Я просто хотел подработать: чек-лист, как отличить настоящий бизнес от схемы. Дело Верховного Суда

Оформление ИП или карты ребёнку до 18 лет само по себе безопасно. Риск возникает в одном случае — когда счёт или доступ оформляют, чтобы передать другому человеку. Верховный Суд РФ недавно подтвердил: это уголовно наказуемо, и ссылки на незнание закона не освобождают от ответственности. Главное — научиться отличать одно от другого. В статье есть чек-лист для самопроверки.
Сначала о позитивном: молодёжь идёт в бизнес
В 2026 году молодёжное предпринимательство в России поставило рекорд. Число ИП среди россиян моложе 25 лет за год выросло на 16% и превысило 270 тысяч. Несовершеннолетних самозанятых — уже свыше 608 тысяч против 356 тысяч годом ранее. Тысячи подростков официально оформили статус ИП.
Занятия при этом понятные и легальные: различные форматы торговли, IT, репетиторство, дизайн и многие другие категории. Стремление подростка зарабатывать и быть самостоятельным заслуживает поддержки. Важно лишь понимать, где это стремление используют во вред и к каким последствиям это может привести.
Где возникает риск
На том же интересе к самостоятельности строится вовлечение в дропперство.
Дроппер — это лицо, которое за вознаграждение передаёт свою карту, счёт или доступ к ним другим людям; через такие счета лица переводят и обналичивают похищенные средства. По данным Банка России, около 20% дропперов — несовершеннолетние. В одном банке за год заблокировали свыше 140 тыс. дропперов, больше половины — младше 20 лет. Объяснение простое: подросткам нужны деньги, и последствия они оценивают слабее.
Вовлечение редко выглядит как предложение совершить преступление. Чаще это формулируется привычными словами — «лёгкий заработок», «своё дело», «помощь с оформлением». И здесь проходит принципиальная разница, о которой нужно знать заранее.
Две ситуации, которые выглядят одинаково
Внешне и то и другое — это «подросток оформляет ИП и счёт». Различие в содержании.
Осознанное предпринимательство. Подросток сам выбрал направление: например, репетиторство, дизайн. Он понимает, что это его дело, его счёт и его ответственность. Средства поступают от клиентов за реальные товары и услуги. Родители знают о бизнесе, целях проекта.
Вовлечение в схему. Идею и «помощь» приносит человек со стороны. Подростку предлагают «только подписать», передать доступ к счёту «на время, для настройки», получить «уже готовый бизнес». Реальной деятельности нет — нужен сам счёт и доступ к нему для передачи третьему лицу. Вознаграждение платят за «оформление», а не за работу.
Распознать вторую ситуацию вовремя — задача, которая имеет решение. Речь не о запрете на предпринимательство, а о внимании к тому, настоящее ли дело за ним стоит.
Главное отличие: настоящий бизнес начинается с идеи и реальных клиентов. Схема начинается с чужого счёта, который нужно кому-то передать. Всё остальное — детали.
Правовая основа: статус ИП у несовершеннолетнего
Подросток может зарегистрироваться как ИП:
с 14 лет — только при нотариально заверенном согласии родителей, усыновителей или попечителей. Несовершеннолетний вправе вести предпринимательскую деятельность, но все юридически значимые действия совершаются с согласия законных представителей (статья 26 Гражданского кодекса РФ «Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет», а также нормы Федерального закона № 129-ФЗ о государственной регистрации);
с 16 лет — через эмансипацию, то есть признание полностью дееспособным; она также проводится с согласия законных представителей (статья 27 Гражданского кодекса РФ «Эмансипация»).
Что это означает на практике: до 18 лет ни одно ИП на подростка не появится без ведома родителей — закон встроил их участие как обязательный шаг и это относится к системе контроля. Нотариально заверенное согласие — это не формальность, а момент, когда взрослый видит, какое именно дело оформляется и кто за ним стоит.
Такой порядок даёт родителям возможность заранее разобраться в сути проекта — что за дело и кто помогает его оформить. Подпись у нотариуса стоит воспринимать не как техническую процедуру, а как повод задать вопросы и усомниться в правильности решения.
История, дошедшая до Верховного Суда
Девушка по просьбе неустановленного лица оформила на себя статус ИП, открыла счёт, подключила дистанционное обслуживание, получила карту и доступ к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн». Затем за вознаграждение передала этот доступ. Предпринимательскую деятельность она не вела.
Суд первой инстанции осудил её по части 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ. Кассационный суд общей юрисдикции оправдал её: отдельная норма об ответственности за передачу подлинного доступа появилась только в 2025 году, а событие относится к 2023 году. Прокуратура добилась пересмотра, и дело дошло до Верховного Суда РФ.
Реквизиты документа: кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 8 апреля 2026 г. № 56-УДП26-2-К9. Дело рассмотрено по кассационному представлению прокуратуры; обжалуемое определение кассационной инстанции отменено, дело направлено на новое кассационное рассмотрение в тот же суд иным составом.
Позиция Верховного Суда
Верховный Суд оправдательное решение отменил. Логика следующая.
Оформляя счёт на себя, лицо сообщает банку, что пользоваться счётом будет лично. Если при этом заранее планируется передача доступа другому лицу — это заведомо недостоверные сведения, то есть интеллектуальный подлог и, как следствие, поддельное средство платежа.
Ответственность за такие действия предусмотрена частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса РФ, и эта норма действовала задолго до 2025 года.
Опасность, как отметил суд, состоит не только в возможных дальнейших махинациях, но и в самом анонимном обходе идентификации клиента, что нарушает Федеральный закон № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» и антиотмывочное законодательство.
Вывод суда: доводы о незнании закона или о том, что «на тот момент не было такой статьи», правового значения не имеют.
Что суд учёл, а что отклонил
Разберём аргументы двух сторон.
Доводы защиты, которые Верховный Суд не принял:
что переданные карта и доступ были подлинными, а не поддельными, — суд указал, что подлог может быть не только материальным, но и интеллектуальным, когда документ изготовлен на основании заведомо ложных сведений;
что норма об ответственности за передачу подлинного доступа появилась лишь в 2025 году, — суд напомнил, что ответственность по части 1 статьи 187 УК РФ за изготовление и сбыт поддельных средств платежа действовала и раньше;
что само по себе деяние на момент совершения не было преступным, — суд это отклонил, опираясь на разъяснения Пленума Верховного Суда РФ о понятии подделки.
Обстоятельства, которые суд принял во внимание как доказывающие состав:
лицо изначально не намеревалось вести предпринимательскую деятельность, а оформляло статус ИП и счёт для последующей передачи;
банку были сообщены недостоверные сведения — о том, что счётом будет пользоваться сам заявитель;
доступ к счёту передан за вознаграждение третьему лицу для проведения операций анонимно, в обход идентификации клиента;
лицо было предупреждено о недопустимости передачи ключей доступа другим лицам.
Важно: ключевым в деле оказался не возраст и не «подлинность» карты, а изначальное намерение передать счёт другому. Именно это намерение и отличает настоящий бизнес от схемы.
Важно: оформить ИП и счёт «на себя», заранее планируя отдать доступ другому, — это уголовно наказуемое деяние. И отвечает за него тот, на кого всё оформлено.
Возраст и ответственность
В решении Верховного Суда возраст не упоминается, и здесь действует общее правило. До 18 лет регистрационные действия несовершеннолетнего совершаются с участием законных представителей. После 18 лет гражданин отвечает за свои действия самостоятельно и в полном объёме, если судом не установлено иное.
С 2025 года введена уголовная ответственность для дропперов — статья 187 Уголовного кодекса РФ дополнена Федеральным законом от 24.06.2025 № 176-ФЗ. Действует и база данных дропперов Банка России (изменения в 161-ФЗ внесены Федеральным законом от 13.02.2025 № 9-ФЗ): при наличии лица в этой базе банк блокирует карты и доступ к онлайн-банку. Надежного и добросовестного предпринимателя эти меры не затрагивают.
Чек-лист: как отличить настоящее дело от схемы
По каждому пункту сравните, на что это похоже в вашем случае: на подработку или на сигнал тревоги (красный флаг).
Красный флаг -это потенциальные проблемы, риски или негативные аспекты, выявленные в процессе проверки компании, деятельности лица, которые могут привести к серьёзным юридическим или финансовым последствиям.
Чья идея. Настоящее дело: подросток сам выбрал направление. Красный флаг: идею принёс человек со стороны.
Кто оформляет. Настоящее дело: подросток разбирается сам, вместе с родителями. Красный флаг: «мы всё оформим, нужно только подписать».
Назначение счёта. Настоящее дело: счёт нужен для приёма оплаты от своих клиентов. Красный флаг: доступ к счёту нужен «для передачи» или «на время».
За что платят. Настоящее дело: оплата идёт за реальный товар или услугу. Красный флаг: вознаграждение платят за само «оформление» ИП или карты.
Прозрачность. Настоящее дело: понятно, что продаётся и кому. Красный флаг: всё размыто, общение только в мессенджере.
Доступ к счёту. Настоящее дело: карта и пароли остаются у владельца. Красный флаг: просят передать логин, пароль или карту.
Контакт с «партнёром». Настоящее дело: открытый, поддаётся проверке. Красный флаг: анонимный, торопит, создаёт ощущение срочности.
Правило красного флага: даже один пункт из чек-листа — повод не торопиться с оформлением, а спокойно разобраться, почему и для кого открывается ИП.
Сталкивались с похожими предложениями? Расскажите в комментариях: реальные примеры или точка зрения полезнее любого чек-листа.
Что можно сделать заранее:
обсудить с подростком тему «лёгкого заработка» до начала каникул;
закрепить простое правило — карта, счёт и пароли используются только их владельцем;
разобраться в сути проекта прежде, чем оформлять статус ИП;
помочь подобрать честную подработку через проверенные сервисы;
поддержать интерес к заработку и предложить безопасные пути — это продуктивнее запрета.
Вопрос, на который нет простого ответа
Когда подросток всё же оказывается вовлечён в дропперскую схему — где проходит граница ответственности? Между тем, кто оформил счёт, тем, кто организовал схему, и обстоятельствами, в которых несовершеннолетний принимал решение?
Верховный Суд отвечает определённо: ответственность несёт тот, кто оформил. Считаю, что наказывать исполнителя строже организатора схемы — путь, который не уменьшит число дропперов, а только пополнит реестры людьми, которые «оформили и ничего не получили».
Не согласны? Подпись и ответственность одинакова для всех? Напишите в комментариях, в чём я ошибаюсь. Тема очень острая и актуальная в наше время.
В моем окружении были случаи, когда подросткам предлагали подработать, потому что хотели самостоятельности и больших карманных денег. Истории печальные с определенными номерами статей УК РФ, где-то было и позитивное завершение, обошлось без суда. На мой взгляд, важна профилактика в среде, разъяснение и в школах, в СПО и не только.
По наблюдениям личным наблюдениям тренд изменился. Если лет 5 назад это воспринималось как «просто помочь», а сейчас люди уже понимают риск — но не всегда верят и часто отказывают, потому что правовая норма работает в одностороннем порядке. Возможно, будет другая формироваться практика.
Это называется: За что боролись, на то и напоролись.