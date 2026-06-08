Перевод денежных средств с расчетного счета ИП на личную карту: когда могут возникнуть вопросы у банка

Индивидуальные предприниматели нередко используют денежные средства, полученные от предпринимательской деятельности, для личных нужд. На практике одним из наиболее распространенных способов является перевод денег с расчетного счета ИП на личную банковскую карту.

Сам по себе такой перевод не является нарушением законодательства. Однако в отдельных случаях операции по счету могут привлечь внимание банка и стать основанием для запроса дополнительных документов или пояснений.

Разберем, в каких ситуациях возникают подобные вопросы и что важно учитывать предпринимателям.