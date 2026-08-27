Компания работает, но денег постоянно не хватает: 7 признаков, что это уже не кассовый разрыв

Поставщику обещают деньги после оплаты от клиента. Налоги переносят на следующую неделю. Собственник снова вносит личные средства. Зарплату закрывают поступлением, которое изначально предназначалось для закупки товара.
И все это продолжают называть кассовым разрывом.
Иногда так и есть. Но иногда временный недостаток денег уже превратился в системную финансовую проблему.
Вот признаки, на которые стоит обратить внимание.
1. Старые долги гасятся за счет новых поступлений
Получили аванс от нового клиента — рассчитались с предыдущим поставщиком.
Взяли кредит — выплатили зарплату.
Собственник внес деньги — закрыли налоги.
Сам по себе такой платеж ничего не доказывает. В бизнесе деньги постоянно перераспределяются.
Вопрос в другом: способна ли компания из текущей деятельности одновременно оплачивать новые расходы и погашать накопленные обязательства?
Если нет, долг начинает увеличиваться быстрее, чем бизнес успевает его обслуживать.
2. У компании появилась постоянная очередь кредиторов
Когда денег недостаточно, начинается ручное управление.
Этому платим полностью, потому что без него остановятся поставки.
Этому — половину.
Этому пока ничего.
Налоговую попробуем перенести.
Банку заплатим обязательно, иначе будет просрочка.
Если директор каждую неделю решает, кому из нескольких кредиторов отдать последние деньги, это уже не обычная техническая задержка.
3. Собственник постоянно финансирует компанию
Разово помочь своему бизнесу — нормальная ситуация.
Но если несколько месяцев подряд владелец оплачивает из личных средств аренду, налоги, зарплату или поставщиков, стоит проверить экономику компании.
Особенно тревожный сценарий — когда собственник сам берет потребительские кредиты, чтобы финансировать ООО.
Тогда проблемы бизнеса постепенно становятся его личными проблемами.
4. Налоги платятся «если останутся деньги»
Сначала закрывают зарплату.
Потом критичных поставщиков.
Потом кредит.
А ФНС — в последнюю очередь.
Через некоторое время задолженность становится отдельной проблемой: появляются требования, меры взыскания, ограничения по счетам.
5. Судебные дела перестали быть исключением
Один спор с контрагентом бывает у любого бизнеса.
Другое дело, когда иски, судебные приказы и исполнительные производства появляются регулярно.
В этом случае полезно посмотреть не на каждый спор отдельно, а на всю картину задолженности.
6. Никто точно не знает, сколько должна компания
«Около пяти миллионов».
После подсчета выясняется:
банку — 2,5 млн;
налоговой — 1,4 млн;
поставщикам — 3 млн;
по займам — еще 2 млн.
И «около пяти» превращаются почти в девять.
Пока нет точной цифры, невозможно объективно оценить финансовое положение бизнеса.
7. Все решения принимаются с горизонтом в одну неделю
Продадим машину — протянем месяц.
Возьмем еще кредит — заплатим зарплату.
Получим аванс — закроем старого поставщика.
Проблема не в самих решениях, а в отсутствии ответа на вопрос: что будет через три или шесть месяцев?
Что проверить собственнику
Если ситуация похожа на вашу, стоит собрать финансовую картину компании на одну дату.
Чек-лист:
банковские кредиты;
займы;
задолженность перед ФНС;
долги поставщикам;
задолженность по зарплате;
судебные дела;
исполнительные производства;
имущество компании;
дебиторская задолженность;
залоги и поручительства;
крупные сделки за последнее время;
платежи собственникам и связанным лицам;
реальные ежемесячные поступления;
обязательные ежемесячные расходы.
После этого нужно ответить на главный вопрос: может ли компания при текущей экономике уменьшать долги или каждый месяц задолженность будет только расти?
Иногда после такого расчета становится понятно, что бизнес вполне можно стабилизировать.
А иногда видно, что очередной кредит или продажа имущества лишь откладывают проблему на несколько недель.
Финансовый кризис редко начинается в день, когда на счете становится ноль рублей. Обычно признаки появляются гораздо раньше.
И чем раньше собственник их увидит, тем больше у него остается вариантов действий.
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