Заплатили 41 млн за услуги — а сделку оспорили: Верховный Суд объяснил, когда высокая цена еще не доказывает вывод денег

Почему это важно обычному бизнесу

Потому что компании постоянно платят:

юристам;

консультантам;

маркетологам;

управляющим;

IT-подрядчикам;

агентам.

Пока бизнес работает, никто особенно не спрашивает:

«Почему консультация стоила именно 5 млн?»

Если через два года у компании серьезные проблемы с кредиторами, старый договор начинают читать совершенно иначе.

Особенно если исполнитель связан с собственником.