Учет обособленных подразделений и иностранных компаний: что изменилось с 1 сентября 2026 года

Компании, которые когда-то свели все обособленные подразделения в одну инспекцию, много лет жили без права передумать. С 1 сентября 2026 года появилось право выбора.

Кого это касается Организаций, у которых несколько обособленных подразделений расположены в городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе — либо в одном муниципальном образовании, и при этом находятся на территориях, подведомственных разным налоговым органам. Для мегаполисов норма и имеет наибольшее значение: офисы, склады и точки продаж в пределах одного города почти всегда закреплены за разными инспекциями.

Нормативное основание

Было и стало

Как это выглядит по шагам

Алгоритм действий

Чего нет в сообщении ФНС

Отказ меняет КПП и, как правило, ОКТМО. За этим следуют уведомления по ЕНП, платежные реквизиты, отчетность по НДФЛ и страховым взносам. Это не правка справочника в учетной программе, а смена реквизитов на весь блок расчетов с бюджетом.

Два уведомления о выборе легко перепутать. Уведомление по статье 83 — это выбор инспекции для постановки на учет. Выбор ответственного подразделения для целей НДФЛ — отдельная процедура со своим сроком: уведомить нужно не позднее 1-го числа налогового периода (пункт 2 статьи 230 НК РФ). Одно другое не отменяет и не заменяет.

Срок подачи уведомления об отказе Кодексом не установлен. Планируйте дату так, чтобы смена КПП не пришлась на середину отчетного периода.

Иностранные компании: перераспределение контроля

Формулировка «больше не нужно направлять заявления» звучит как упрощение, но у компании исчез запасной вариант: подать заявление самостоятельно, если банк затягивает. Сроки открытия счета теперь зависят от банка, поэтому порядок взаимодействия стоит согласовать до подачи заявки. Если банк задерживает передачу выписки, организация вправе запросить ее в налоговом органе сама.

Деталь, которой нет в разъяснении: те же слова исключены из абзаца седьмого пункта 3 статьи 84 — заявление об изменении сведений о такой организации тоже подает банк. Другие основания учета (аккредитованный филиал, представительство) не изменились.

Что делать. Чек-лист

Проверьте по своим подразделениям, подавалось ли уведомление о выборе налогового органа и какая инспекция выбрана. Решите, нужен ли отказ: единая инспекция удобна для взаимодействия, учет по адресу подразделения — там, где важна привязка к местной инспекции. Это управленческое решение. Перед подачей сверьте актуальную редакцию формы № 1-6-Учет (КНД 1111054, приказ ФНС России от 04.09.2020 № ЕД-7-14/632@) и спланируйте дату так, чтобы смена КПП и ОКТМО не повлияла на отчетный период. Если в группе есть иностранные компании, планирующие открытие счетов в России, уточните у банка порядок подачи заявления и передачи выписки.

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