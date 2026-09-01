Компания должна 10 млн, на счете 100 тысяч: 7 действий, которые директору опасно совершать в панике

2. Возвращать заем собственнику первым

Собственник несколько лет финансировал ООО и вполне справедливо считает эти деньги своими.

Но если компания уже не способна рассчитаться со всеми кредиторами, крупный платеж в пользу владельца требует особенно внимательной оценки.

В банкротстве существуют специальные правила об оспаривании сделок, в том числе тех, которые могут давать одному кредитору преимущество перед другими.