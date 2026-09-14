Опоздали с первой декларацией по НДС — штрафа может не быть: льгота для бизнеса действует весь 2026 год

Кому предоставили послабление

Мера рассчитана на плательщиков УСН, которые впервые в 2026 году начали исполнять обязанности по исчислению и уплате НДС.

Причина понятна.

Порог освобождения от НДС для УСН в 2026 году снизился до 20 млн рублей дохода.

Из-за этого большое количество компаний и ИП впервые столкнулось с налогом, который раньше ассоциировался преимущественно с общей системой налогообложения.

Например, предприниматель несколько лет спокойно работал на УСН.

Доход за 2025 год:

24 млн рублей.

С 2026 года он уже должен учитывать новые обязанности по НДС.

Но бухгалтерия продолжает работать по старому календарю и пропускает срок первой декларации.

Именно для адаптации таких налогоплательщиков и появилась специальная мера.