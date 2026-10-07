Вывели прибыль из ООО — а поставщикам уже нечем платить: когда дивиденды собственнику выплачивать нельзя

В законе есть прямой запрет

Статья 29 Федерального закона № 14-ФЗ «Об ООО» устанавливает ограничения на распределение и выплату прибыли.

В частности, общество не вправе принимать решение о распределении прибыли, если на этот момент оно отвечает признакам несостоятельности либо такие признаки появятся в результате принятия решения.

А если решение уже принято, ООО не вправе фактически выплачивать прибыль, когда на момент выплаты имеются признаки несостоятельности либо они появятся вследствие выплаты.

Это две разные контрольные точки:

дата решения;

дата выплаты.