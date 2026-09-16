Заработал на патенте больше 20 млн рублей — налог могут пересчитать с января: главная ловушка 2026 года

ИП работает на патенте.

В январе получил патент на весь 2026 год.

Бизнес развивается лучше, чем ожидалось.

К сентябрю выручка достигает:

19 500 000 рублей.

Предприниматель заключает еще один хороший контракт на 1,5 млн.

И думает:

«Ну превышу лимит на миллион. С этого миллиона и заплачу налоги по другой системе».

Вот здесь и находится одна из самых неприятных налоговых ловушек 2026 года.

Так это не работает.

Если ИП превысит установленный для ПСН лимит доходов, он может потерять право на патент с начала периода, на который этот патент был выдан.

А если патент действует с 1 января — последствия могут вернуться в самое начало года.