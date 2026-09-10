Доход ИП на УСН превысил 20 млн рублей в сентябре: с какого момента придется платить НДС

ИП работает на УСН.

В январе все спокойно.

Весной продажи начинают расти.

К сентябрю доход с начала года составляет уже 19,6 млн рублей.

До конца месяца должен заплатить крупный клиент.

И здесь возникает вопрос:

если доход превысит 20 млн рублей сейчас, НДС появится только со следующего года или уже в 2026-м?

В 2026 году ответ особенно важен.