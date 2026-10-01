Заработали больше 15 млн рублей в 2026 году — с января придется платить НДС: что проверить уже сейчас

Осень — время, когда предприниматели обычно смотрят на план продаж до конца года.
Но в 2026 году считать выручку нужно еще по одной причине.
От итоговой суммы зависит:
придется ли платить НДС уже с 1 января 2027 года.
И здесь легко запутаться.
В 2026 году все привыкли к порогу:
20 млн рублей.
Но для следующего года цифра будет другой.
15 млн рублей.
ФНС прямо указывает: если доход за 2026 год превышает 15 млн рублей, с 1 января 2027 года освобождения от НДС на УСН уже не будет.
Почему об этом нужно думать в октябре
Представим ООО на УСН.
Доход с января по сентябрь:
13,8 млн рублей.
Собственник смотрит на действующий в 2026 году порог в 20 млн и думает:
«Все нормально. До лимита еще далеко».
До конца года компания получает еще 3 млн.
Итого:
16,8 млн рублей.
В течение 2026 года компания действительно не превысила 20 млн рублей и до конца года сохраняла освобождение.
Но появляется другое последствие.
Доход за весь 2026 год оказался выше 15 млн рублей.
Поэтому с 1 января 2027 года организация уже начинает исполнять обязанности плательщика НДС.
Именно эту границу сейчас легко пропустить.
Почему 15 млн опаснее, чем кажется
15 млн рублей в год — это примерно:
1,25 млн рублей в месяц.
Для большого количества небольших компаний это совершенно обычный оборот.
Небольшое агентство.
IT-компания.
Юридическая фирма.
Строительная бригада через ООО.
Оптовая торговля.
Сервисная компания.
Поэтому НДС постепенно перестает быть вопросом только среднего и крупного бизнеса.
Что придется выбрать
Если возникает обязанность платить НДС, бизнесу нужно определить подходящую ставку.
ФНС указывает на возможность применения общеустановленной ставки 22% с правом на вычеты либо специальных ставок 5% или 7% при соблюдении установленных условий.
И выбирать ставку только по принципу:
«5 меньше 22 — значит, берем 5»
опасно.
При специальных ставках действует другой порядок работы с входным НДС.
Поэтому считать нужно реальную экономику компании:
сколько закупок с НДС;
кто ваши клиенты;
нужен ли им входной НДС;
какая маржинальность;
какие расходы;
какие договоры будут действовать в 2027 году.
Особенно внимательно — долгосрочные договоры
Допустим, компания в октябре 2026 года заключает договор на услуги стоимостью:
3 млн рублей.
Работа начнется сейчас, а часть услуг будет оказываться уже в 2027 году.
Цена в договоре зафиксирована.
Про НДС ничего нормально не написано.
В январе выясняется, что исполнитель уже должен работать с НДС.
И начинается неприятный разговор:
НДС входит в согласованные 3 млн или должен начисляться сверху?
Если клиент отказывается увеличивать цену, налоговая реформа фактически съедает часть маржи исполнителя.
Поэтому налоговый вопрос этой осенью становится еще и договорным.
А если специально перенести оплату?
Здесь тоже не стоит действовать интуитивно.
Для определения порога доходов при УСН применяются правила главы 26.2 НК РФ.
ФНС отдельно разъясняет, что при определении пороговой суммы учитываются доходы от реализации и внереализационные доходы по правилам статьи 346.15 НК РФ.
Поэтому сначала нужно понять налоговую квалификацию конкретного поступления, а уже потом строить финансовый план.
Что проверить до декабря
Возьмите доход компании с 1 января по 30 сентября.
Добавьте:
уже подписанные договоры;
ожидаемые оплаты;
авансы;
планируемые сделки ноября и декабря.
И посмотрите две цифры:
20 млн рублей — для 2026 года;
15 млн рублей — для определения освобождения с начала 2027 года.
Это две разные контрольные точки.
Главное
Осенью 2026 года предпринимателю на УСН недостаточно спрашивать:
«Превысил ли я 20 млн?»
Нужно задать второй вопрос:
«Превышу ли я 15 млн по итогам года?»
Потому что бизнес может спокойно закончить 2026 год без НДС — и получить обязанность исчислять его уже с 1 января 2027 года.
И готовиться к этому лучше сейчас.
Менять договоры, считать цены и выбирать налоговую модель 10 января будет поздно.
✔ Сохраните статью, если работаете на УСН и доход за 2026 год уже приближается к 15 млн рублей. Эта сумма не лишает освобождения от НДС прямо сейчас, но может определить налоговый режим бизнеса с первого дня 2027 года.
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