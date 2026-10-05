Проверили контрагента только по ЕГРЮЛ? Этого может быть мало: ФНС развивает «Сервис оценки» бизнеса

Почему ФНС развивает оценку бизнеса

Налоговая располагает огромным объемом данных.

Отчетность.

Налоговая дисциплина.

Финансовые показатели.

Сведения о деятельности.

По сообщению ФНС, сервис позволяет получить выписку с результатами оценки финансово-хозяйственного состояния организации или ИП и использовать ее при взаимодействии с контрагентами.

Для предпринимателя это дополнительный источник информации перед сделкой.

Но не единственный.