Опоздали с первой декларацией по НДС — штрафа может не быть: льгота для бизнеса действует весь 2026 год

2026 год стал для малого бизнеса налоговым экспериментом поневоле.
Еще недавно предприниматель работал на УСН и практически не думал о НДС.
Потом правила изменились.
Доход превысил установленный порог — и внезапно появились:
НДС;
счета-фактуры;
книга продаж;
новая декларация;
новые сроки;
новые обязанности.
И вполне реальная ситуация:
предприниматель впервые должен был сдать декларацию по НДС — и опоздал.
Обычно такое нарушение означает штраф по статье 119 НК РФ.
Но для тех, кто впервые стал плательщиком НДС именно в 2026 году на УСН, законодатель сделал исключение.
За несвоевременную подачу первой декларации по НДС штраф может не применяться. ФНС подтверждает действие специальной меры поддержки.
Но это не «амнистия по НДС»
Вот здесь возникает первая опасная ошибка.
Предприниматель слышит:
«За декларацию не штрафуют».
И делает вывод:
«Значит, можно пока вообще ничего не сдавать».
Нет.
Освобождение касается ответственности по пункту 1 статьи 119 НК РФ за несвоевременное представление определенной первой декларации.
Сама обязанность представить декларацию никуда не исчезает.
Обязанность правильно рассчитать налог тоже остается.
И обязанность его уплатить — тоже.
Поэтому правильная формулировка звучит так:
законодатель простил конкретный штраф за первое опоздание, но не отменил сам НДС.
Кому предоставили послабление
Мера рассчитана на плательщиков УСН, которые впервые в 2026 году начали исполнять обязанности по исчислению и уплате НДС.
Причина понятна.
Порог освобождения от НДС для УСН в 2026 году снизился до 20 млн рублей дохода.
Из-за этого большое количество компаний и ИП впервые столкнулось с налогом, который раньше ассоциировался преимущественно с общей системой налогообложения.
Например, предприниматель несколько лет спокойно работал на УСН.
Доход за 2025 год:
24 млн рублей.
С 2026 года он уже должен учитывать новые обязанности по НДС.
Но бухгалтерия продолжает работать по старому календарю и пропускает срок первой декларации.
Именно для адаптации таких налогоплательщиков и появилась специальная мера.
Сколько раз можно ошибиться
Вот это особенно важно.
Послабление нельзя воспринимать как разрешение опаздывать весь 2026 год.
ФНС разъясняет, что освобождение действует в отношении одного налогового периода — того квартала 2026 года, в котором налогоплательщик впервые стал исполнять обязанности по исчислению и уплате НДС.
То есть это фактически одна страховочная попытка.
Например, компания впервые стала плательщиком НДС в III квартале 2026 года.
Срок сдачи декларации за III квартал с учетом календаря приходится на 26 октября 2026 года.
Если компания впервые ошибется именно с этой декларацией, нужно проверить возможность применения специального освобождения.
Но рассчитывать:
«До конца года можно сдавать НДС когда угодно»
нельзя.
А налог тоже простят?
Нет.
И это, пожалуй, главное, что нужно объяснить собственнику бизнеса.
Есть три совершенно разных вещи:
декларация;
налог;
ответственность за нарушение.
Государство может не применять определенный штраф за несвоевременную первую декларацию.
Но это не превращает налог в ноль.
Если НДС рассчитан к уплате, обязанность его заплатить сохраняется.
Поэтому предприниматель, обнаруживший просрочку, не должен рассуждать:
«Раз штрафа нет — разберемся через пару месяцев».
Гораздо разумнее как можно быстрее восстановить учет, сформировать декларацию и проверить состояние ЕНС.
Почему сейчас эта тема особенно актуальна
Осенью многие предприниматели приближаются к порогу дохода уже в течение самого 2026 года.
Представим компанию.
С января по август доход составил:
18,7 млн рублей.
В сентябре она получает крупный платеж — еще 2,5 млн.
Порог превышен.
Мы уже разбирали, что в такой ситуации обязанности по НДС могут возникнуть с первого числа следующего месяца.
Но дальше начинается новая для бизнеса жизнь.
Нужно не только начислять налог.
Нужно понимать отчетность.
Именно поэтому III и IV кварталы могут стать периодом, когда еще одна волна компаний на УСН впервые столкнется с декларацией по НДС.
Что нельзя делать после обнаружения ошибки
Первая плохая стратегия:
«Ничего не отправляем, раз штрафа все равно нет».
Вторая:
«Подадим пустую декларацию, потом разберемся».
Третья:
«НДС — это теперь задача бухгалтера, собственнику можно не смотреть».
Последняя особенно опасна.
Потому что появление НДС влияет не только на отчетность.
Оно затрагивает:
цену;
договоры;
маржу;
счета-фактуры;
работу с контрагентами;
кассовые разрывы.
Одна пропущенная декларация иногда просто показывает, что компания в целом оказалась не готова к новому налоговому режиму.
А если декларация нулевая?
Здесь есть еще одна важная новость 2026 года.
Федеральным законом № 201-ФЗ были дополнительно смягчены правила ответственности: ФНС сообщила об отмене штрафных санкций по пункту 1 статьи 119 НК РФ за несвоевременное представление нулевых деклараций и расчетов по страховым взносам.
То есть законодатель в 2026 году в целом заметно пересматривает подход к ситуациям, где формальное опоздание не сопровождается суммой налога к уплате.
Но каждый случай все равно нужно проверять отдельно по конкретной декларации и обстоятельствам.
Что сделать бизнесу сейчас
Если вы впервые стали плательщиком НДС в 2026 году, проверьте не только факт уплаты налога.
Посмотрите всю цепочку:
дата возникновения обязанности → ставка → счета-фактуры → книга продаж → декларация → срок → ЕНС.
И отдельно определите:
какая декларация является для вас первой.
Это важно, потому что специальное освобождение от штрафа связано именно с первым налоговым периодом, когда возникла обязанность исчислять и уплачивать НДС.
Главное
2026 год дал предпринимателям на УСН необычную льготу.
Если бизнес впервые стал плательщиком НДС в 2026 году и опоздал с первой соответствующей декларацией, специальная норма позволяет не применять штраф по статье 119 НК РФ.
Но запомнить нужно две вещи.
Первое: это не освобождение от самого НДС.
Второе: это не разрешение опаздывать с декларациями постоянно.
Фактически государство дает бизнесу возможность один раз адаптироваться к новой системе без дополнительного штрафа.
И лучше использовать эту возможность как страховку от ошибки, а не как способ отложить налоговый учет на потом.
✔ Сохраните статью, если в 2026 году впервые начали платить НДС на УСН. Особенно если порог в 20 млн рублей был превышен не с начала года, а только сейчас: первая декларация может оказаться ближе, чем кажется.
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