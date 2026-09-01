Компания должна 10 млн, на счете 100 тысяч: 7 действий, которые директору опасно совершать в панике

Финансовый кризис редко делает руководителя спокойнее.
На счете 100 тысяч рублей.
Через два дня нужно выплатить зарплату.
Поставщик требует миллион.
Банк ждет платеж.
ФНС направила требование.
И собственник говорит: «Нужно что-нибудь делать».
Вот в этот момент и совершаются самые спорные действия.
Не потому, что директор обязательно хочет кому-то навредить.
А потому, что решения начинают приниматься с горизонтом в несколько дней.
Разберем наиболее типичные ошибки.
1. Срочно продавать имущество
«Все равно потом заберут — лучше продадим сейчас».
Продажа сама по себе может быть совершенно нормальной.
Например, компания избавляется от неиспользуемого транспорта, чтобы получить деньги для работы.
Но имеет значение, кому продают, по какой цене, зачем и куда затем направляются средства.
Продажа автомобиля собственнику за символическую сумму и рыночная продажа ненужного оборудования независимому покупателю — разные ситуации.
2. Возвращать заем собственнику первым
Собственник несколько лет финансировал ООО и вполне справедливо считает эти деньги своими.
Но если компания уже не способна рассчитаться со всеми кредиторами, крупный платеж в пользу владельца требует особенно внимательной оценки.
В банкротстве существуют специальные правила об оспаривании сделок, в том числе тех, которые могут давать одному кредитору преимущество перед другими.
3. Платить только «своим»
Друг.
Дружественный поставщик.
Компания родственника.
Старый партнер.
Человечески желание рассчитаться сначала с ними понятно.
Но финансовый кризис — не лучшее время выбирать кредиторов только по степени личной близости.
4. Переводить деньги на личную карту без понятного основания
Многие небольшие компании годами существуют в режиме, когда собственник регулярно получает деньги с расчетного счета.
При серьезных долгах такие операции могут начать изучаться гораздо внимательнее.
У каждого значимого платежа желательно понимать основание и иметь документы.
5. Терять бухгалтерию
Бухгалтер уволился.
Офис закрыли.
Сервер перестал работать.
Документы лежат на складе.
Через три года никто уже не понимает, где договор на 5 млн рублей.
А именно его придется искать.
В финансовом кризисе документы становятся не менее важны, чем деньги.
6. Брать новые долги без плана
Новый кредит может помочь бизнесу.
Например, профинансировать контракт, который реально улучшит финансовое положение.
Но кредит только ради того, чтобы закрыть старый платеж и прожить еще две недели, — совсем другая история.
Нужно понимать, за счет чего новый долг будет возвращен.
7. Просто бросить ООО
Закрыть офис.
Перестать отвечать.
Не сдавать отчетность.
Надеяться, что компанию когда-нибудь исключат.
Такой подход не означает автоматического прекращения вопросов со стороны кредиторов.
Что стоит сделать вместо хаотичных действий
Собрать финансовую карту.
Чек-лист директора
остатки на счетах;
дебиторская задолженность;
имущество;
кредиты;
займы;
долги перед ФНС;
долги поставщикам;
задолженность перед работниками;
судебные процессы;
исполнительные производства;
залоги;
поручительства;
сделки со связанными лицами;
крупные платежи собственнику;
прогноз поступлений на ближайшие месяцы.
После этого ответить на вопрос:
Есть ли у компании экономически реалистичный путь обратно к нормальным расчетам с кредиторами?
Если есть — нужен план.
Если его нет — нужно отдельно оценивать правовые варианты и риски руководителей.
Сам факт тяжелого финансового положения компании еще не означает автоматической личной ответственности директора.
Но то, какие решения принимались в кризисный период, впоследствии может иметь существенное значение.
Поэтому в тяжелой ситуации руководителю иногда нужно не быстрее совершать сделки, а, наоборот, медленнее принимать самые крупные решения.
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