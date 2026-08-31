Пропущено уведомление о КИК за 2025 год: что делать в 2026 году и что проверить до подачи документов

За непредставление уведомления предусмотрен штраф 500 000 рублей за каждую КИК. Отдельно возникает вопрос о документах, подтверждающих размер прибыли или убытка КИК, а при наличии налогооблагаемой прибыли — и о правильности расчёта налога.

Но на практике ошибка часто начинается раньше: собственник иностранной компании не определяет свой статус контролирующего лица, не анализирует структуру владения и рассматривает КИК отдельно от налогового резидентства и зарубежных счетов.

Поэтому после пропуска срока я бы не начинал с заполнения уведомления. Сначала нужно восстановить всю картину.