Что изменилось для бизнеса в сентябре 2026 года

1. Цифровой рубль: первая группа бизнеса уже должна быть готова

С 1 сентября начинается первый этап обязательного приема цифровых рублей отдельными продавцами.

Ключевой порог — выручка за 2025 год свыше 120 млн рублей.

Но одной выручки недостаточно: значение имеют и банковские условия, в частности договор о приеме электронных средств платежа с банком соответствующей категории на 1 января 2026 года.

Поэтому крупному продавцу сегодня нужно проверить не только кассу.

Цепочка выглядит так:

выручка → банк → договор → техническая готовность → инструкция сотрудника.

Покупатель не обязан пользоваться цифровым рублем.

Но бизнес, попавший под требования первого этапа, должен обеспечить такую возможность.