Я просто хотел подработать: чек-лист, как отличить настоящий бизнес от схемы. Дело Верховного Суда

Где возникает риск

На том же интересе к самостоятельности строится вовлечение в дропперство.

Дроппер — это лицо, которое за вознаграждение передаёт свою карту, счёт или доступ к ним другим людям; через такие счета лица переводят и обналичивают похищенные средства. По данным Банка России, около 20% дропперов — несовершеннолетние. В одном банке за год заблокировали свыше 140 тыс. дропперов, больше половины — младше 20 лет. Объяснение простое: подросткам нужны деньги, и последствия они оценивают слабее.

Вовлечение редко выглядит как предложение совершить преступление. Чаще это формулируется привычными словами — «лёгкий заработок», «своё дело», «помощь с оформлением». И здесь проходит принципиальная разница, о которой нужно знать заранее.