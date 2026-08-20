Оборот вырос, а зарабатывать бизнес стал меньше. Почему в 2026 году это происходит все чаще

«В прошлом году оборот был меньше, а денег почему-то оставалось больше».

Эту фразу я все чаще слышу от предпринимателей.

На первый взгляд она кажется нелогичной.

Компания не потеряла клиентов.

Количество заказов выросло.

Выручка увеличилась.

Сотрудники загружены работой.

Но в конце месяца собственник смотрит на расчетный счет и понимает: свободных денег почти нет.

И вот это намного опаснее обычного снижения продаж.

Потому что когда выручка падает, проблему видно сразу.

А когда оборот растет, предприниматель может месяцами быть уверен, что бизнес развивается.