ИП на патенте приблизился к 20 млн рублей: что произойдет после превышения лимита в 2026 году

ИП работает на патенте.
Доход за январь–август — 18,7 млн рублей.
В сентябре ожидается несколько крупных оплат.
Предприниматель смотрит на цифры и думает:
«Если превысим лимит, просто со следующего года выберем другой режим».
Но последствия могут возникнуть значительно раньше.
В 2026 году правила ПСН изменились.
Какой лимит действует в 2026 году
В 2026 году предельный размер доходов для применения патентной системы составляет 20 млн рублей.
ФНС указывает: ИП утрачивает право на ПСН в периоде, приходящемся на 2026 год, если доходы за 2025 год либо в течение 2026 года превысили установленный лимит.
Поэтому осенью особенно важно контролировать доход предпринимателям, которые уже находятся рядом с этой границей.
Нельзя смотреть только на один патент
Одна из потенциальных ошибок — считать лимит отдельно по каждому виду деятельности.
Предприниматель рассуждает:
по одному патенту заработал 12 млн;
по другому — 10 млн;
значит, каждый отдельно ниже 20 млн.
Но для определения права на применение ПСН учитывается установленный налоговым законодательством показатель доходов предпринимателя, а не искусственное деление лимита между патентами.
Кроме того, при совмещении специальных налоговых режимов правила определения дохода нужно применять с учетом соответствующих положений НК РФ.
Поэтому считать лимит «на глаз» по одному направлению бизнеса опасно.
Что произойдет при превышении
Потеря права на ПСН — это не просто запрет купить следующий патент.
Возникает необходимость определить налоговые обязательства за период, в котором право на специальный режим было утрачено, с учетом режима налогообложения, применяемого предпринимателем.
Именно поэтому превышение лимита лучше прогнозировать заранее.
Если предприниматель узнает об этом уже после окончания года, может выясниться, что ему нужно пересчитывать налоги за прошедший период.
Особенно внимательно — тем, кто одновременно применяет УСН
Комбинация УСН + ПСН распространена среди предпринимателей.
И здесь возникает еще один важный вопрос — НДС.
В 2026 году для освобождения бизнеса на УСН от НДС действует порог дохода 20 млн рублей. При совмещении УСН и ПСН для соответствующих целей учитываются совокупные доходы по обоим специальным режимам. ФНС приводит такой подход в своих разъяснениях по НДС на УСН.
То есть предпринимателю иногда недостаточно отдельно контролировать:
«Сколько заработал на УСН?»
и
«Сколько заработал на патенте?»
Нужно понимать совокупные последствия роста бизнеса.
Важное изменение: лимит по НДС на УСН больше не снижается до 15 млн в 2027 году
Здесь особенно легко допустить ошибку, потому что первоначальная редакция налоговой реформы предусматривала дальнейшее снижение порога.
Но летом 2026 года правила снова изменились.
Федеральный закон от 4 июля 2026 года № 228-ФЗ сохранил порог освобождения от НДС для УСН на уровне 20 млн рублей до 2029 года.
Поэтому старые статьи, где написано:
«в 2027 году лимит станет 15 млн»
уже могут вводить предпринимателя в заблуждение.
Для ПСН и для освобождения от НДС на УСН правила нужно проверять отдельно.
Самая распространенная ошибка — считать деньги по банковскому остатку
Предприниматель открывает приложение банка.
На счете 4 млн рублей.
И делает вывод:
«До лимита еще далеко».
Но остаток на счете вообще не показывает размер дохода с начала года.
Деньги уже могли быть:
потрачены;
переведены;
направлены поставщикам;
выведены на личные нужды.
Поэтому лимит нужно контролировать по налоговому учету, а не по тому, сколько денег сейчас лежит в банке.
Что сделать осенью
Если доход уже приближается к 20 млн рублей, полезно сделать расчет до следующего крупного поступления.
Проверьте:
1. Доход за 2025 год.
Он тоже имеет значение для права на ПСН в 2026 году.
2. Доход с начала 2026 года.
3. Все применяемые налоговые режимы.
4. Планируемые поступления до декабря.
5. Что произойдет с налоговой нагрузкой при утрате ПСН.
Последний пункт особенно важен.
Иногда предприниматель радуется крупному декабрьскому контракту, а после пересчета налогов понимает, что его реальная доходность оказалась совсем другой.
Не стоит искусственно дробить бизнес ради лимита
Когда предприниматель приближается к порогу, возникает соблазн:
открыть второе ИП на родственника;
перевести часть клиентов;
разделить платежи между несколькими субъектами.
Само наличие нескольких предпринимателей или компаний, конечно, не является нарушением.
Но если разделение существует только формально, а фактически остается единый бизнес, налоговые риски требуют отдельной оценки.
Поэтому задача должна состоять не в том, чтобы любой ценой «не показать» превышение.
Гораздо безопаснее заранее рассчитать новую налоговую модель.
Причем здесь банкротство
Потеря патента сама по себе, конечно, не ведет к банкротству.
Но опасной становится другая ситуация.
Предприниматель узнает о необходимости пересчитать налоги уже тогда, когда полученная выручка потрачена:
на товар;
рекламу;
личные расходы;
кредиты;
новые проекты.
И внезапно появляется обязательство перед бюджетом, на которое не сформирован денежный резерв.
Если одновременно уже существуют кредиты и долги поставщикам, налоговый перерасчет способен усилить кассовый разрыв.
Поэтому растущему ИП важно контролировать не только продажи.
Нужно заранее понимать, как рост выручки меняет налоговые обязательства.
Вывод
Осенью 2026 года предпринимателю на патенте, который приближается к 20 млн рублей дохода, не стоит ждать декабря.
Сейчас самое время посчитать:
сколько уже заработано, какие поступления ожидаются и что произойдет при превышении лимита.
Рост бизнеса — хорошая проблема.
Но только если предприниматель заранее понимает ее налоговые последствия.
Сохраните материал и проверьте доход с начала года до следующего крупного платежа.
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