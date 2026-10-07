Самозапрет на кредиты: что реально проверяет банк перед выдачей, и почему для кредитора это тоже вопрос денег

С марта 2025 года самозапрет успели поставить больше 22 миллионов человек - по данным Госуслуг и НБКИ, поток не спадает. Одна цифра зацепила меня сильнее прочих: 44% тех, кто ставил запрет, на тот момент вообще не имели действующих кредитов, а 26% никогда в жизни не брали заем. Читаю это и понимаю, от чего люди на самом деле страхуются. От того, что кто-то оформит кредит их руками, по украденному паспорту, без их ведома. Собственная слабость к рассрочкам в магазине тут ни при чем. У меня самого запрет стоит. В бюро кредитных историй я захожу регулярно - привычка после одного случая с контрагентом, о нем ниже, - и лишний барьер на свое имя ставлю не задумываясь. Хотя, если честно, не поручусь, что сам не сниму его за пять минут, если приспичит срочно занять. В этом слабое место всей конструкции, до него еще дойду.
Что изменилось
Заявление подается через Госуслуги. Выбираете, запрещаете себе брать любые кредиты и займы или только определенный вид - скажем, все кроме ипотеки и автокредита. Работает ограничение не мгновенно: по общему правилу в течение двух дней, но если подать заявку до 22:00, оно может сработать уже на следующий день. Отметка попадает в кредитную историю - в ту ее часть, которую видит кредитор при запросе.
Дальше ответственность смещается на того, кто выдает деньги. Перед заключением договора банк или МФО обязаны запросить сведения о самозапрете во всех квалифицированных бюро кредитных историй. Их сейчас три: НБКИ, ОКБ и Кредитное Бюро Русский Стандарт - список из реестра Банка России. Если запрет стоит и распространяется на этот тип договора, выбора у кредитора нет - обязан отказать.
Почему на этом теряются деньги
Заемщика самозапрет придумывали спасать от мошенников: украли паспортные данные, оформили микрозайм на чужое имя - а тут стоп. Щит, правда, не железобетонный. Не каждая МФО и не каждый частный кредитор вообще запрашивает БКИ перед выдачей. Это прямое нарушение, но по факту случается, и жалобы уже идут. Плюс запрет снимается за те же пару кликов на Госуслугах, если кредит срочно понадобился вам самим. Работает он только против чужих рук с вашими документами. От вас самих не спасает.
Кредитору эта история обходится дороже, и суммы тут серьезнее для тех, кто сам выдает займы или рассрочку. Если организация все же заключила договор при действующем запрете, сделка считается ничтожной: заемщик не обязан возвращать ни тело долга, ни проценты, ни штрафы за просрочку. Обязательства просто не возникают, и обжаловать особо нечего. Для финдира компании, которая работает с потребительским кредитованием или рассрочкой для физлиц, это прямой риск списать выданную сумму в убыток - из-за того, что в цепочке одобрения кто-то сэкономил на одном запросе в бюро.
Как я на это смотрю со стороны бизнеса
Потребительского кредитования у меня нет, зато есть производство технического стекла - B2B, отгрузки под отсрочку платежа. Формально режим другой: коммерческий кредит между юрлицами, не тот закон про самозапрет физлиц. Логика при этом одна. Даешь деньги вперед - проверь, кому даешь. Тот самый контрагент пропал сразу после крупной партии под отсрочку и, как выяснилось потом, успел набрать долгов у нескольких поставщиков по той же схеме. После него я зашил проверку кредитной истории в договор и завел за правило смотреть отчет перед крупной отгрузкой без предоплаты. До этого правила я дошел сам: один раз посчитал убыток и решил, что дешевле потратить полчаса на проверку, чем неделями вытаскивать деньги через суд.
По моему опыту тот же принцип работает и у тех, кто выдает деньги физлицам. Запрос в БКИ - страховка от того, что выданная сумма превратится в ничтожную сделку без права взыскания. Пропускать его ради скорости оформления - экономить на спичках, и однажды это аукнется.
Что не работает
Было бы нечестно говорить, что самозапрет закрывает вопрос целиком. Добросовестность конкретного кредитора он не проверяет - это остается на его совести и на контроле регулятора уже постфактум. Не защищает он и от кредита, который вы взяли сами - под давлением или уговорами мошенника по телефону: снимете запрет за пару минут, если вас убедят. И про частных займодавцев, которые традиционно слабее интегрированы с БКИ, чем крупные банки, он ничего не говорит. Для этого сегмента риск остается. Кто обещает иначе - лукавит.
Что проверить на этой неделе
• Зайдите на Госуслуги или в личный кабинет любого из трех квалифицированных бюро и посмотрите, стоит ли у вас самозапрет и не появлялось ли заявок на кредит, которые вы не подавали
• Если ваша компания выдает физлицам займы, кредиты или рассрочку - убедитесь, что в процессе одобрения запрос реально уходит во все три бюро; одного “для скорости” мало
• Если вы поставщик и даете контрагентам отсрочку платежа - заведите правилом смотреть кредитную историю юрлица перед крупной отгрузкой без предоплаты, даже если формально закон о самозапрете тут ни при чем
Инструмент простой. Сложнее приучить себя им реально пользоваться - и это уже вопрос не к закону, а к тому, найдется ли у кого-то на другом конце сделки полчаса зайти в бюро и проверить, вместо того чтобы понадеяться, что пронесет.
Самозапрет на кредиты и симки пришлось поставить, когда столкнулся с мошенниками, а так даже и не думал. Сейчас стоит и остальным советую, спишь чуть спокойнее