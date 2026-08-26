Бумажные транспортные накладные уходят: что бизнесу нужно сделать до 1 сентября 2026 года

Компания не занимается перевозками.
Она просто закупает товар у поставщика, получает его на складе и периодически отправляет продукцию покупателям через транспортную компанию.
Кажется, что транспортная реформа ее не касается.
Но с 1 сентября 2026 года это может оказаться ошибкой.
С этой даты основные перевозочные документы необходимо оформлять в электронном виде через государственную информационную систему электронных перевозочных документов — ГИС ЭПД.
И требования затрагивают не только транспортные компании.
Какие документы переходят в электронный вид
С 1 сентября в электронной форме должны оформляться, в частности:
— транспортная накладная;
— заказ или заявка на перевозку груза;
— экспедиторские документы;
— железнодорожная транспортная накладная;
— грузовая накладная при воздушной перевозке.
Поэтому привычная схема «распечатали накладную — водитель подписал — положили экземпляр в папку» для соответствующих перевозок уходит в прошлое.
Документ должен пройти через цифровую систему.
«Мы не перевозчик» — почему это не всегда аргумент
Это главное заблуждение, которое бизнесу стоит проверить до сентября.
В перевозке участвует не только тот, кто управляет грузовиком.
Есть грузоотправитель.
Есть перевозчик.
Есть грузополучатель.
В некоторых случаях участвует экспедитор.
И у каждого участника возникают свои действия с перевозочными документами.
Например, ООО продает оборудование.
Для доставки покупателю компания нанимает транспортную организацию.
Сам продавец не имеет ни одного грузовика и никогда не считал себя участником транспортного рынка.
Но он является грузоотправителем.
Другой пример.
Магазин получает продукцию от поставщика.
Доставку полностью организует поставщик.
Магазин ничего не перевозил, но выступает грузополучателем и должен корректно участвовать в оформлении электронного документа.
Поэтому вопрос нужно ставить не так:
«Есть ли у нас собственные машины?»
А так:
«В каком качестве наша компания участвует в перевозке груза?»
Как теперь будет работать накладная
Бизнес формирует электронный перевозочный документ.
Данные передаются через аккредитованного оператора информационной системы электронных перевозочных документов.
Оператор направляет сведения в ГИС ЭПД.
Другие участники перевозки получают документ и выполняют необходимые действия со своей стороны.
В результате вместо бумажной накладной появляется цифровая цепочка:
грузоотправитель → перевозчик → грузополучатель → информационная система.
Именно поэтому недостаточно подготовить только одного сотрудника компании.
Если один из участников цепочки не готов к электронному документообороту, проблемы могут возникнуть уже при первой поставке.
Что потребуется сотрудникам
Для работы с электронными документами нужно заранее определить, кто именно будет их подписывать.
В зависимости от организации процесса могут потребоваться электронные подписи и машиночитаемые доверенности.
И здесь появляется еще один практический риск.
В компании договор подписывает директор.
Товар со склада выпускает кладовщик.
Перевозку организует логист.
Груз принимает другой сотрудник.
Если право работать с электронным перевозочным документом настроено только у директора, обычная отгрузка может превратиться в ожидание человека, который вообще не занимается логистикой.
Поэтому электронный документооборот нужно настраивать под реальный бизнес-процесс, а не только под юридическую структуру компании.
Что будет с бумажными документами
Общее правило с 1 сентября — электронная форма.
Но законодательство предусматривает отдельные исключения, когда бумажное оформление сохраняется.
Поэтому бизнесу не стоит исходить ни из одной крайности:
«Бумага полностью запрещена при любых обстоятельствах»
или
«Можно продолжать работать как раньше».
Нужно определить, попадает ли конкретная перевозка под исключение.
Если нет — необходимо переходить на электронный формат.
Самая опасная ситуация — контрагент не готов
Компания может идеально подготовиться сама.
Подключить оператора.
Оформить электронные подписи.
Выдать доверенности.
Обучить логиста.
Но 1 сентября выяснится, что постоянный поставщик или перевозчик продолжает работать по старой схеме.
Поэтому подготовку стоит проводить вместе с контрагентами.
До сентября полезно спросить основных перевозчиков и поставщиков:
к какому оператору они подключены;
готовы ли формировать электронные документы;
кто будет подписывать документы;
проводилось ли тестирование обмена.
Лучше выяснить это сейчас, а не в момент, когда груз уже стоит у ворот склада.
Что проверить бизнесу до 1 сентября
Начать можно с простой проверки.
Первое. Определите свои роли.
Является ли компания грузоотправителем, грузополучателем, перевозчиком или экспедитором?
Второе. Посмотрите, какие документы используются сейчас.
Особенно транспортные накладные, заявки на перевозку и экспедиторские документы.
Третье. Проверьте подключение к электронному документообороту.
Если его нет — нужно выбрать аккредитованного оператора.
Четвертое. Определите сотрудников.
Кто фактически отправляет и принимает грузы и кто будет подписывать документы?
Пятое. Проверьте электронные подписи и полномочия.
При необходимости заранее оформите машиночитаемые доверенности.
Шестое. Свяжитесь с контрагентами.
Переход должен работать с обеих сторон.
Седьмое. Проведите тест.
ФНС прямо рекомендует заранее протестировать электронный обмен с основными контрагентами.
Главное
С 1 сентября 2026 года электронные перевозочные документы перестают быть вопросом исключительно транспортных компаний.
Изменения могут затронуть обычный магазин, производство, интернет-магазин, оптовую компанию — любой бизнес, который отправляет или получает грузы.
Поэтому проверить нужно всю цепочку:
договор → отгрузка → перевозчик → электронная накладная → подпись → получение товара.
И главный вопрос для руководителя сейчас не:
«Есть ли у нас грузовики?»
А:
«Кто 1 сентября подпишет электронную транспортную накладную, когда на склад приедет первая машина?»
Если ответа пока нет — оставшуюся неделю лучше использовать именно для этого.
✔ Сохраните статью, если ваша компания отправляет или получает товары. С 1 сентября проблема может возникнуть даже у бизнеса без собственного транспорта: достаточно быть грузоотправителем или грузополучателем и продолжить оформлять перевозку по привычной бумажной схеме.
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