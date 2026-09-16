Заработал на патенте больше 20 млн рублей — налог могут пересчитать с января: главная ловушка 2026 года

ИП работает на патенте.
В январе получил патент на весь 2026 год.
Бизнес развивается лучше, чем ожидалось.
К сентябрю выручка достигает:
19 500 000 рублей.
Предприниматель заключает еще один хороший контракт на 1,5 млн.
И думает:
«Ну превышу лимит на миллион. С этого миллиона и заплачу налоги по другой системе».
Вот здесь и находится одна из самых неприятных налоговых ловушек 2026 года.
Так это не работает.
Если ИП превысит установленный для ПСН лимит доходов, он может потерять право на патент с начала периода, на который этот патент был выдан.
А если патент действует с 1 января — последствия могут вернуться в самое начало года.
Какой лимит действует в 2026 году
В 2026 году предельный размер доходов для применения патентной системы составляет:
20 млн рублей.
Причем значение имеет не только доход прошлого года.
ФНС разъясняет: если доход с начала 2026 года превысит установленный предел, право на применение ПСН утрачивается.
Именно поэтому сентябрь и осень становятся особенно опасными.
В январе предпринимателю кажется, что 20 млн далеко.
К августу оборот — 15 млн.
В сентябре — 18 млн.
А потом приходит крупный заказ.
И одна удачная сделка полностью меняет налоговую ситуацию.
Пример, который приводит сама ФНС
ИП получил патент на период:
с 1 января по 31 декабря 2026 года.
В сентябре его доход превысил 20 млн рублей.
В этом случае предприниматель утрачивает право применять ПСН с 1 января 2026 года.
Обратите внимание.
Не с сентября.
Не со следующего месяца.
И не только в части превышения.
Если патент был годовым, проблема возвращается к началу его действия.
Почему это может оказаться очень дорого
Представим предпринимателя.
С января по август он спокойно считал, что налоговая нагрузка определяется стоимостью патента.
Цены клиентам формировались исходя из этой экономики.
Деньги уже потрачены.
Прибыль распределена.
А в сентябре лимит превышен.
Теперь необходимо определить налоговые обязательства по режиму, который применяется вместо ПСН.
И здесь проблема уже не только в дополнительном налоге.
Может потребоваться пересчитать операции за прошедшие месяцы, проверить учет, декларации и другие обязанности.
То есть сентябрьская сделка способна изменить налоговую историю бизнеса за предыдущие восемь месяцев.
А если покупать патенты на короткие периоды?
Здесь ситуация интереснее.
ФНС приводит другой пример.
Первый патент действует с января по сентябрь.
За этот период предприниматель получил:
15 млн рублей.
Затем оформил новый патент:
с 1 октября по 31 декабря.
На нем заработал еще:
10 млн рублей.
Общий доход за год:
25 млн рублей.
Лимит превышен.
Но право на ПСН в таком примере утрачивается с 1 октября — с начала действия второго патента, а не с 1 января.
Это очень важная деталь.
Дата начала патента может напрямую влиять на глубину налогового пересчета.
Значит, можно специально дробить патенты?
Не стоит делать такой вывод.
Период действия патента действительно имеет значение для последствий утраты права на ПСН.
Но предприниматель должен соблюдать все требования режима, а доход для лимита все равно считается по установленным правилам.
Нельзя просто выдавать себе новый патент каждый месяц и считать, что годовая выручка каждый раз начинается с нуля.
Не начинается.
ФНС прямо показывает в своих примерах, что доходы за год учитываются нарастающим итогом.
А если ИП одновременно работает на УСН и патенте
Вот здесь нужно быть особенно внимательным.
При совмещении режимов нельзя автоматически считать лимит только по кассе деятельности на патенте.
Доходы для определения права на ПСН рассчитываются по правилам Налогового кодекса с учетом совмещения режимов.
Поэтому предпринимателю, у которого одновременно работают УСН и ПСН, лучше заранее проверить расчет лимита с бухгалтером.
Особенно если совокупный оборот уже приближается к 20 млн рублей.
Что будет дальше с лимитом
И это еще одна причина не воспринимать 20 млн как постоянную цифру.
ФНС указывает:
2026 год — 20 млн рублей;
2027 год — 15 млн рублей;
2028 год — 10 млн рублей.
То есть предприниматель, который комфортно укладывается в лимит сейчас, уже в следующем году может оказаться за его пределами при том же масштабе бизнеса.
Фактически ПСН постепенно становится режимом для все меньшего оборота.
Самая опасная стратегия осенью
Смотреть выручку только после закрытия года.
Для патента это уже слишком поздно.
Если сейчас доход составляет:
17–19 млн рублей,
нужно считать будущие поступления до конца года прямо сейчас.
Посмотрите:
какие акты будут закрыты;
какие оплаты ожидаются;
какие договоры подписаны;
какие новые заказы могут появиться;
не совмещается ли ПСН с другим режимом.
Иногда выгодный сентябрьский контракт после налогового пересчета оказывается совсем не таким выгодным.
Что проверить прямо сейчас
Первое — период действия каждого патента.
Второе — доход с начала 2026 года.
Третье — прогноз до окончания каждого патента.
Четвертое — совмещение ПСН с другими налоговыми режимами.
Пятое — что произойдет с налогами, если лимит будет превышен.
Лучше посчитать два сценария заранее:
остаемся в пределах 20 млн;
превышаем 20 млн.
И сравнить реальную прибыль.
Главное
Для ИП на патенте осень 2026 года — время считать выручку особенно внимательно.
Порог составляет:
20 млн рублей.
Но главная опасность не в самой цифре.
Она в последствиях превышения.
Если годовой патент действует с 1 января и лимит превышен в сентябре, право на ПСН может быть утрачено с 1 января, а не с момента, когда на счет пришел двадцать первый миллион.
Поэтому иногда вопрос:
«Стоит ли сейчас брать еще один крупный заказ?»
нужно сначала задать бухгалтеру.
И только потом отделу продаж.
✔ Сохраните статью, если работаете на патенте и выручка приближается к 20 млн рублей. Один крупный осенний контракт способен не просто увеличить налог на сумму превышения, а изменить налоговый режим за уже прошедшую часть года.
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