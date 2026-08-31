«Электрический хаос» на парковках: что на самом деле запрещает новый СП 551, а что — просто страшилки

С 1 июня 2026 года в России вступил в силу СП 551.1311500.2026 — свод правил МЧС «Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности». И почти сразу же интернет заполонили заголовки: «Электромобили запретили парковать в подземных паркингах», «Владельцев электросамокатов ждут штрафы», «Все паркинги срочно переоборудуют».

❓❗Спойлер: это неправда.

Разбираемся, что на самом деле говорит новый документ, кому он угрожает, а кому — нет, и почему ваша колясочная пока вне опасности.

❓1. Зачем вообще понадобился этот СП?

Причина банальна и очевидна: электромобилей в России становится всё больше.

Пожар литий-ионного аккумулятора — это не пожар бензинового автомобиля. Он развивается быстрее («тепловой разгон»), тушится сложнее (воды нужно в разы больше), а продукты горения токсичнее. Старые нормативы, разработанные до массового появления электромобилей, просто не учитывали эти риски.

Поэтому МЧС и подготовило новый документ, чтобы проектировщики и строители получили чёткие правила игры. А вовсе не для того, чтобы наказать владельцев электротранспорта.

❗2. Самое главное (читайте первым): запретов нет!

МЧС России выпустило официальное разъяснение — письмо от 16 июня 2026 года № АМ-3. И там чёрным по белому написано:

СП 551 не устанавливает запрета на парковку электромобилей.

Более того:

никаких новых штрафов для владельцев электротранспорта не вводится;

ограничений по размещению электромобилей на открытых автостоянках нет ;

введение СП не является основанием для привлечения граждан к административной ответственности.

Запомните это и повторяйте, когда кто-то рядом начнёт паниковать.

⛔3. Кого на самом деле касается СП 551?

Это ключевой момент, где возникает 90 % путаницы.

Документ предназначен для применения при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции и техническом перевооружении объектов.

Простыми словами: СП 551 пишут для архитекторов, строителей и проектировщиков, а не для водителей.

А теперь самое важное для тех, кто уже паркуется:

Если ваша стоянка или паркинг были введены в эксплуатацию до 1 июня 2026 года — вы продолжаете пользоваться ими как обычно.

Переделывать ничего не нужно. До тех пор, пока вы не затеяли там капитальный ремонт или реконструкцию.

❓4. А что насчёт подземных паркингов жилых домов?

Вот тут действительно есть нюансы, но не такие страшные, как пишут в соцсетях.

Для новых подземных паркингов (которые только проектируются или строятся) СП 551 требует:

выделять специальные места для электромобилей и гибридов;

объединять их в кластеры не более чем на 10 машин ;

разделять с обычными автомобилями с ДВС лёгкими огнестойкими сетками или шторами , а не капитальными перегородками;

в подземных паркингах допускается только медленная зарядка (ток до 32 А).

Для уже существующих подземных паркингов — никаких обязательств по переоборудованию нет. Вы можете парковать электромобиль на своём месте так же, как и раньше.

Единственное, что действительно запрещено в подземных паркингах (и старых, и новых) — это хранение газобаллонных автомобилей (на сжиженном газе). Это требование было и раньше, СП 551 его просто подтвердил.

❓5. Электросамокаты и колясочные: кто в зоне риска?

Впервые в российской нормативной практике СП 551 распространяется на средства индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокаты, гироскутеры, моноколёса.

Но опять же — только для новых объектов!

Для существующих колясочных и помещений для хранения СИМ никаких требований по переоборудованию нет. Вы продолжаете хранить свои электросамокаты так же, как и раньше.

А вот когда будете строить новый жилой комплекс — да, проектировщикам придётся учитывать правила размещения СИМ.

Важное уточнение: обычные велосипеды (без электродвигателя) под действие СП 551 не подпадают. Их можно хранить где угодно.

❗6. Мотоциклы и мопеды тоже под колпаком

СП 551 устанавливает требования и для мототранспортных средств — мотоциклов, мопедов, электроскутеров.

Логика та же: новые стоянки для мототехники проектируются по новым правилам, старые продолжают работать по-старому.

❗7. Важное различие: припарковать vs зарядить

МЧС в своём разъяснении специально подчёркивает: это две разные вещи.

Припарковать электромобиль на существующем месте — можно без ограничений.

Установить зарядную станцию на существующем объекте — это уже изменения в электроснабжении, монтаж оборудования. Это может считаться реконструкцией, и тогда СП 551 придётся учитывать.

То есть: ставить машину можно, ставить зарядку — нужно смотреть по обстоятельствам.

❌8. Мифы и факты: краткий ликбез

Страшилка Правда «Электромобили запретили в подземных паркингах» Нет. СП 551 не запрещает. Для новых паркингов — специальные места, для старых — всё как прежде. «Все паркинги срочно переделывают» Нет. Только новые и реконструируемые. «Владельцев электромобилей будут штрафовать» Нет. СП 551 не вводит новых штрафов. «Электросамокаты нельзя хранить в колясочных» Нет. Для старых колясочных — можно. Новые правила — для новых объектов. «Зарядные станции теперь запрещены» Нет. СП 551 не запрещает, а регламентирует, как делать безопасно.

😁9. Резюме: три простых правила, чтобы не паниковать

Правило первое. СП 551 — это документ для проектировщиков и строителей. Он о том, как строить новые паркинги, а не о том, как парковаться на старых.

Правило второе. Если ваш паркинг или колясочная уже работают — вы в безопасности. Переделывать ничего не нужно.

Правило третье. Отделяйте стоянку от зарядки. Машину ставить можно. Зарядную станцию монтировать — нужно смотреть по ситуации.

Вместо послесловия

СП 551.1311500.2026 — это не «запретительный» документ и не способ наказать владельцев электротранспорта. Это инструмент для безопасного развития зарядной инфраструктуры и всей экосистемы электротранспорта в России: от электромобилей и гибридов до электросамокатов и моноколес.

Не поддавайтесь панике. Читайте первоисточники. И помните: МЧС уже всё разъяснило — штрафовать вас за электромобиль на парковке не будут

Да, помимо нового СП 551, тему электромобилей на парковках регулирует целый ряд других документов. Важно понимать, что все они не противоречат, а дополняют друг друга, образуя единую систему требований.

Вот краткий обзор основных документов, которые действуют наряду с СП 551.

📜 1. СП 113.13330.2023 «Стоянки автомобилей» (Минстрой)

Это базовый строительный свод правил, который действует с 6 ноября 2023 года. Он устанавливает общие требования к проектированию любых стоянок, а его раздел 7.10 подробно описывает, какими должны быть парковочные места для электромобилей и гибридов.

Вот что он предписывает:

Совместное хранение : хранение электромобилей допускается совместно с автомобилями с ДВС.

Размеры мест : для электромобилей установлены специальные габариты: 2 500 x 6 000 мм (для параллельной парковки) и 3 000 x 6 000 мм (для всех остальных случаев).

Зарядные станции (ЭЗС) : зарядное устройство должно находиться не далее 1 метра от парковочного места. Сама стоянка должна быть оборудована специальным знаком «Парковочное место с зарядной станцией для автомобилей с электрическим двигателем».

Защита оборудования: предписывает устанавливать противоподкатные устройства и бетонные тумбы для защиты зарядных станций от случайного наезда.

⚡️ 2. ГОСТ Р 50571.7.722-2017 (МЭК 60364-7-722:2015)

Этот документ — «электрический» стандарт, который устанавливает требования к электробезопасности зарядных станций.

Он определяет 4 метода зарядки с разными характеристиками по току и напряжению.

Регламентирует, как именно должно быть устроено питание зарядной станции, чтобы процесс был безопасным для человека и оборудования.

🚗 3. ГОСТ IEC 61851-1-2017

Этот стандарт — «старший брат» предыдущего. Он включен в доказательную базу Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011). Проще говоря, он содержит общие требования к системам зарядки электротранспорта и обязателен для исполнения.

🏙️ 4. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка»

Этот документ регулирует вопросы на уровне планировки целых районов и городов.

Его пункт 11.44 рекомендует предусматривать места для электромобилей с зарядными устройствами в количестве не менее 5% от общего числа машино-мест на открытых стоянках .

Важно: это требование не является обязательным для подземных и закрытых паркингов жилых домов, оно носит рекомендательный характер.

🔥 5. Правила противопожарного режима в РФ (ППР)

Это главный документ для эксплуатации, а не для проектирования. Именно он содержит запреты и предписания, за нарушение которых могут оштрафовать.

МЧС в своем разъяснении подчеркивает, что действующие ППР не содержат запрета на размещение электромобилей на стоянках.

Это ключевой момент: пока в ППР не внесены изменения, никаких новых штрафов за парковку электромобиля как такового не существует.

💡 Краткий итог