Цифровой рубль с 1 сентября 2026 года: какой бизнес обязан принимать оплату и что будет за отказ

Кто обязан принимать цифровые рубли с 1 сентября

Для первого этапа должны одновременно выполняться два условия:

1. Выручка за 2025 год превышает 120 млн рублей.

2. На 1 января 2026 года у продавца был договор о приеме электронных средств платежа с системно значимым банком или кредитной организацией, признанной Банком России значимой на рынке платежных услуг.

Причем обязанность касается продавцов, которые реализуют товары, работы или услуги гражданам для личных нужд.

Например, организация работает только с юридическими лицами и занимается исключительно оптовыми B2B-продажами. Обязанности принимать цифровые рубли по этим правилам у нее нет.