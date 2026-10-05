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Юрист Ребик
Проверка контрагентов
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Проверили контрагента только по ЕГРЮЛ? Этого может быть мало: ФНС развивает «Сервис оценки» бизнеса

Налоговая все активнее использует данные о финансовой устойчивости и налоговой дисциплине компаний. Бизнесу тоже стоит смотреть на партнера глубже, чем на директора и юридический адрес.

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Перед крупным договором бухгалтер скачивает выписку из ЕГРЮЛ.

Компания существует.

Директор указан.

Адрес есть.

Записи о ликвидации нет.

Собственник говорит:

«Все нормально. Работаем».

Но через полгода контрагент перестает поставлять товар.

Аванс:

5 млн рублей.

Денег нет.

У компании десятки кредиторов.

И выясняется, что проблемы начались задолго до вашего договора.

28 сентября ФНС напомнила бизнесу о возможностях своего «Сервиса оценки», который позволяет анализировать характеристики контрагента, включая финансовую устойчивость и налоговую дисциплину.

Это хороший повод пересмотреть, как компания вообще проверяет партнеров.

Проверили контрагента только по ЕГРЮЛ? Этого может быть мало: ФНС развивает «Сервис оценки» бизнеса

ЕГРЮЛ отвечает далеко не на все вопросы

Выписка полезна.

Но она не показывает всей экономики бизнеса.

Компания может:

существовать десять лет;

иметь нормальный адрес;

не находиться в ликвидации;

иметь реального директора.

И одновременно испытывать серьезный финансовый кризис.

Поэтому для крупного договора проверка должна отвечать не только:

«Существует ли это ООО?»

Но и:

«Способно ли оно исполнить договор?»

Почему ФНС развивает оценку бизнеса

Налоговая располагает огромным объемом данных.

Отчетность.

Налоговая дисциплина.

Финансовые показатели.

Сведения о деятельности.

По сообщению ФНС, сервис позволяет получить выписку с результатами оценки финансово-хозяйственного состояния организации или ИП и использовать ее при взаимодействии с контрагентами.

Для предпринимателя это дополнительный источник информации перед сделкой.

Но не единственный.

Что смотреть перед крупным авансом

Представим:

поставщик просит предоплату 7 млн рублей.

Перед перечислением денег стоит проверить хотя бы:

финансовую отчетность;

судебные споры;

исполнительные производства;

налоговые риски;

частоту смены директора;

залог имущества;

резкое ухудшение показателей;

связанных лиц.

Один тревожный признак еще ничего не доказывает.

Но пять одновременно — уже повод задать вопросы.

Особенно опасно: «Мы с ними десять лет работаем»

Старый контрагент тоже может стать проблемным.

Вчера компания была надежной.

Сегодня потеряла крупного заказчика.

Завтра банк потребовал досрочно вернуть кредит.

Поэтому проверка контрагента — не действие:

«один раз при заключении первого договора».

Для крупных постоянных партнеров ее стоит периодически обновлять.

Особенно перед значительным авансом.

Почему это важно еще и директору

Когда компания теряет несколько миллионов на очевидно проблемном контрагенте, собственник обычно задает вопрос:

«Кто согласовал платеж?»

Если директор перечислил крупный аванс компании, которая уже имела очевидные признаки финансовых проблем, позднее может возникнуть спор о разумности такого управленческого решения.

Это не означает, что каждый неоплаченный договор превращается в личную ответственность директора.

Предпринимательский риск никто не отменял.

Но есть разница между:

«контрагент неожиданно столкнулся с кризисом»

и

«все признаки проблемы были публичны, но никто даже не посмотрел».

Проверка должна оставлять след

Вот это особенно важно.

Недостаточно сказать:

«Мы проверяли».

Желательно сохранить:

выписку;

результаты сервисов;

финансовые показатели;

внутреннее согласование;

коммерческое предложение;

обоснование выбора поставщика.

Проверили контрагента только по ЕГРЮЛ? Этого может быть мало: ФНС развивает «Сервис оценки» бизнеса

Если сделка окажется неудачной, будет видно, что решение принималось на основании информации, доступной в тот момент.

Для директора это иногда важнее самого факта последующей потери денег.

А если контрагент уже перестал платить

Не ждать полгода в надежде:

«Наверное, рассчитаются».

Проверьте:

судебные дела;

исполнительные производства;

заявления кредиторов;

финансовое состояние;

движение активов, насколько оно доступно из законных источников.

Чем раньше бизнес понимает, что перед ним не временная задержка, а системная неплатежеспособность партнера, тем больше вариантов защиты остается.

Главное

В 2026 году проверка контрагента — это уже не:

«скачали ЕГРЮЛ и посмотрели директора».

ФНС сама развивает инструменты, позволяющие бизнесу оценивать финансово-хозяйственное состояние потенциального партнера.

Для собственника это способ не только снизить риск потери аванса.

Это еще и возможность доказать:

крупная сделка была нормальным предпринимательским решением, принятым после разумной проверки.

Сохраните статью перед следующей крупной предоплатой новому поставщику. Пять минут на выписку из ЕГРЮЛ — хорошее начало проверки, но при сделке на миллионы этого уже может быть недостаточно.

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Юрист Ребик

Юрист Ребик

Юрист

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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