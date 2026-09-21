Банкротство длилось 8 лет из-за кредитора: Верховный Суд объяснил, когда процедуру пора заканчивать

Человек подал на банкротство.

Имущество реализовали.

Финансовый управляющий провел необходимые мероприятия.

Казалось бы, процедура должна завершиться.

Но один кредитор постоянно подает:

новые ходатайства;

дополнения;

жалобы;

заявления.

Суд снова откладывает заседание.

Потом еще раз.

Проходит год.

Два.

Пять.

В деле, которое в августе 2026 года дошло до Верховного Суда, процедура банкротства гражданина тянулась с 2018 года.

И Верховный Суд фактически сказал:

банкротство нельзя продлевать бесконечно только потому, что кредитор продолжает генерировать новые процессуальные действия.

Для должников это очень важная свежая позиция.