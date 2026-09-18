Дважды в месяц отправляете уведомления по НДФЛ? С сентября бизнесу разрешили делать иначе

Деньги спишут сразу за весь год?

Нет.

Это еще одно опасение, которое может возникнуть у предпринимателя.

Предварительное уведомление само по себе не означает, что ФНС сразу заберет с ЕНС всю указанную сумму за будущие месяцы.

Распределение средств происходит при наступлении соответствующих сроков уплаты.

То есть уведомить заранее и заплатить все налоги заранее — не одно и то же.