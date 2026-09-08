НДФЛ и взносы можно уведомлять по-новому: кому действительно стало проще с сентября 2026 года

Что было неудобно раньше

До изменения уведомление нельзя было просто отправить слишком рано.

Система контролировала сроки представления.

Теперь появилась возможность заранее указать суммы по будущим периодам — вплоть до конца текущего года.

То есть при стабильных выплатах часть регулярной работы можно запланировать заранее.