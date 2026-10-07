Вывели прибыль из ООО — а поставщикам уже нечем платить: когда дивиденды собственнику выплачивать нельзя

Компания закончила квартал с прибылью.
На счете:
8 млн рублей.
Участники решают:
«Деньги заработаны — распределяем прибыль».
Выплачивают собственнику 6 млн.
Через месяц наступает срок оплаты:
банку;
поставщикам;
налоговой;
арендодателю.
И внезапно выясняется:
денег не хватает.
У собственника возникает вопрос:
«Но ведь прибыль была законно распределена решением участников. Какие ко мне претензии?»
Проблема в том, что наличие решения участников еще не означает, что прибыль всегда можно выплатить.
В законе есть прямой запрет
Статья 29 Федерального закона № 14-ФЗ «Об ООО» устанавливает ограничения на распределение и выплату прибыли.
В частности, общество не вправе принимать решение о распределении прибыли, если на этот момент оно отвечает признакам несостоятельности либо такие признаки появятся в результате принятия решения.
А если решение уже принято, ООО не вправе фактически выплачивать прибыль, когда на момент выплаты имеются признаки несостоятельности либо они появятся вследствие выплаты.
Это две разные контрольные точки:
дата решения;
дата выплаты.
Пример
У ООО:
10 млн рублей на счете;
7 млн рублей прибыли;
через две недели нужно вернуть банку 6 млн;
поставщикам — еще 4 млн.
Собственник выводит себе 7 млн как распределенную прибыль.
Формально деньги действительно могут происходить из прибыли.
Но после выплаты компания объективно не способна исполнять наступающие обязательства.
И здесь уже недостаточно показать протокол общего собрания со словами:
«Распределить прибыль».
Нужно анализировать финансовое состояние компании на момент принятия решения и выплаты.
«Но бухгалтер сказал, что прибыль есть»
Бухгалтерская прибыль и наличие свободных денег — не одно и то же.
Компания может быть прибыльной по отчетности и одновременно иметь:
крупные кредиты;
просроченную кредиторку;
налоговую задолженность;
кассовый разрыв;
обязательства перед поставщиками.
Поэтому вопрос:
«Можно ли выплатить дивиденды?»
не должен решаться только строкой бухгалтерского баланса.
Есть еще чистые активы
Закон об ООО содержит и другое ограничение.
Распределение и выплата прибыли ограничиваются, если стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше соответствующей величины в результате распределения или выплаты.
То есть перед выплатой собственнику нужно смотреть не только на деньги на счете.
Почему старую выплату могут вспомнить через несколько лет
Пока компания работает, никто обычно не анализирует распределение прибыли как проблему.
Все меняется, когда денег перестает хватать кредиторам.
Тогда начинают восстанавливать историю:
куда ушли деньги;
когда начались просрочки;
какое финансовое положение было у ООО;
сколько получил собственник;
что осталось после выплаты.
И операция, которая два года назад воспринималась как обычный вывод заработанной прибыли, может стать предметом отдельного спора.
Особенно опасная модель
Компания уже испытывает кассовые разрывы.
Собственник это понимает.
Но рассуждает:
«Пока деньги на счете есть, сначала заберу свое, а дальше разберемся».
Именно в кризисный период приоритет интересов собственника перед кредиторами создает максимальный юридический риск.
Правильнее сначала ответить:
после выплаты компания сможет нормально исполнять уже существующие обязательства?
Если нет, протокол о распределении прибыли не превращает рискованную операцию в безопасную.
А если решение приняли раньше, когда все было хорошо?
Это тоже не всегда означает, что деньги обязательно нужно перечислить.
Статья 29 Закона об ООО отдельно регулирует именно момент выплаты.
Если после принятия решения финансовое положение компании ухудшилось и на дату перечисления появились предусмотренные законом ограничения, общество не вправе производить выплату до прекращения соответствующих обстоятельств.
Это важный нюанс.
Решение могло быть законным в июне.
Но это еще не означает, что перечисление денег будет допустимым в октябре.
Что проверять перед выплатой собственнику
Не только размер чистой прибыли.
Посмотрите:
остаток денег;
ближайшие платежи;
просроченную задолженность;
кредиты;
налоги;
исполнительные документы;
стоимость чистых активов;
способность компании рассчитаться после выплаты.
И сохраните расчет.
Если через несколько лет возникнет спор, намного лучше показать:
«На дату выплаты мы проверили финансовое положение, вот документы»
чем объяснять:
«Нам казалось, денег хватит».
Главное
Прибыль ООО — еще не безусловное разрешение вывести деньги собственнику.
Закон прямо запрещает распределение и выплату прибыли в ряде случаев, связанных с финансовым состоянием общества.
Поэтому перед крупной выплатой участникам вопрос должен звучать не:
«Сколько прибыли заработали?»
а:
«Что останется компании после выплаты и сможет ли она рассчитаться с кредиторами?»
Для собственника разница между этими двумя вопросами иногда измеряется миллионами рублей.
✔ Сохраните статью перед следующим распределением прибыли. Если у компании уже появились просрочки или серьезный кассовый разрыв, сначала нужно проверить возможность выплаты по закону, а уже потом переводить деньги участникам.
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