НДФЛ и взносы можно уведомлять по-новому: кому действительно стало проще с сентября 2026 года

Еще одно изменение вступило в силу 1 сентября 2026 года.
Оно не такое громкое, как цифровой рубль.
Но для бухгалтера небольшой компании может оказаться гораздо полезнее.
Организации и ИП теперь вправе заранее подавать уведомления об исчисленных суммах НДФЛ и страховых взносов за предстоящие периоды текущего года.
Что было неудобно раньше
До изменения уведомление нельзя было просто отправить слишком рано.
Система контролировала сроки представления.
Теперь появилась возможность заранее указать суммы по будущим периодам — вплоть до конца текущего года.
То есть при стабильных выплатах часть регулярной работы можно запланировать заранее.
Это обязанность?
Нет.
И это принципиально.
Работодатель вправе, а не обязан пользоваться новым механизмом.
Можно продолжать подавать уведомления в обычном порядке.
Поэтому срочно перестраивать работу бухгалтерии только потому, что наступило 1 сентября, не требуется.
Кому новый вариант особенно удобен
Представим небольшое ООО.
Пять сотрудников.
Фиксированные оклады.
Состав команды почти не меняется.
Выплаты предсказуемы.
Для такой компании возможность заранее указать суммы на будущие периоды действительно может уменьшить количество повторяющихся операций.
ФНС прямо отмечает удобство механизма для работодателей со стабильным и предсказуемым фондом оплаты труда.
А если суммы изменятся
Вот здесь находится главное практическое ограничение.
Если фактически удержанный НДФЛ или исчисленные страховые взносы за соответствующий период окажутся больше ранее заявленной суммы, потребуется представить уведомление с необходимыми данными в установленном порядке.
Поэтому бизнесу с постоянными:
премиями;
больничными;
увольнениями;
наймом новых сотрудников;
существенно меняющимися выплатами
нужно особенно внимательно оценить, насколько удобен предварительный вариант.
Досрочное уведомление не означает досрочную уплату
Еще один момент, который легко перепутать.
Если вы заранее подали уведомление, это само по себе не означает, что в этот же день необходимо перечислить соответствующие суммы налога и взносов.
ФНС отдельно обращает на это внимание.
То есть уведомление и фактический срок исполнения налоговой обязанности — не одно и то же.
Что проверить бухгалтеру в сентябре
Перед переходом на новый порядок я бы проверила четыре вещи.
Первое: насколько стабилен фонд оплаты труда.
Второе: ожидаются ли найм, увольнения и крупные премии.
Третье: кто будет контролировать фактические суммы после подачи предварительного уведомления.
Четвертое: что произойдет, если прогноз окажется ниже фактических начислений.
Главная опасность любого упрощения — решить, что после отправки документа к вопросу можно больше не возвращаться.
Вывод
Изменение с 1 сентября действительно способно упростить работу небольшому стабильному работодателю.
Но слово «предварительное» здесь ключевое.
Вы сообщаете суммы заранее, а реальная жизнь компании может измениться.
Поэтому новый механизм лучше воспринимать не как способ «забыть про уведомления до января», а как инструмент, который работает при нормальном последующем контроле.
Сохраните материал и передайте бухгалтеру: это одно из сентябрьских изменений, которое можно использовать уже сейчас.
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