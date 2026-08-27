Компания работает, но денег постоянно не хватает: 7 признаков, что это уже не кассовый разрыв

Поставщику обещают деньги после оплаты от клиента. Налоги переносят на следующую неделю. Собственник снова вносит личные средства. Зарплату закрывают поступлением, которое изначально предназначалось для закупки товара.

И все это продолжают называть кассовым разрывом.

Иногда так и есть. Но иногда временный недостаток денег уже превратился в системную финансовую проблему.

Вот признаки, на которые стоит обратить внимание.