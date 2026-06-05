Квартира в наследство, а там кредиты: кому по закону достаются долги наследодателя и можно ли отказаться

Получить квартиру в наследство может показаться удачей. Но затем часто выясняется, что у умершего были непогашенные кредиты, долги по ЖКХ или расписки.

Переходят ли долги автоматически? Можно ли принять квартиру, но отказаться от кредита? Что делать, если долгов больше, чем стоимость наследства?

Разбираем по шагам с опорой на ГК РФ.