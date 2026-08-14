Цифровой рубль с 1 сентября 2026 года: какой бизнес обязан принимать оплату и что будет за отказ

Кто обязан принимать цифровые рубли с 1 сентября
Для первого этапа должны одновременно выполняться два условия:
1. Выручка за 2025 год превышает 120 млн рублей.
2. На 1 января 2026 года у продавца был договор о приеме электронных средств платежа с системно значимым банком или кредитной организацией, признанной Банком России значимой на рынке платежных услуг.
Причем обязанность касается продавцов, которые реализуют товары, работы или услуги гражданам для личных нужд.
Например, организация работает только с юридическими лицами и занимается исключительно оптовыми B2B-продажами. Обязанности принимать цифровые рубли по этим правилам у нее нет.
Если выручка меньше 120 млн рублей
Для бизнеса предусмотрен поэтапный переход.
С 1 сентября 2027 года следующий этап затронет продавцов с выручкой свыше 30 млн рублей при соблюдении установленных законом банковских условий.
С 1 сентября 2028 года обязанность распространится на остальных продавцов с выручкой от 20 млн рублей.
При этом есть исключения.
Если выручка конкретной торговой точки за предыдущий год составляет менее 5 млн рублей, принимать цифровые рубли в ней не обязательно.
Исключение действует и для мест, где отсутствует доступ к интернету.
Нужно ли заставлять покупателей пользоваться цифровым рублем
Нет.
Для граждан использование цифрового рубля остается добровольным.
Никто не обязан закрывать банковскую карту, менять наличные деньги или автоматически открывать счет цифрового рубля.
Обязанность возникает именно у определенной категории бизнеса: продавец должен предоставить покупателю возможность такой оплаты.
Что будет за отказ
Норма об обязанности принимать цифровые рубли включена в Закон РФ «О защите прав потребителей».
Поэтому ситуация может выглядеть вполне обычно.
Покупатель выбирает товар и хочет заплатить цифровыми рублями.
Компания соответствует критериям закона, но на кассе отвечают:
«Такой способ оплаты мы не принимаем».
Для бизнеса это уже не просто техническая проблема — возникает риск нарушения требований законодательства о защите прав потребителей.
Особенно если компания вообще не подготовила возможность приема платежей, хотя обязана была сделать это.
Что проверить до 1 сентября
Бизнесу достаточно начать с четырех вопросов:
— какая выручка была за 2025 год;
— с каким банком был договор эквайринга на 1 января 2026 года;
— относится ли этот банк к установленной законом категории;
— готова ли платежная инфраструктура компании принимать цифровые рубли.
Если компания попадает под первый этап, стоит заранее связаться с обслуживающим банком и проверить техническую готовность.
Главное
1 сентября 2026 года цифровой рубль не становится обязательным для всего бизнеса.
Но крупным продавцам, попадающим под первый этап, откладывать подготовку уже нельзя.
Проверить нужно три вещи:
выручка → банк → договор приема электронных средств платежа.
Если условия закона выполняются, возможность оплаты цифровыми рублями должна быть обеспечена покупателю уже с 1 сентября.
✔ Сохраните статью, если принимаете оплату от физических лиц. До 1 сентября стоит проверить не только оборот компании, но и договор с банком. Иногда новая обязанность возникает не из-за изменения привычной работы бизнеса, а из-за условий договора, заключенного несколько лет назад.
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