Доход ИП на УСН превысил 20 млн рублей в сентябре: с какого момента придется платить НДС

ИП работает на УСН.
В январе все спокойно.
Весной продажи начинают расти.
К сентябрю доход с начала года составляет уже 19,6 млн рублей.
До конца месяца должен заплатить крупный клиент.
И здесь возникает вопрос:
если доход превысит 20 млн рублей сейчас, НДС появится только со следующего года или уже в 2026-м?
В 2026 году ответ особенно важен.
Главное изменение 2026 года
ФНС указывает: для налогоплательщиков на УСН порог доходов для обязательного освобождения от НДС в 2026 году составляет 20 млн рублей. Если доход за 2025 год был не выше этого значения, освобождение применяется с начала 2026 года автоматически.
Но это не означает, что предприниматель может спокойно превысить 20 млн в течение текущего года и продолжать работать без НДС до декабря.
Если 20 млн превышены в течение 2026 года
Здесь действует правило, которое особенно важно знать растущему бизнесу.
Если доход с начала 2026 года превысил 20 млн рублей, обязанность исчислять НДС возникает с первого числа месяца, следующего за месяцем превышения.
Например:
до конца августа доход ИП — 19 млн рублей;
15 сентября поступает еще 1,5 млн;
порог превышен в сентябре.
Значит, вопрос НДС возникает уже с 1 октября, а не с 1 января следующего года.
Вот почему сентябрьский контроль доходов сейчас особенно важен.
Не путайте два разных лимита
У предпринимателей часто возникает путаница.
20 млн рублей — это не лимит для применения самой УСН.
Это порог, связанный с освобождением от НДС.
Общий предельный размер доходов для применения УСН в 2026 году значительно выше — ФНС приводит значение 490,5 млн рублей с учетом коэффициента-дефлятора.
То есть ситуация может выглядеть так:
на УСН предприниматель остается, но НДС уже платить должен.
Что придется решить после превышения
Следующий вопрос:
по какой ставке считать НДС?
Для плательщиков УСН предусмотрены разные варианты.
Можно использовать общеустановленные ставки НДС с правом на вычеты либо, при выполнении условий, специальные ставки 5% или 7%.
И здесь опасно выбирать исключительно по размеру ставки:
«5 меньше 22 — значит, очевидно выгоднее».
Не обязательно.
При специальных ставках механизм вычетов отличается, поэтому конкретный вариант нужно считать исходя из структуры закупок, расходов и клиентов бизнеса.
Самая неприятная проблема может оказаться не в декларации
Представим договор.
ИП обязался поставить товар клиенту за 1 млн рублей.
Цена уже согласована.
Когда стороны заключали договор, предприниматель рассчитывал работать с освобождением от НДС.
Но к моменту исполнения доход превысил порог.
Появляется вопрос:
откуда теперь взять сумму налога?
Если договоры заключались без учета возможного изменения налогового статуса, дополнительная нагрузка может уменьшить прибыль самого продавца.
Поэтому предпринимателю, который приближается к 20 млн рублей, нужно проверять не только бухгалтерию.
Нужно открыть еще и действующие договоры.
Проверьте четыре вещи до следующего крупного платежа
Если доход уже близок к лимиту, я бы сделала следующее.
1. Посчитать доход с начала года.
Не приблизительно по остаткам на расчетном счете, а именно показатель, который учитывается для налогового режима.
2. Посмотреть ожидаемые поступления до декабря.
Особенно крупные сделки и сезонный рост.
3. Определить предполагаемый месяц превышения.
От него зависит момент возникновения обязанности по НДС.
4. Проверить договоры с клиентами.
Как сформулирована цена?
Есть ли условия про НДС?
Можно ли пересмотреть стоимость?
Кто фактически понесет увеличение налоговой нагрузки?
А если просто перенести оплату на январь?
Это один из вопросов, который неизбежно возникает:
«А можно попросить клиента заплатить позже?»
Любые искусственные действия только ради сохранения налогового режима требуют осторожности.
Особенно опасно создавать документы или конструкцию, которая не соответствует реальным хозяйственным отношениям.
Если бизнес объективно вырос, задача должна заключаться не в том, чтобы любой ценой спрятать превышение, а в том, чтобы заранее рассчитать последствия.
При чем здесь долги
На практике налоговая проблема становится действительно опасной не тогда, когда бизнес просто начинает платить больше налогов.
Опасный момент наступает, когда компания узнает о новой нагрузке уже после того, как все полученные деньги:
ушли поставщикам;
выплачены собственнику;
потрачены на закупки;
направлены на погашение кредитов.
А на налог денег не осталось.
Так появляется задолженность перед бюджетом.
Если параллельно уже существуют долги банкам и поставщикам, ситуация быстро перестает быть исключительно бухгалтерской.
Как юрист по банкротству я бы в такой ситуации оценивала не только размер конкретного налога, но и способность бизнеса выполнять все обязательства в целом.
Вывод
Для предпринимателей на УСН осень 2026 года — хорошее время перестать смотреть на доход только по итогам года.
Если вы приближаетесь к 20 млн рублей, посчитайте сейчас:
в каком месяце произойдет превышение и что изменится с первого числа следующего месяца.
Иногда один крупный сентябрьский платеж способен изменить налоговую модель бизнеса уже с октября.
Сохраните материал и проверьте доход с начала 2026 года до получения следующей крупной оплаты.
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