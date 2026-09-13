300 000 рублей в месяц: Банк России установил новый лимит для цифрового рубля

А комиссии будут?

Для физических лиц переводы цифровых рублей другим физлицам остаются бесплатными.

Банк России также установил тарифы для расчетов с бизнесом.

До конца 2026 года для соответствующих операций предусмотрен льготный период с нулевыми тарифами.

С 1 января 2027 года при переводах физлиц в пользу юридических лиц и ИП для большинства покупок тариф для получателя составит 0,3% суммы, но не более 1 500 рублей за один перевод.

Для бизнеса это уже интересная экономика.

Например, платеж:

100 000 рублей.

Комиссия по ставке 0,3%:

300 рублей.

Платеж:

1 000 000 рублей.

Математически 0,3% — 3 000 рублей.

Но действует максимальный предел:

1 500 рублей за перевод.

Конечно, сравнивать это с эквайрингом нужно с учетом конкретных банковских тарифов и модели бизнеса.

Но новый инструмент становится не только технологическим, но и коммерческим фактором.