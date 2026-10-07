Самозапрет на кредиты: что реально проверяет банк перед выдачей, и почему для кредитора это тоже вопрос денег

Что изменилось

Заявление подается через Госуслуги. Выбираете, запрещаете себе брать любые кредиты и займы или только определенный вид - скажем, все кроме ипотеки и автокредита. Работает ограничение не мгновенно: по общему правилу в течение двух дней, но если подать заявку до 22:00, оно может сработать уже на следующий день. Отметка попадает в кредитную историю - в ту ее часть, которую видит кредитор при запросе.

Дальше ответственность смещается на того, кто выдает деньги. Перед заключением договора банк или МФО обязаны запросить сведения о самозапрете во всех квалифицированных бюро кредитных историй. Их сейчас три: НБКИ, ОКБ и Кредитное Бюро Русский Стандарт - список из реестра Банка России. Если запрет стоит и распространяется на этот тип договора, выбора у кредитора нет - обязан отказать.