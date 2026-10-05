Проверили контрагента только по ЕГРЮЛ? Этого может быть мало: ФНС развивает «Сервис оценки» бизнеса

Перед крупным договором бухгалтер скачивает выписку из ЕГРЮЛ.
Компания существует.
Директор указан.
Адрес есть.
Записи о ликвидации нет.
Собственник говорит:
«Все нормально. Работаем».
Но через полгода контрагент перестает поставлять товар.
Аванс:
5 млн рублей.
Денег нет.
У компании десятки кредиторов.
И выясняется, что проблемы начались задолго до вашего договора.
28 сентября ФНС напомнила бизнесу о возможностях своего «Сервиса оценки», который позволяет анализировать характеристики контрагента, включая финансовую устойчивость и налоговую дисциплину.
Это хороший повод пересмотреть, как компания вообще проверяет партнеров.
ЕГРЮЛ отвечает далеко не на все вопросы
Выписка полезна.
Но она не показывает всей экономики бизнеса.
Компания может:
существовать десять лет;
иметь нормальный адрес;
не находиться в ликвидации;
иметь реального директора.
И одновременно испытывать серьезный финансовый кризис.
Поэтому для крупного договора проверка должна отвечать не только:
«Существует ли это ООО?»
Но и:
«Способно ли оно исполнить договор?»
Почему ФНС развивает оценку бизнеса
Налоговая располагает огромным объемом данных.
Отчетность.
Налоговая дисциплина.
Финансовые показатели.
Сведения о деятельности.
По сообщению ФНС, сервис позволяет получить выписку с результатами оценки финансово-хозяйственного состояния организации или ИП и использовать ее при взаимодействии с контрагентами.
Для предпринимателя это дополнительный источник информации перед сделкой.
Но не единственный.
Что смотреть перед крупным авансом
Представим:
поставщик просит предоплату 7 млн рублей.
Перед перечислением денег стоит проверить хотя бы:
финансовую отчетность;
судебные споры;
исполнительные производства;
налоговые риски;
частоту смены директора;
залог имущества;
резкое ухудшение показателей;
связанных лиц.
Один тревожный признак еще ничего не доказывает.
Но пять одновременно — уже повод задать вопросы.
Особенно опасно: «Мы с ними десять лет работаем»
Старый контрагент тоже может стать проблемным.
Вчера компания была надежной.
Сегодня потеряла крупного заказчика.
Завтра банк потребовал досрочно вернуть кредит.
Поэтому проверка контрагента — не действие:
«один раз при заключении первого договора».
Для крупных постоянных партнеров ее стоит периодически обновлять.
Особенно перед значительным авансом.
Почему это важно еще и директору
Когда компания теряет несколько миллионов на очевидно проблемном контрагенте, собственник обычно задает вопрос:
«Кто согласовал платеж?»
Если директор перечислил крупный аванс компании, которая уже имела очевидные признаки финансовых проблем, позднее может возникнуть спор о разумности такого управленческого решения.
Это не означает, что каждый неоплаченный договор превращается в личную ответственность директора.
Предпринимательский риск никто не отменял.
Но есть разница между:
«контрагент неожиданно столкнулся с кризисом»
и
«все признаки проблемы были публичны, но никто даже не посмотрел».
Проверка должна оставлять след
Вот это особенно важно.
Недостаточно сказать:
«Мы проверяли».
Желательно сохранить:
выписку;
результаты сервисов;
финансовые показатели;
внутреннее согласование;
коммерческое предложение;
обоснование выбора поставщика.
Если сделка окажется неудачной, будет видно, что решение принималось на основании информации, доступной в тот момент.
Для директора это иногда важнее самого факта последующей потери денег.
А если контрагент уже перестал платить
Не ждать полгода в надежде:
«Наверное, рассчитаются».
Проверьте:
судебные дела;
исполнительные производства;
заявления кредиторов;
финансовое состояние;
движение активов, насколько оно доступно из законных источников.
Чем раньше бизнес понимает, что перед ним не временная задержка, а системная неплатежеспособность партнера, тем больше вариантов защиты остается.
Главное
В 2026 году проверка контрагента — это уже не:
«скачали ЕГРЮЛ и посмотрели директора».
ФНС сама развивает инструменты, позволяющие бизнесу оценивать финансово-хозяйственное состояние потенциального партнера.
Для собственника это способ не только снизить риск потери аванса.
Это еще и возможность доказать:
крупная сделка была нормальным предпринимательским решением, принятым после разумной проверки.
✔ Сохраните статью перед следующей крупной предоплатой новому поставщику. Пять минут на выписку из ЕГРЮЛ — хорошее начало проверки, но при сделке на миллионы этого уже может быть недостаточно.
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