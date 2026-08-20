Оборот вырос, а зарабатывать бизнес стал меньше. Почему в 2026 году это происходит все чаще

«В прошлом году оборот был меньше, а денег почему-то оставалось больше».
Эту фразу я все чаще слышу от предпринимателей.
На первый взгляд она кажется нелогичной.
Компания не потеряла клиентов.
Количество заказов выросло.
Выручка увеличилась.
Сотрудники загружены работой.
Но в конце месяца собственник смотрит на расчетный счет и понимает: свободных денег почти нет.
И вот это намного опаснее обычного снижения продаж.
Потому что когда выручка падает, проблему видно сразу.
А когда оборот растет, предприниматель может месяцами быть уверен, что бизнес развивается.
Рост оборота может маскировать проблему
Представим простую ситуацию.
Раньше компания продавала на 5 млн рублей и после всех расходов оставляла 500 тысяч.
Теперь продает на 7 млн.
Кажется, результат должен быть лучше.
Но одновременно выросли закупочные цены, логистика, фонд оплаты труда, стоимость кредитов, реклама и другие расходы.
В результате с 7 млн оборота бизнес оставляет уже не 500, а условные 150 тысяч.
Формально компания выросла.
Фактически стала гораздо уязвимее.
Достаточно одного незапланированного расхода — и прибыли месяца уже нет.
В 2026 году старые расчеты особенно опасны
Одна из проблем — предприниматель продолжает считать экономику по привычной модели.
Цена товара изменилась немного.
Доставка подорожала немного.
Поставщик поднял стоимость на несколько процентов.
Где-то выросли комиссии и сопутствующие расходы.
Каждое изменение по отдельности кажется терпимым.
Но когда они складываются вместе, экономика одной продажи может измениться значительно сильнее, чем кажется.
Особенно чувствителен к этому бизнес с небольшой маржой.
«Будем продавать больше» — не всегда решение
Когда прибыль начинает снижаться, первая реакция собственника вполне логична:
нужно увеличить продажи.
Больше рекламы.
Больше товара.
Больше заказов.
Больше сотрудников.
Но здесь возникает ловушка.
Если каждая следующая продажа приносит слишком мало прибыли, увеличение объема может не решить проблему.
Наоборот, бизнесу понадобится еще больше денег на закупки, логистику, зарплату и рекламу.
Получается парадокс:
компания работает больше, а финансового запаса становится меньше.
Особенно хорошо это видно у селлеров
На маркетплейсах высокий оборот вообще способен создавать очень убедительную иллюзию успешного бизнеса.
Предприниматель видит продажи на миллионы рублей.
Но из этой суммы нужно вычесть закупочную стоимость товара, комиссии, логистику, хранение, рекламу, возвраты, налоги и другие расходы.
Поэтому смотреть только на цифру продаж опасно.
Товар может отлично продаваться и одновременно приносить минимальную прибыль.
А иногда отдельные позиции после учета всех расходов фактически работают в минус.
Когда «работаем в ноль» перестает быть временной ситуацией
Один слабый месяц — еще не финансовый кризис.
У бизнеса бывают сезонность, крупные разовые расходы и периоды инвестиций.
Гораздо важнее другое:
что происходит несколько месяцев подряд?
Если собственник постоянно говорит:
«В следующем месяце станет легче»;
«Нужно только увеличить продажи»;
«Сейчас сезон закончится»;
«Главное — сохранить оборот»,
но свободных денег становится все меньше, стоит проверить не объем продаж, а саму финансовую модель.
Есть пять тревожных признаков
Особенно внимательно я бы посмотрела на ситуацию, если одновременно происходит следующее:
оборот растет, а свободных денег становится меньше;
собственник перестал регулярно получать прибыль из бизнеса;
кредит используется уже не для развития, а для текущих расходов;
компания начинает переносить платежи поставщикам;
один неожиданный расход способен оставить бизнес без денег.
Это еще не означает, что компания находится в критическом состоянии.
Но это хороший повод перестать оценивать бизнес только по выручке.
Самая неприятная точка наступает позже
Пока компания продолжает продавать, собственнику психологически сложно признать наличие проблемы.
Ведь бизнес работает.
Именно поэтому серьезные финансовые трудности нередко обнаруживаются уже после того, как появились просрочки.
Сначала задержали платеж одному поставщику.
Потом перенесли другой.
Затем взяли кредит на пополнение оборотных средств.
После этого часть нового кредита ушла на старые обязательства.
И постепенно вопрос меняется.
Сначала предприниматель спрашивал:
«Как увеличить прибыль?»
Через несколько месяцев:
«Кому заплатить в первую очередь?»
Это уже совершенно другая стадия финансовой проблемы.
При чем здесь банкротство
В моей практике по делам о банкротстве бизнеса я регулярно вижу компании, которые незадолго до серьезных финансовых проблем вовсе не выглядели убыточными.
Они продолжали продавать.
Получали деньги.
Заключали новые договоры.
Иногда даже увеличивали обороты.
Проблема была в другом: поступающих средств уже не хватало для нормального исполнения всех обязательств.
В процедуре банкротства впоследствии может исследоваться, когда финансовые трудности приобрели устойчивый характер и какие решения руководство принимало в этот период.
Поэтому намного важнее увидеть изменение экономики бизнеса до того, как обычный вопрос рентабельности превратится в вопрос задолженности.
Проведите один простой расчет
Не сравнивайте оборот этого месяца с прошлогодним.
Сравните другое:
сколько рублей свободных денег оставалось бизнесу с каждого миллиона выручки год назад — и сколько остается сейчас.
Например:
год назад с миллиона оставалось 120 тысяч;
сейчас — 40 тысяч.
В таком случае рост оборота на 20% уже не выглядит ростом бизнеса.
Иногда эта цифра показывает реальное положение компании значительно лучше красивого графика продаж.
Вывод
В 2026 году одна из самых опасных иллюзий для предпринимателя — считать рост выручки доказательством того, что с бизнесом все хорошо.
Компания действительно может продавать больше и одновременно становиться финансово слабее.
Поэтому сегодня собственнику важно следить не только за тем, сколько денег проходит через бизнес, но и за тем, сколько денег в нем остается.
И если для сохранения растущего оборота уже приходится постоянно кредитоваться, переносить платежи и вкладывать дополнительные личные средства, возможно, проблема вовсе не в недостаточном количестве продаж.
Возможно, бизнес просто перестал зарабатывать на прежней модели.
Сохраните материал и сравните не выручку, а реальную прибыльность бизнеса за последние 6–12 месяцев. Иногда один такой расчет объясняет, куда исчезли деньги при растущих продажах.
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Комментарии1
отличная статья с рекомендациями. Пишите, с удовольствием буду читать