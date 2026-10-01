Заработали больше 15 млн рублей в 2026 году — с января придется платить НДС: что проверить уже сейчас

Осень — время, когда предприниматели обычно смотрят на план продаж до конца года.

Но в 2026 году считать выручку нужно еще по одной причине.

От итоговой суммы зависит:

придется ли платить НДС уже с 1 января 2027 года.

И здесь легко запутаться.

В 2026 году все привыкли к порогу:

20 млн рублей.

Но для следующего года цифра будет другой.

15 млн рублей.

ФНС прямо указывает: если доход за 2026 год превышает 15 млн рублей, с 1 января 2027 года освобождения от НДС на УСН уже не будет.