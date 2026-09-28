ИП на патенте приблизился к 20 млн рублей: что произойдет после превышения лимита в 2026 году

Какой лимит действует в 2026 году

В 2026 году предельный размер доходов для применения патентной системы составляет 20 млн рублей.

ФНС указывает: ИП утрачивает право на ПСН в периоде, приходящемся на 2026 год, если доходы за 2025 год либо в течение 2026 года превысили установленный лимит.

Поэтому осенью особенно важно контролировать доход предпринимателям, которые уже находятся рядом с этой границей.