Что изменилось для бизнеса в сентябре 2026 года

Для бизнеса это не просто начало осени.
Этой осенью одновременно вступает в силу целый пакет изменений, о которых последние недели говорили бухгалтеры, юристы и кадровики.
Цифровой рубль, электронные перевозочные документы, новые правила торговли, сверхурочная работа, испытательный срок, ЕНС, маркированные товары.
Пока изменения обсуждались как будущие, можно было сказать:
«Еще есть время разобраться».
С 1 сентября эта логика больше не работает.
Разберем, что стоит проверить прямо сейчас.
1. Цифровой рубль: первая группа бизнеса уже должна быть готова
С 1 сентября начинается первый этап обязательного приема цифровых рублей отдельными продавцами.
Ключевой порог — выручка за 2025 год свыше 120 млн рублей.
Но одной выручки недостаточно: значение имеют и банковские условия, в частности договор о приеме электронных средств платежа с банком соответствующей категории на 1 января 2026 года.
Поэтому крупному продавцу сегодня нужно проверить не только кассу.
Цепочка выглядит так:
выручка → банк → договор → техническая готовность → инструкция сотрудника.
Покупатель не обязан пользоваться цифровым рублем.
Но бизнес, попавший под требования первого этапа, должен обеспечить такую возможность.
2. Бумажная транспортная накладная больше не основной вариант
Еще одно масштабное изменение касается перевозок.
С 1 сентября основные перевозочные документы должны оформляться в электронном виде через ГИС ЭПД.
И ошибочно считать, что это касается только транспортных компаний.
В цепочке участвуют:
— грузоотправитель;
— перевозчик;
— экспедитор;
— грузополучатель.
Поэтому обычный магазин, производство или оптовая компания тоже могут попасть под новые требования.
Сегодня стоит задать логисту простой вопрос:
«Если сейчас приедет машина с товаром, кто и как подпишет электронную транспортную накладную?»
Если ответ начинается со слов «мы всегда на бумаге делали» — процесс стоит срочно проверить.
3. Магазины начинают работать по новым правилам торговли
С сегодняшнего дня действуют новые Правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи.
Они затрагивают обычные магазины, интернет-торговлю, агрегаторы, претензии покупателей, программы лояльности и возвраты.
Особенно внимательно стоит проверить старые инструкции.
Потому что юридический отдел мог обновить документы еще в августе, а администратор магазина сегодня продолжит отвечать покупателю по памятке трехлетней давности.
Проверьте:
сайт → оферту → возвраты → претензии → маркетплейсы → инструкции сотрудников.
4. Просроченный маркированный товар теперь особенно дорог
С сегодняшнего дня начинает действовать отдельная ответственность за продажу просроченных маркированных товаров после получения из системы мониторинга информации о запрете реализации.
Размер штрафа:
10 000 рублей — для ИП;
20 000 рублей — для юридического лица.
И принципиально важно: штраф предусмотрен за каждую проданную единицу.
То есть для организации десять таких продаж могут означать уже 200 000 рублей.
А 50 — 1 млн рублей.
Поэтому сегодня стоит проверить не только сроки годности на полках, но и работу кассового ПО, маркировки и порядок действий кассира при запрете продажи.
5. Сверхурочной работы может стать больше — но не автоматически
С 1 сентября появляется возможность увеличить годовой предел сверхурочной работы до 240 часов вместо обычных 120.
Но директор не может сегодня просто издать приказ:
«Теперь всем разрешено перерабатывать 240 часов».
Повышенный предел применяется при соблюдении установленных законом условий, включая соответствующее закрепление в коллективном договоре и (или) применимом соглашении.
Есть ограничения для отдельных категорий сотрудников.
А начиная со 121-го часа сверхурочной работы действует повышенная гарантия оплаты — не менее чем в двойном размере.
Поэтому работодателю стоит проверить:
основание → категория работника → согласие → часы → оплата.
6. Испытательный срок теперь нельзя ставить еще одной категории работников
С сегодняшнего дня меняется и статья 70 ТК РФ.
Испытательный срок нельзя устанавливать женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет.
Раньше соответствующая возрастная граница составляла полтора года.
На первый взгляд изменение небольшое.
Но именно такие поправки особенно опасны для компаний, где используется один шаблон трудового договора.
Кадровик открывает старый файл, меняет ФИО и должность — и автоматически оставляет три месяца испытания.
Проблема может обнаружиться позже, когда компания решит уволить человека как не прошедшего испытание.
Поэтому сегодня стоит обновить кадровые шаблоны.
7. Изменились правила работы с положительным сальдо ЕНС
Бухгалтерии тоже есть что проверить.
С 1 сентября уточняются правила зачета положительного сальдо ЕНС в счет обязанности другого лица.
В частности, если у этого лица соответствующая обязанность по уплате еще не существует, заявление о зачете не будет исполнено.
Поэтому схема:
«У нас есть переплата — заранее перебросим ее на другую компанию»
требует более внимательной проверки.
Также обновляются формы документов, связанных с зачетом и возвратом положительного сальдо.
Если бухгалтерская программа давно не обновлялась, сегодня хороший день это исправить.
А охрана труда изменилась еще вчера
Есть изменение, которое к 1 сентября уже даже немного опоздало.
Обновленные правила обучения по охране труда вступили в силу 31 августа.
В частности, для впервые трудоустроенных работников, допущенных к работам повышенной опасности, в течение первого года повторный инструктаж необходимо проводить не реже одного раза в три месяца.
Поэтому если графики инструктажей составлялись в начале года, их тоже стоит пересмотреть.
Не пытайтесь сегодня переписать все документы компании
Когда одновременно вступает в силу много изменений, появляется желание создать огромный чек-лист и начать обновлять все подряд.
Практичнее идти от процессов.
Проверьте, что реально происходит сегодня в компании.
Покупатель оплачивает товар — готова ли касса?
На склад приезжает машина — готов ли электронный документ?
Клиент возвращает товар — знает ли сотрудник новые правила?
Принимаете работника — правильный ли шаблон договора?
Сотрудник перерабатывает — правильно ли считаются часы?
Бухгалтер делает зачет — действует ли новая форма и есть ли основание?
Именно на стыке закона и обычного рабочего процесса чаще всего возникают проблемы.
Главное
С 1 сентября 2026 года бизнесу не нужно в один день становиться экспертом по десяткам новых законов.
Но опасно продолжать работать так, будто ничего не изменилось.
Сегодня стоит проверить семь цепочек:
касса → маркировка → перевозки → продажи → бухгалтерия → кадры → охрана труда.
И задать ответственным сотрудникам один вопрос:
«Что мы с сегодняшнего дня делаем иначе?»
Если ответ — «ничего», хотя изменение касается компании, именно с этого процесса и стоит начать проверку.
✔ Сохраните статью и отправьте бухгалтеру, кадровику, юристу или руководителю подразделения. Многие нарушения после 1 сентября возникнут не потому, что бизнес сознательно решил нарушить закон, а потому, что один сотрудник продолжил работать по старой инструкции, шаблону или привычной схеме.
В нашем Telegram-канале мы разбираем судебную практику, реальные споры предпринимателей, изменения законодательства и ситуации, когда обычный платеж, кадровый документ, поставка или действие сотрудника неожиданно превращаются в юридический и финансовый риск для бизнеса.
Начать дискуссию