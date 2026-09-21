Банкротство длилось 8 лет из-за кредитора: Верховный Суд объяснил, когда процедуру пора заканчивать

Человек подал на банкротство.
Имущество реализовали.
Финансовый управляющий провел необходимые мероприятия.
Казалось бы, процедура должна завершиться.
Но один кредитор постоянно подает:
новые ходатайства;
дополнения;
жалобы;
заявления.
Суд снова откладывает заседание.
Потом еще раз.
Проходит год.
Два.
Пять.
В деле, которое в августе 2026 года дошло до Верховного Суда, процедура банкротства гражданина тянулась с 2018 года.
И Верховный Суд фактически сказал:
банкротство нельзя продлевать бесконечно только потому, что кредитор продолжает генерировать новые процессуальные действия.
Для должников это очень важная свежая позиция.
Что произошло
Гражданин оказался в сложной финансовой ситуации после того, как его бизнес перестал приносить прибыль.
У него были кредиты на квартиру и автомобиль, а также обязательства из поручительства, связанного с предпринимательской деятельностью.
В 2018 году по его собственному заявлению было возбуждено дело о банкротстве.
Квартира была реализована, деньги получил залоговый кредитор.
Одно из требований по поручительству банк впоследствии уступил коллекторской организации.
Но процедура не завершалась.
Почему банкротство растянулось на годы
По данным Верховного Суда, судебные заседания десятки раз откладывались из-за многочисленных ходатайств и дополнений со стороны кредитора.
Когда суды дошли до вопроса о завершении процедуры, они снова ее продлили.
Аргумент:
сначала необходимо рассмотреть поступившие заявления.
Должник с этим не согласился и дошел до Верховного Суда.
Его позиция была простой:
кредитор злоупотребляет процессуальными правами, а человек из-за этого годами не может закончить банкротство.
Что сказал Верховный Суд
Экономическая коллегия отменила судебные акты трех инстанций и завершила процедуру банкротства.
ВС указал на недопустимость затягивания дела без объективных оснований вследствие злоупотреблений кредиторов.
Это очень важный сигнал для практики.
Права кредитора в банкротстве широкие.
Он может:
возражать;
оспаривать сделки;
заявлять требования;
обжаловать судебные акты;
требовать проверки обстоятельств.
Но наличие этих прав не означает возможность бесконечно держать должника внутри процедуры.
Почему длительность банкротства вообще имеет значение
Человеку часто говорят:
«Ну какая разница — полгода процедура идет или три года? Долги же все равно не платишь».
Разница огромная.
Пока идет реализация имущества, гражданин находится в специальном правовом режиме.
Его имущество формирует конкурсную массу с установленными законом исключениями.
Распоряжение активами ограничено.
Финансовые вопросы проходят через процедуру.
Само банкротство остается незавершенным.
А главное — человек не получает ту правовую определенность, ради которой процедура вообще начиналась.
Банкротство должно привести либо к освобождению от обязательств, либо к иному предусмотренному законом результату.
Оно не должно превращаться в бессрочное состояние.
Значит, теперь любое долгое банкротство можно закрыть?
Нет.
И здесь нельзя исказить позицию Верховного Суда.
Сам по себе длительный срок еще не означает незаконность продолжения процедуры.
Иногда есть объективные причины:
оспариваются крупные сделки;
разыскивается имущество;
идет сложный спор о собственности;
рассматривается вопрос о неприменении освобождения от долгов;
продается актив;
идет судебный процесс, результат которого существенно влияет на конкурсную массу.
В таких ситуациях продолжение банкротства может быть обоснованным.
Проблема начинается тогда, когда реальной цели продолжения уже нет, а процедура существует только потому, что один из участников постоянно создает новые процессуальные поводы для ее продления.
Как понять, что дело затягивают
Стоит посмотреть на последние шесть–двенадцать месяцев процедуры.
Что реально произошло?
Продано ли имущество?
Сформирован ли реестр?
Завершены ли основные споры?
Есть ли активы, которые еще можно обнаружить?
Есть ли конкретный результат, ради которого суд продлевает процедуру?
Или каждое заседание заканчивается одинаково:
«Отложить для представления дополнительных пояснений».
Если второй сценарий повторяется годами, уже возникает вопрос о соразмерности продолжения процедуры.
Особенно важна роль финансового управляющего
Должник часто воспринимает банкротство так:
«Я отдал дело юристам и управляющему — дальше просто жду».
Но если процедура начинает затягиваться, нужно понимать причину.
Что осталось сделать финансовому управляющему?
Какие мероприятия не завершены?
Какие судебные споры действительно влияют на результат?
Когда планируется отчет о завершении?
Если конкретного ответа нет месяцами, пассивное ожидание может оказаться плохой стратегией.
А кредитора можно лишить права заявлять ходатайства?
Нет.
Право на судебную защиту сохраняется.
Смысл позиции ВС не в том, чтобы запретить кредитору участвовать в банкротстве.
Смысл в другом:
процессуальные права должны использоваться добросовестно.
Если заявление действительно необходимо для защиты требования — суд должен его рассмотреть.
Если действия превращаются исключительно в механизм бесконечного затягивания процедуры, суд должен оценивать их уже с точки зрения злоупотребления правом.
Почему это дело особенно интересно предпринимателям
Должник в рассмотренной Верховным Судом истории столкнулся с проблемами после ухудшения положения бизнеса и имел обязательства, связанные в том числе с предпринимательским поручительством.
Это типичный сценарий.
Предприниматель берет кредит.
Дает личное поручительство за ООО.
Бизнес не выдерживает кризиса.
Компания перестает платить.
Банк приходит уже к физлицу.
Потом начинается его личное банкротство.
Поэтому грань между «банкротством бизнеса» и «банкротством гражданина» для собственника часто условна.
Корпоративный долг через поручительство или субсидиарную ответственность может очень быстро стать личным.
Что делать, если процедура идет несколько лет
Не начинать с требования:
«Немедленно все закрыть».
Сначала провести аудит дела.
Посмотреть:
какие мероприятия не завершены;
кто просит продлевать процедуру;
по какой причине;
какие заявления действительно имеют значение;
есть ли непроданное имущество;
существуют ли незавершенные обособленные споры;
что пишет финансовый управляющий в отчетах.
И только после этого ставить вопрос о том, существуют ли реальные основания для дальнейшего продолжения процедуры.
Свежая позиция Верховного Суда дает для такого спора серьезный аргумент.
Главное
Банкротство не должно быть наказанием длиною в жизнь.
Кредиторы имеют право защищать свои интересы.
Финансовый управляющий обязан провести все необходимые мероприятия.
Суд должен проверить обстоятельства процедуры.
Но если основные цели банкротства уже достигнуты, бесконечные заявления одного участника не должны автоматически означать еще год процедуры.
В августе 2026 года Верховный Суд показал это на практике: судебные акты о продолжении многолетнего банкротства были отменены, а процедура завершена.
Поэтому если банкротство длится третий, пятый или восьмой год, вопрос:
«Почему оно еще не закончено?»
уже не выглядит нетерпением должника.
Иногда это вполне серьезный юридический вопрос.
✔ Сохраните статью, если ваша процедура банкротства затягивается. Долгое дело не всегда означает нарушение, но каждое продление должно иметь реальную процессуальную цель, а не происходить автоматически из-за очередного ходатайства кредитора.
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