Дважды в месяц отправляете уведомления по НДФЛ? С сентября бизнесу разрешили делать иначе

У бизнеса с сотрудниками есть повторяющаяся задача.
Посчитать НДФЛ.
Подготовить уведомление.
Отправить.
Потом снова.
И снова.
С 1 сентября 2026 года у работодателей появился другой вариант.
Можно заранее направить уведомление сразу на будущие периоды — вплоть до конца текущего года.
На первый взгляд кажется:
«Отлично. Один раз отправили и забыли до января».
Но не все так просто.
Как работает новый механизм
Компания или ИП вправе подать предварительное уведомление по НДФЛ и страховым взносам.
В нем можно заранее указать планируемые суммы за несколько будущих периодов.
Для НДФЛ суммы отражаются отдельно за две части месяца:
с 1-го по 22-е число;
с 23-го по последнее число месяца.
По страховым взносам можно указать данные за текущий и последующие месяцы расчетного периода.
Обязательно переходить на новый порядок?
Нет.
Это право, а не обязанность.
Работодатель может продолжать подавать уведомления в обычном режиме.
И это важный момент.
Новое правило не означает, что всем компаниям теперь срочно нужно менять привычный процесс.
Для части бизнеса старый порядок может оказаться удобнее.
Кому новый вариант действительно подойдет
В первую очередь компаниям со стабильным фондом оплаты труда.
Например:
10 сотрудников;
фиксированные оклады;
редкие премии;
состав команды почти не меняется.
Такому работодателю значительно проще заранее спрогнозировать будущие обязательства.
ФНС также отмечает, что новый механизм прежде всего ориентирован на малый бизнес, ИП и организации с относительно стабильным фондом оплаты труда.
А если суммы изменились?
Вот здесь начинается самое интересное.
Представим:
компания заранее указала предполагаемую сумму НДФЛ.
Но через месяц сотрудникам выплатили крупную премию.
Фактический налог оказался выше прогнозного.
Если реально рассчитанная сумма оказывается больше указанной ранее, необходимо подать новое уведомление за соответствующий период.
А если фактическая сумма оказалась меньше прогнозируемой, ФНС разъясняет, что отдельная корректировка не требуется.
Поэтому принцип:
«Отправили в сентябре и больше вообще ничего не проверяем»
не работает.
Деньги спишут сразу за весь год?
Нет.
Это еще одно опасение, которое может возникнуть у предпринимателя.
Предварительное уведомление само по себе не означает, что ФНС сразу заберет с ЕНС всю указанную сумму за будущие месяцы.
Распределение средств происходит при наступлении соответствующих сроков уплаты.
То есть уведомить заранее и заплатить все налоги заранее — не одно и то же.
Где может возникнуть ошибка
Главный риск нового механизма — слишком оптимистичный прогноз.
Например, собственник рассчитывает:
все сотрудники останутся;
премий не будет;
зарплаты не изменятся;
новых работников не наймут.
Подает уведомление вперед.
А через два месяца ситуация меняется.
Если бухгалтер при этом считает, что вопрос уже «закрыт до конца года», могут появиться ошибки.
Поэтому предварительное уведомление не отменяет текущего контроля.
Оно только уменьшает количество повторяющихся действий.
Что проверить перед переходом
Новый порядок может быть удобен, если:
фонд оплаты труда стабилен;
нет постоянной текучести сотрудников;
размер премий прогнозируем;
бухгалтерия контролирует отклонение фактических сумм от заявленных.
Если зарплатная структура постоянно меняется, преимущество предварительного уведомления может оказаться значительно меньше.
Почему это особенно полезно малому бизнесу
Для крупной компании еще одно уведомление — обычный элемент большого бухгалтерского процесса.
Для небольшого ИП с пятью сотрудниками любая регулярная отчетная обязанность — дополнительный риск пропустить срок.
Поэтому возможность заранее закрыть часть административных действий действительно может быть полезной.
Главное — не путать упрощение процедуры с отменой контроля.
Вывод
С 1 сентября 2026 года работодателю больше не обязательно ограничиваться уведомлениями только за уже наступившие периоды.
НДФЛ и страховые взносы можно предварительно заявлять на будущие месяцы вплоть до конца года.
Но пользоваться новым механизмом стоит там, где суммы действительно можно нормально прогнозировать.
Поэтому вопрос не:
«Можно ли теперь отправить одно уведомление?»
Можно.
Вопрос другой:
«Насколько предсказуем фонд оплаты труда именно у вашего бизнеса?»
Сохраните материал и передайте бухгалтеру — новый порядок уже действует с 1 сентября.
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