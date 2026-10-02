Заплатили 41 млн за услуги — а сделку оспорили: Верховный Суд объяснил, когда высокая цена еще не доказывает вывод денег

Компания должна кредиторам миллиарды.
При этом заключает договор с юридической фирмой на:
100 млн рублей.
Успевает выплатить:
41 млн.
Позднее финансовое положение компании становится критическим.
Возникает очевидный вопрос:
а не вывели ли деньги под видом оплаты услуг?
Именно такой спор дошел до Верховного Суда в сентябре 2026 года.
Конкурсный управляющий пытался оспорить соглашение об оказании юридической помощи, указывая на явно нерыночные условия, аффилированность и наличие у компании обязательств минимум на 4,3 млрд рублей.
Но Верховный Суд напомнил важный принцип:
большая сумма сама по себе еще не доказывает неравноценность сделки.
Что должны сравнивать
Когда спор идет о неравноценном встречном исполнении, необходимо установить соотношение между тем, что компания отдала, и тем, что реально получила взамен.
Например:
компания заплатила 10 млн;
но получила имущество рыночной стоимостью 2 млн.
Разница очевидна.
С услугами сложнее.
Нужно оценивать:
какие услуги фактически оказаны;
каков их объем;
сложность;
продолжительность;
результат;
рыночные условия аналогичной работы.
ВС указал на необходимость исследования именно обстоятельств, позволяющих установить наличие существенной неравноценности.
Почему это важно обычному бизнесу
Потому что компании постоянно платят:
юристам;
консультантам;
маркетологам;
управляющим;
IT-подрядчикам;
агентам.
Пока бизнес работает, никто особенно не спрашивает:
«Почему консультация стоила именно 5 млн?»
Если через два года у компании серьезные проблемы с кредиторами, старый договор начинают читать совершенно иначе.
Особенно если исполнитель связан с собственником.
Аффилированность — плохой фон, но не автоматический приговор
Если компания покупает услуги у фирмы родственника собственника, внимание к сделке закономерно будет выше.
Но логика:
«Они знакомы → значит, сделка недействительна»
слишком примитивна.
Юридическое значение имеют реальные обстоятельства сделки.
Была ли услуга?
Как формировалась цена?
Что получил заказчик?
Соответствует ли стоимость объему работы?
Есть ли документы?
Вот где бизнес обычно проигрывает
Не в цене.
А в доказательствах.
Договор:
«консультационные услуги — 8 млн рублей».
Акт:
«услуги оказаны полностью».
Больше ничего.
Нет отчетов.
Нет переписки.
Нет технического задания.
Нет результата.
Нет расчетов.
Через несколько лет объяснить экономический смысл такого платежа намного сложнее.
Особенно опасны сделки в период финансовых проблем
Если компания уже не платит поставщикам и налоговой, а одновременно перечисляет миллионы связанному консультанту, вопросы практически неизбежны.
Суд будет смотреть не только на договор.
Будут иметь значение:
финансовое состояние;
период сделки;
отношения сторон;
размер оплаты;
реальность исполнения;
экономическая целесообразность.
Поэтому чем хуже состояние бизнеса, тем лучше должна быть доказательная база по необычным расходам.
Что делать
По крупным услугам храните не только договор и акт.
Сохраняйте:
технические задания;
отчеты;
переписку;
результаты работ;
расчеты стоимости;
презентации;
заключения;
документы о переговорах.
Через три года фраза:
«Они действительно много работали»
почти ничего не стоит.
Документы стоят значительно больше.
Главное
Свежая практика ВС полезна обеим сторонам.
Кредиторам она напоминает:
подозрительно дорого — еще не значит незаконно.
Бизнесу:
подписанный акт еще не гарантирует, что экономический смысл платежа никто не будет проверять.
Особенно если компания уже испытывала финансовые проблемы.
✔ Сохраните статью, если компания покупает дорогостоящие услуги у связанных или постоянных подрядчиков. Чем крупнее платеж и сложнее финансовое положение бизнеса, тем важнее сохранить доказательства того, что компания реально получила за свои деньги.
В нашем Telegram-канале мы разбираем свежую судебную практику, споры по сделкам и риски собственников бизнеса — особенно ситуации, когда обычный договор спустя несколько лет начинают оценивать уже кредиторы и суд.