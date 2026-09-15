Учет обособленных подразделений и иностранных компаний: что изменилось с 1 сентября 2026 года
Компании, которые когда-то свели все обособленные подразделения в одну инспекцию, много лет жили без права передумать. С 1 сентября 2026 года появилось право выбора.
Кого это касается
Организаций, у которых несколько обособленных подразделений расположены в городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе — либо в одном муниципальном образовании, и при этом находятся на территориях, подведомственных разным налоговым органам.
Для мегаполисов норма и имеет наибольшее значение: офисы, склады и точки продаж в пределах одного города почти всегда закреплены за разными инспекциями.
Нормативное основание
Обособленные подразделения. Абзац десятый пункта 4 статьи 83 НК РФ дополнен словами «(об отказе от выбранного налогового органа)» — пункт 36 статьи 1 Федерального закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Пункт 37 статьи 1 того же закона вносит аналогичное дополнение в абзац второй пункта 5.1 статьи 84 — норму о переводе учета. Дата вступления в силу установлена частью 8 статьи 25 закона: 1 сентября 2026 года.
Иностранные организации. В абзаце первом пункта 4.9 статьи 83 НК РФ исключены слова «такой организацией или», абзацы второй и третий признаны утратившими силу — Федеральный закон от 17.11.2025 № 416-ФЗ. Им же изложен в новой редакции абзац тринадцатый пункта 2 статьи 84: пять дней на постановку на учет, выписка из ЕГРН направляется банку. Дата вступления в силу — статья 2 закона.
Было и стало
Ситуация
До 1 сентября 2026 года
С 1 сентября 2026 года
Первоисточник
Несколько ОП в одном муниципальном образовании (Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе) на территориях разных инспекций
Можно выбрать одну инспекцию. Отменить выбор нельзя
В уведомлении указываются сведения о выборе налогового органа либо об отказе от выбранного
Абзац 10 пункта 4 статьи 83 НК РФ. Дополнен пунктом 36 статьи 1 Закона № 425-ФЗ
Перевод учета после отказа
—
Подразделение ставится на учет по адресу его фактического нахождения
Абзац 2 пункта 5.1 статьи 84 НК РФ. Дополнен пунктом 37 статьи 1 Закона № 425-ФЗ
Постановка на учет иностранной компании при открытии счета в банке РФ
Заявление могла подать как сама организация, так и банк
Заявление подает только банк. Напрямую организация подать его не может
Срок учета и выписка из ЕГРН
Выписка выдавалась (направлялась) организации
Пять дней со дня получения заявления от банка. Выписка направляется банку для передачи организации
Абзац 13 пункта 2 статьи 84 НК РФ в редакции Закона № 416-ФЗ
Изменение сведений об иностранной организации
Заявление могла подать как сама организация, так и банк
Заявление подает банк
Как это выглядит по шагам
Чего нет в сообщении ФНС
Отказ меняет КПП и, как правило, ОКТМО. За этим следуют уведомления по ЕНП, платежные реквизиты, отчетность по НДФЛ и страховым взносам. Это не правка справочника в учетной программе, а смена реквизитов на весь блок расчетов с бюджетом.
Два уведомления о выборе легко перепутать. Уведомление по статье 83 — это выбор инспекции для постановки на учет. Выбор ответственного подразделения для целей НДФЛ — отдельная процедура со своим сроком: уведомить нужно не позднее 1-го числа налогового периода (пункт 2 статьи 230 НК РФ). Одно другое не отменяет и не заменяет.
Срок подачи уведомления об отказе Кодексом не установлен. Планируйте дату так, чтобы смена КПП не пришлась на середину отчетного периода.
Иностранные компании: перераспределение контроля
Формулировка «больше не нужно направлять заявления» звучит как упрощение, но у компании исчез запасной вариант: подать заявление самостоятельно, если банк затягивает. Сроки открытия счета теперь зависят от банка, поэтому порядок взаимодействия стоит согласовать до подачи заявки. Если банк задерживает передачу выписки, организация вправе запросить ее в налоговом органе сама.
Деталь, которой нет в разъяснении: те же слова исключены из абзаца седьмого пункта 3 статьи 84 — заявление об изменении сведений о такой организации тоже подает банк. Другие основания учета (аккредитованный филиал, представительство) не изменились.
Что делать. Чек-лист
Проверьте по своим подразделениям, подавалось ли уведомление о выборе налогового органа и какая инспекция выбрана.
Решите, нужен ли отказ: единая инспекция удобна для взаимодействия, учет по адресу подразделения — там, где важна привязка к местной инспекции. Это управленческое решение.
Перед подачей сверьте актуальную редакцию формы № 1-6-Учет (КНД 1111054, приказ ФНС России от 04.09.2020 № ЕД-7-14/632@) и спланируйте дату так, чтобы смена КПП и ОКТМО не повлияла на отчетный период.
Если в группе есть иностранные компании, планирующие открытие счетов в России, уточните у банка порядок подачи заявления и передачи выписки.
Первоисточники
Налоговый кодекс РФ: пункты 4 и 4.9 статьи 83; пункты 2, 3 и 5.1 статьи 84; пункт 2 статьи 230.
Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ: пункты 36 и 37 статьи 1, часть 8 статьи 25.
Федеральный закон от 17.11.2025 № 416-ФЗ: статья 1, статья 2.
Приказ ФНС России от 04.09.2020 № ЕД-7-14/632@ — форма № 1-6-Учет.
Информация ФНС России от 11.09.2026 — разъяснение, не нормативный акт.
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