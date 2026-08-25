Новые правила торговли с 1 сентября 2026 года: что продавцу нужно проверить за неделю

3. MAX появляется в правилах торговли

Еще одно изменение связано с использованием MAX.

Новые правила предусматривают соответствующий цифровой механизм в случаях, когда необходимо подтвердить личность или возраст покупателя либо его право на льготу.

Например, возраст имеет значение при продаже продукции с установленными законом ограничениями.

MAX появляется и в регулировании программ лояльности.

Если магазин начисляет покупателям баллы, бонусы или другие единицы за покупки, стоит проверить, как новые требования сочетаются с действующей системой идентификации клиентов.

Для крупного бизнеса это уже задача не только юриста.

Потребуется взаимодействие:

юрист → IT → маркетинг → кассовая служба → сотрудники магазина.