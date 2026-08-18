ФНС усилит контроль за поставщиками персонала

С 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2027 года пройдет эксперимент по «обелению» рынка предоставления персонала.



В эксперименте участвуют крупнейшие компании розничной торговли и электронной коммерции.

🖥 Новая модель регулирования распространяется на ситуации, когда бизнес привлекает контрагентов для предоставления персонала: курьеров, сборщиков заказов, работников склада, кассовой зоны, торговых объектов и других исполнителей.

В терминологии приказа такие контрагенты называются партнерами.



Теперь заказчик должен получать от партнера ежемесячную детализацию по исполнителям:



▫️кто фактически выполнял работы;

▫️в каком статусе оформлен исполнитель;

▫️какие суммы ему выплачены;

▫️какие налоговые обязательства возникают.

В периметр попадают самозанятые, ИП, иностранные физлица на патенте и без патента, а также граждане РФ по трудовым и гражданско-правовым договорам.

🔍 Значение эксперимента



Формально эксперимент добровольный. Однако появление подобной модели свидетельствует о том, что ФНС тестирует превентивный контроль за всей цепочкой предоставления персонала.



🚫 Заказчик вовлекается в проверку модели работы партнера: статусов исполнителей, выплат, налогов и страховых взносов.

Согласно новому порядку партнер передает сведения в течение 5 рабочих дней после окончания расчетного периода. На основании этих данных заказчик рассчитывает налоговые обязательства партнера и перечисляет часть удержанных сумм:



▫️100% — по УСН и НПД в установленных случаях;

▫️75% — по НДС и страховым взносам;

▫️50% — по НДФЛ. По НПД средства направляются в счет исполнения обязанности самозанятых исполнителей.

⚠️ Риски для бизнеса



ФНС будет отслеживать признаки схем уклонения, зачеты на ЕНС третьих лиц и другие налоговые риски партнера.



Сначала претензии предъявляют партнеру с уведомлением заказчика. Но если партнер не устраняет нарушения, а заказчик продолжает с ним работать, налоговые риски могут быть предъявлены уже заказчику.



➡️ Фактически ФНС разрабатывает новую модель проверки бизнеса, при которой заказчик должен видеть не только своего контрагента, но и фактических исполнителей и участвовать в контроле за соблюдением ими законодательства.



В противном случае нарушения партнеров могут стать налоговыми рисками самого заказчика.