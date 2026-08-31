Пропущено уведомление о КИК за 2025 год: что делать в 2026 году и что проверить до подачи документов

За непредставление уведомления предусмотрен штраф 500 000 рублей за каждую КИК. Отдельно возникает вопрос о документах, подтверждающих размер прибыли или убытка КИК, а при наличии налогооблагаемой прибыли — и о правильности расчёта налога.
Но на практике ошибка часто начинается раньше: собственник иностранной компании не определяет свой статус контролирующего лица, не анализирует структуру владения и рассматривает КИК отдельно от налогового резидентства и зарубежных счетов.
Поэтому после пропуска срока я бы не начинал с заполнения уведомления. Сначала нужно восстановить всю картину.
1. Первый вопрос: действительно ли возникает обязанность по КИК
Сам факт наличия иностранной компании ещё не означает автоматически, что физическое лицо или российская организация являются контролирующим лицом.
Необходимо проверить:
размер прямого и косвенного участия;
структуру владения;
участие других российских резидентов;
наличие фактического контроля;
дату возникновения участия;
изменение доли в течение соответствующего периода.
Иными словами, сначала определяется статус контролирующего лица, а уже затем — конкретные обязанности.
Это особенно важно в структурах, которые создавались несколько лет назад, когда владельцы не всегда фиксировали цепочку владения и изменения долей.
2. Пропущенный срок — не причина ничего не делать
Наиболее неблагоприятная стратегия после пропуска срока — просто ждать требования налогового органа.
Если уведомление не было подано, необходимо установить:
была ли обязанность его подавать;
за какие периоды она возникала;
подавались ли уведомления ранее;
какие сведения уже находятся у налогового органа;
имеются ли основания для освобождения прибыли КИК от налогообложения;
необходимо ли одновременно представить подтверждающие документы.
ФНС отдельно напоминает, что уведомление о КИК представляется независимо от того, получила иностранная компания прибыль или понесла убыток.
Поэтому аргумент «компания ничего не заработала» сам по себе не решает вопрос о необходимости подачи уведомления.
3. Что происходит со штрафом
За непредставление уведомления о КИК установлен штраф 500 000 рублей за каждую контролируемую иностранную компанию.
Это отдельное нарушение.
Поэтому условно:
одна КИК — 500 000 рублей;
две КИК — 1 000 000 рублей;
три КИК — 1 500 000 рублей.
Кроме того, нужно отдельно анализировать ответственность за непредставление документов, подтверждающих размер прибыли или убытка КИК.
И наконец, если прибыль КИК должна была включаться в налоговую базу, появляется уже налоговый, а не только штрафной вопрос.
Следовательно, сумма потенциального риска может существенно отличаться от простого расчёта «500 тысяч за компанию».
4. Что изменилось с 1 сентября 2026 года
С 1 сентября 2026 года действует новый порядок применения смягчающих обстоятельств при налоговых правонарушениях.
При наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства штраф подлежит уменьшению не менее чем в два раза; одновременно устанавливается предел снижения — не более чем в десять раз от первоначального размера. Учитываются, в частности, характер нарушения, его продолжительность и иные предусмотренные обстоятельства.
Для практики это означает важную вещь:
ходатайство о снижении штрафа нельзя сводить к формуле «нарушение совершено впервые, прошу снизить».
Нужно собрать доказательственную базу под конкретные обстоятельства.
Для налогоплательщика это особенно важно при добровольном устранении нарушения и при подготовке позиции до вынесения решения.
5. Почему КИК нельзя проверять отдельно от налогового резидентства
На практике часто встречается следующая ситуация.
Предприниматель несколько лет назад открыл иностранную компанию.
Затем:
переехал;
начал проводить значительную часть времени за пределами России;
получил ВНЖ другой страны;
открыл зарубежный счёт;
изменил структуру бизнеса.
Через несколько лет он спрашивает:
«Я сейчас вообще должен что-то подавать в России?»
Ответ нельзя дать только по наличию иностранной компании.
Нужно отдельно восстановить:
налоговый статус в соответствующие периоды;
фактическое место пребывания;
участие в иностранных компаниях;
структуру владения;
зарубежные счета;
движение денежных средств;
фактический контроль.
При этом наличие ВНЖ или длительного проживания за рубежом само по себе не решает вопрос о российском налоговом резидентстве.
6. Зарубежный счёт — второй контур риска
Если у владельца КИК есть зарубежный банковский счёт, возникает ещё один блок обязанностей.
Нужно проверить:
подавалось ли уведомление об открытии счёта;
сообщались ли изменения реквизитов;
возникала ли обязанность представления отчётности о движении средств;
применимы ли предусмотренные законодательством исключения.
ФНС отдельно разъясняет правила уведомления о зарубежных счетах и представления отчётности по ним.
Поэтому в работе с КИК желательно проверять не только саму иностранную компанию, но и её банковскую инфраструктуру.
7. Международный обмен информацией меняет практический подход
Российская налоговая система располагает сведениями, поступающими в рамках международного обмена финансовой информацией.
ФНС публикует перечни юрисдикций, с которыми осуществляется автоматический обмен.
Следовательно, вопрос уже не только в том, представил ли собственник сведения самостоятельно.
Возникает более практичный вопрос:
соответствуют ли данные, которые налогоплательщик сообщил российскому государству, сведениям, которые могут поступить из других источников?
Это особенно важно при расхождениях по:
владельцам;
счетам;
остаткам;
движению средств;
налоговому статусу;
периоду владения иностранной компанией.
8. Отдельный блок — документы по прибыли КИК
Для бухгалтера это, пожалуй, самая практическая часть.
Перед тем как подавать документы, нужно проверить:
финансовую отчётность иностранной компании;
аудиторское заключение, если оно требуется;
валюту составления отчётности;
финансовый год КИК;
дату окончания финансового года;
соответствие документов именно той КИК, которая указана в уведомлении;
корректность расчёта прибыли или убытка;
наличие оснований для освобождения прибыли КИК.
Ошибка на этом этапе может привести к отдельному налоговому спору даже после того, как само уведомление КИК уже представлено.
9. Что делать бухгалтеру, если клиент пришёл после 30 апреля
Я бы использовал следующий алгоритм.
Шаг 1. Составить реестр иностранных компаний
По каждой:
юрисдикция;
дата создания;
доля участия;
цепочка владения;
дата приобретения;
текущий статус.
Шаг 2. Определить контролирующих лиц
Отдельно по каждому физическому лицу и российской организации.
Шаг 3. Проверить налоговое резидентство
Не только текущий статус, но и соответствующие прошлые периоды.
Шаг 4. Проверить уведомления
Что подавалось за предыдущие годы и что отсутствует.
Шаг 5. Проверить зарубежные счета
Уведомления и отчётность.
Шаг 6. Восстановить финансовые документы КИК
Отчётность, прибыль/убыток, документы по освобождениям.
Шаг 7. Определить налоговые последствия
Есть ли прибыль КИК, подлежащая включению в налоговую базу.
Шаг 8. Определить позицию по просрочке
Нужно ли подавать уведомление, какие документы приложить и какие обстоятельства могут использоваться для снижения ответственности.
Шаг 9. Только после этого формировать комплект документов.
10. Когда простой подачи уведомления недостаточно
Есть ситуации, когда бухгалтеру или предпринимателю желательно остановиться и передать вопрос на юридический анализ.
Например:
иностранная компания существует несколько лет, но уведомления КИК никогда не подавались;
структура владения менялась;
собственник несколько раз менял страну проживания;
часть счетов не отражалась в российской отчётности;
банк запрашивал документы о происхождении средств;
финансовая отчётность КИК отсутствует;
иностранная компания фактически не ведёт деятельность;
имеются несколько взаимосвязанных компаний в разных юрисдикциях.
В таких случаях невозможно качественно решить проблему одной формой уведомления.
Сначала нужно восстановить хронологию всей структуры.
11. Практический подход: составить карту структуры
Для сложного клиента я рекомендую начинать не с налоговой декларации, а с простой схемы:
Физическое лицо → налоговый статус →российские компании → иностранная компания №1→
иностранная компания №2 → банковские счета → активы и движение средств →
КИК / уведомления / отчётность
После этого по каждому элементу задаются два вопроса:
Что было сделано? и Что должно было быть сделано?
Разница между этими двумя колонками обычно и показывает настоящий объём проблемы.
12. Что делать после выявления нарушения
Здесь не существует универсального решения.
В зависимости от ситуации могут потребоваться:
представление просроченного уведомления;
уточнение ранее представленных сведений;
подготовка документов по прибыли КИК;
расчёт налоговых последствий;
подготовка пояснений;
ходатайство о применении смягчающих обстоятельств;
обжалование решения налогового органа.
Поэтому задача специалиста — не просто «сдать КИК», а определить на каком этапе находится нарушение и какую правовую позицию целесообразно занять.
13. Почему сейчас имеет смысл проверить не только КИК
В 2026 году у владельца иностранной структуры вопросы часто находятся сразу в нескольких плоскостях:
КИК - зарубежный счёт - налоговое резидентство - структура владения - банковский compliance - фактическая деятельность иностранной компании.
Именно поэтому проверка одного уведомления часто не отвечает на главный вопрос:
«Насколько вся моя международная структура сейчас соответствует российским требованиям?»
14. Практический вывод
Если срок подачи уведомления о КИК за 2025 год пропущен, действовать по принципу:
«сначала подадим что-нибудь, а потом разберёмся» - нежелательно.
Правильнее: структура → участие → контроль → налоговое резидентство → КИК → счета → отчётность → налог → ответственность → стратегия исправления.
И только после такой проверки принимать решение о конкретных документах.
Для бухгалтера это позволяет отделить техническую часть работы от вопросов, которые уже требуют юридического анализа.
Для предпринимателя — увидеть не только размер возможного штрафа, но и всю цепочку налоговых рисков.
А для юриста — сформировать позицию до того, как спор перейдёт в стадию налоговой проверки и обжалования.
Важная практическая мысль
Иностранная компания, открытая несколько лет назад, сегодня должна рассматриваться не как разовая регистрационная услуга, а как действующая структура, которую необходимо периодически проверять на соответствие изменившимся обстоятельствам владельца и требованиям законодательства.
Именно поэтому для сложных случаев полезен формат комплексной проверки международной структуры, когда одновременно анализируются российский налоговый контур, участие в иностранных компаниях, счета, налоговое резидентство и фактическая деятельность структуры.
Материал носит информационный характер. При наличии нескольких иностранных компаний, изменении налогового резидентства, значительных зарубежных активов или уже полученных требований налогового органа необходим индивидуальный анализ конкретной структуры.
Начать дискуссию