Бумажные транспортные накладные уходят: что бизнесу нужно сделать до 1 сентября 2026 года

Компания не занимается перевозками.

Она просто закупает товар у поставщика, получает его на складе и периодически отправляет продукцию покупателям через транспортную компанию.

Кажется, что транспортная реформа ее не касается.

Но с 1 сентября 2026 года это может оказаться ошибкой.

С этой даты основные перевозочные документы необходимо оформлять в электронном виде через государственную информационную систему электронных перевозочных документов — ГИС ЭПД.

И требования затрагивают не только транспортные компании.