универмагов. Внутри "премиум полки" суммарная доля крупных западных люксовых домов до 2022 года могла составлять значимую часть продаж - 40-70%, потому что именно они формировали трафик, подарочный спрос и запускали новинки».

Шоковая адаптация: от сжатия к «осознанному люксу»

Уход брендов в 2022 году обрушил объем рынка люкс-косметики: с 4,3 млрд рублей до 2,06 млрд рублей к 2024 году. Однако спрос не испарился — он трансформировался. Нейропарфюмер Владислава Кочелаева отмечает переход к «осознанному люксу», где потребитель ищет альтернативы и индивидуализацию.

Татьяна Алексашина видит в этом психологический феномен:

«Сама ниша сохранилась и ядро покупателей за счет эффекта "психологической устойчивости спроса" у парфюмерии и люксовой декоративной косметики сохранилось, просто поставки осуществлялись через дружественные страны».

К 2025 году интерес к роскоши фактически удвоился, что подтверждается данными CDEK.Shopping. Несмотря на активное импортозамещение, ядро аудитории сохранило верность западным лейблам, даже когда параллельный импорт взвинтил цены из-за сложной логистики и маржи посредников.

Ушли, чтобы остаться: реальное положение дел в 2024-2025 годах

Многие бренды сохранили незримое присутствие. Анастасия Мельникова указывает на пример L’Oréal (марки Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Prada), чья выручка в России за 2024 год достигла 68 млрд руб. При этом ассортимент в официальной рознице стал фрагментарным: в ЦУМе можно найти Prada и Gucci, но Louis Vuitton отсутствует как класс.

Финансовый разрыв между отечественными и зарубежными брендами сегодня выглядит так: средний чек на российскую парфюмерию за 50–100 мл составляет 15 000 руб., тогда как иностранные аналоги за те же деньги предлагают лишь 30 мл, а флаконы в 75 мл уходят за 24 000 руб.

Александр Исаенко резюмирует текущую ситуацию:

«Однако рынку в целом приходится адаптироваться к новому поколению покупателей и проявлять гибкость в реакции на внешние факторы, такие как экономические изменения, способные существенно повлиять на объемы продаж».

Новая реальность: условия возвращения

Возврат глобальных игроков будет происходить в условиях жесточайшей конкуренции с «новой волной» российских и азиатских марок. Исследования Anketolog.ru за 2025 год показывают: более 50% россиян до 44 лет уже перешли на отечественные альтернативы.

Александр Исаенко убежден, что былого доминирования не будет:

«Очевидно, что любой возврат будет осуществляться на российских условиях, с приоритетом национальных интересов. И прежний режим наибольшего благоприятствования, скорее всего, не сохранится».

Эту мысль развивает Владислава Кочелаева:

«Возвращение крупных люксовых домов усилит конкуренцию, но рынок уже стал более зрелым и диверсифицированным. Потребитель в России сегодня менее зависим от глобальных брендов и более открыт к новым именам, поэтому эффект будет скорее в перераспределении, а не в полном возврате к прошлому».

Локальные бренды за это время успели конвертировать патриотизм в прибыль, а термин «наше» — в синоним надежности. Татьяна Алексашина считает, что люкс снова станет магнитом для трафика, но полностью вытеснить тех, кто занял полку в 2022 году, уже не получится.

Для мировых гигантов возвращение в Россию в 2026 году — это игра на чужом поле, где им придется заново завоевывать доверие.

