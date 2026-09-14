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Юрист Ребик
Декларация по НДС
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Опоздали с первой декларацией по НДС — штрафа может не быть: льгота для бизнеса действует весь 2026 год

Тысячи компаний на УСН впервые столкнулись с НДС. Законодатель дал им одну попытку ошибиться без штрафа — но это не означает, что декларацию можно вообще не сдавать.

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2026 год стал для малого бизнеса налоговым экспериментом поневоле.

Еще недавно предприниматель работал на УСН и практически не думал о НДС.

Потом правила изменились.

Доход превысил установленный порог — и внезапно появились:

НДС;

счета-фактуры;

книга продаж;

новая декларация;

новые сроки;

новые обязанности.

И вполне реальная ситуация:

предприниматель впервые должен был сдать декларацию по НДС — и опоздал.

Обычно такое нарушение означает штраф по статье 119 НК РФ.

Но для тех, кто впервые стал плательщиком НДС именно в 2026 году на УСН, законодатель сделал исключение.

За несвоевременную подачу первой декларации по НДС штраф может не применяться. ФНС подтверждает действие специальной меры поддержки.

Опоздали с первой декларацией по НДС — штрафа может не быть: льгота для бизнеса действует весь 2026 год

Но это не «амнистия по НДС»

Вот здесь возникает первая опасная ошибка.

Предприниматель слышит:

«За декларацию не штрафуют».

И делает вывод:

«Значит, можно пока вообще ничего не сдавать».

Нет.

Освобождение касается ответственности по пункту 1 статьи 119 НК РФ за несвоевременное представление определенной первой декларации.

Сама обязанность представить декларацию никуда не исчезает.

Обязанность правильно рассчитать налог тоже остается.

И обязанность его уплатить — тоже.

Поэтому правильная формулировка звучит так:

законодатель простил конкретный штраф за первое опоздание, но не отменил сам НДС.

Кому предоставили послабление

Мера рассчитана на плательщиков УСН, которые впервые в 2026 году начали исполнять обязанности по исчислению и уплате НДС.

Причина понятна.

Порог освобождения от НДС для УСН в 2026 году снизился до 20 млн рублей дохода.

Из-за этого большое количество компаний и ИП впервые столкнулось с налогом, который раньше ассоциировался преимущественно с общей системой налогообложения.

Например, предприниматель несколько лет спокойно работал на УСН.

Доход за 2025 год:

24 млн рублей.

С 2026 года он уже должен учитывать новые обязанности по НДС.

Но бухгалтерия продолжает работать по старому календарю и пропускает срок первой декларации.

Именно для адаптации таких налогоплательщиков и появилась специальная мера.

Сколько раз можно ошибиться

Вот это особенно важно.

Послабление нельзя воспринимать как разрешение опаздывать весь 2026 год.

ФНС разъясняет, что освобождение действует в отношении одного налогового периода — того квартала 2026 года, в котором налогоплательщик впервые стал исполнять обязанности по исчислению и уплате НДС.

То есть это фактически одна страховочная попытка.

Например, компания впервые стала плательщиком НДС в III квартале 2026 года.

Срок сдачи декларации за III квартал с учетом календаря приходится на 26 октября 2026 года.

Если компания впервые ошибется именно с этой декларацией, нужно проверить возможность применения специального освобождения.

Но рассчитывать:

«До конца года можно сдавать НДС когда угодно»

нельзя.

А налог тоже простят?

Нет.

И это, пожалуй, главное, что нужно объяснить собственнику бизнеса.

Есть три совершенно разных вещи:

декларация;

налог;

ответственность за нарушение.

Государство может не применять определенный штраф за несвоевременную первую декларацию.

Но это не превращает налог в ноль.

Если НДС рассчитан к уплате, обязанность его заплатить сохраняется.

Поэтому предприниматель, обнаруживший просрочку, не должен рассуждать:

«Раз штрафа нет — разберемся через пару месяцев».

Гораздо разумнее как можно быстрее восстановить учет, сформировать декларацию и проверить состояние ЕНС.

Почему сейчас эта тема особенно актуальна

Осенью многие предприниматели приближаются к порогу дохода уже в течение самого 2026 года.

Представим компанию.

С января по август доход составил:

18,7 млн рублей.

В сентябре она получает крупный платеж — еще 2,5 млн.

Порог превышен.

Мы уже разбирали, что в такой ситуации обязанности по НДС могут возникнуть с первого числа следующего месяца.

Но дальше начинается новая для бизнеса жизнь.

Нужно не только начислять налог.

Нужно понимать отчетность.

Именно поэтому III и IV кварталы могут стать периодом, когда еще одна волна компаний на УСН впервые столкнется с декларацией по НДС.

Что нельзя делать после обнаружения ошибки

Первая плохая стратегия:

«Ничего не отправляем, раз штрафа все равно нет».

Вторая:

«Подадим пустую декларацию, потом разберемся».

Третья:

«НДС — это теперь задача бухгалтера, собственнику можно не смотреть».

Последняя особенно опасна.

Потому что появление НДС влияет не только на отчетность.

Оно затрагивает:

цену;

договоры;

маржу;

счета-фактуры;

работу с контрагентами;

кассовые разрывы.

Опоздали с первой декларацией по НДС — штрафа может не быть: льгота для бизнеса действует весь 2026 год

Одна пропущенная декларация иногда просто показывает, что компания в целом оказалась не готова к новому налоговому режиму.

А если декларация нулевая?

Здесь есть еще одна важная новость 2026 года.

Федеральным законом № 201-ФЗ были дополнительно смягчены правила ответственности: ФНС сообщила об отмене штрафных санкций по пункту 1 статьи 119 НК РФ за несвоевременное представление нулевых деклараций и расчетов по страховым взносам.

То есть законодатель в 2026 году в целом заметно пересматривает подход к ситуациям, где формальное опоздание не сопровождается суммой налога к уплате.

Но каждый случай все равно нужно проверять отдельно по конкретной декларации и обстоятельствам.

Что сделать бизнесу сейчас

Если вы впервые стали плательщиком НДС в 2026 году, проверьте не только факт уплаты налога.

Посмотрите всю цепочку:

дата возникновения обязанности → ставка → счета-фактуры → книга продаж → декларация → срок → ЕНС.

И отдельно определите:

какая декларация является для вас первой.

Это важно, потому что специальное освобождение от штрафа связано именно с первым налоговым периодом, когда возникла обязанность исчислять и уплачивать НДС.

Главное

2026 год дал предпринимателям на УСН необычную льготу.

Если бизнес впервые стал плательщиком НДС в 2026 году и опоздал с первой соответствующей декларацией, специальная норма позволяет не применять штраф по статье 119 НК РФ.

Но запомнить нужно две вещи.

Первое: это не освобождение от самого НДС.

Второе: это не разрешение опаздывать с декларациями постоянно.

Фактически государство дает бизнесу возможность один раз адаптироваться к новой системе без дополнительного штрафа.

И лучше использовать эту возможность как страховку от ошибки, а не как способ отложить налоговый учет на потом.

Сохраните статью, если в 2026 году впервые начали платить НДС на УСН. Особенно если порог в 20 млн рублей был превышен не с начала года, а только сейчас: первая декларация может оказаться ближе, чем кажется.

В нашем Telegram-канале мы разбираем НДС на УСН, проверки ФНС, ЕНС и ситуации, когда одна пропущенная декларация создает для бизнеса гораздо больше вопросов, чем сам штраф.

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Юрист Ребик

Юрист Ребик

Юрист

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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