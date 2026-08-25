Новые правила торговли с 1 сентября 2026 года: что продавцу нужно проверить за неделю

До 1 сентября остается несколько дней.
С этой даты начинают действовать новые Правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утвержденные постановлением Правительства РФ от 30 мая 2026 года № 657.
Они заменяют прежнее регулирование и затрагивают обычные магазины, интернет-магазины, продавцов на агрегаторах, программы лояльности, возвраты и работу с претензиями.
Для бизнеса главный риск довольно простой:
закон уже изменился, а магазин продолжает работать по инструкции 2022 года.
Вот что стоит проверить до сентября.
1. Как покупатель может направить претензию
Особое внимание — дистанционной торговле.
Продавец должен довести до покупателя информацию о форме и способах направления претензий.
Поэтому интернет-магазину стоит открыть собственный сайт и проверить:
— контакты;
— оферту;
— раздел «Возврат и обмен»;
— форму обратной связи;
— электронную почту;
— порядок рассмотрения обращений.
Проблема возникает, когда эти источники противоречат друг другу.
Например, в оферте указан один адрес электронной почты.
На сайте — другой.
А сотрудник поддержки сообщает:
«Претензии принимаем только обычной почтой».
Если начинается спор, такая несогласованность работает уже не в пользу продавца.
2. Продавцам на маркетплейсах стоит проверить информацию о себе
Новые правила затрагивают и работу через агрегаторы.
Покупатель должен понимать, кто является продавцом товара.
Поэтому стоит открыть собственную страницу на маркетплейсе глазами обычного клиента и проверить сведения о компании или ИП.
Особенно это важно, если бизнес:
— менял юридический адрес;
— менял наименование;
— проводил реорганизацию;
— менял реквизиты;
— переходил с ИП на ООО;
— использует несколько юридических лиц.
Карточка продавца — это уже не просто элемент интерфейса маркетплейса.
Это источник юридически значимой информации о стороне договора.
3. MAX появляется в правилах торговли
Еще одно изменение связано с использованием MAX.
Новые правила предусматривают соответствующий цифровой механизм в случаях, когда необходимо подтвердить личность или возраст покупателя либо его право на льготу.
Например, возраст имеет значение при продаже продукции с установленными законом ограничениями.
MAX появляется и в регулировании программ лояльности.
Если магазин начисляет покупателям баллы, бонусы или другие единицы за покупки, стоит проверить, как новые требования сочетаются с действующей системой идентификации клиентов.
Для крупного бизнеса это уже задача не только юриста.
Потребуется взаимодействие:
юрист → IT → маркетинг → кассовая служба → сотрудники магазина.
4. Интернет-магазину стоит пройти собственный сайт как покупатель
Это простой способ найти проблему еще до претензии.
Попробуйте самостоятельно:
выбрать товар → положить в корзину → оформить заказ → найти данные продавца → оплатить → найти условия возврата → найти способ направления претензии.
Особенно внимательно стоит посмотреть на старые интернет-магазины.
Сайт мог несколько раз менять CMS, платежную систему и юридическое лицо, а оферта при этом последний раз обновлялась три года назад.
В итоге покупатель видит одну информацию, платеж принимает другая организация, а претензию ему предлагают направить третьей.
До первого реального спора это может никого не беспокоить.
5. Нужно обновить памятки по возвратам
С 1 сентября начинает действовать новый перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, которые не подлежат обмену по статье 25 Закона «О защите прав потребителей».
Обновлен и перечень товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование о бесплатном предоставлении аналогичного товара на период ремонта или замены.
Для магазина это означает простую вещь:
старую распечатку возле администратора стоит проверить.
Потому что именно по ней сотрудник часто принимает решение:
«Можно вернуть».
«Нельзя вернуть».
«Обязаны предоставить замену».
«Ничего предоставлять не будем».
Неправильный ответ может стать началом потребительского спора.
Почему инструкции сотрудников важнее красивой оферты
Представим обычную ситуацию.
Покупатель приносит товар и требует обмен.
Юридический отдел компании правильно обновил документы к 1 сентября.
На сайте размещена новая информация.
Но администратор магазина продолжает работать по памятке, распечатанной два года назад.
Он отказывает покупателю на неправильном основании.
Появляется письменная претензия.
Затем жалоба.
А если спор доходит до суда, компания уже объясняет, почему сотрудник действовал не так, как предусматривают ее собственные документы.
Поэтому обновить нормативную базу недостаточно.
Нужно довести изменения до тех, кто непосредственно общается с покупателями.
Что проверить до 1 сентября
Продавцу стоит пройти короткий чек-лист:
сайт и мобильное приложение;
оферта;
сведения о продавце;
порядок приема претензий;
правила возврата и обмена;
карточки на маркетплейсах;
программа лояльности;
инструкции продавцов и поддержки.
Для крупной сети стоит отдельно проверить, одинаково ли применяются правила в разных магазинах.
Потому что юридическая политика может быть единой, а фактическая практика каждого магазина — своей.
Главное
С 1 сентября 2026 года бизнесу не придется полностью перестраивать розничную торговлю.
Но продолжать автоматически работать по старым правилам тоже нельзя.
Самая опасная ситуация выглядит очень буднично:
покупатель задает вопрос → сотрудник отвечает по старой инструкции → возникает претензия → компания обнаруживает, что процедура давно изменилась.
Поэтому оставшуюся неделю лучше потратить не только на изучение постановления № 657.
Откройте сайт, посмотрите карточку продавца, попробуйте оформить возврат и задайте кассиру несколько вопросов как обычный покупатель.
Так иногда обнаруживаются проблемы, которые юридический отдел никогда не увидит в тексте документов.
✔ Сохраните статью, если продаете товары покупателям. После 1 сентября юридический риск может начаться не с серьезного нарушения, а с обычного возврата, устаревшей информации на сайте или ответа сотрудника по старой инструкции.
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