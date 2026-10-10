Два ООО, один собственник: почему налоговая может объединить их выручку и доначислить налоги

Когда несколько ООО — это нормально

Само по себе наличие нескольких компаний у одного собственника не запрещено.

Бизнес может законно разделять направления деятельности.

Например:

одно ООО занимается производством;

второе — оптовыми продажами;

третье — обслуживанием оборудования.

У каждого направления могут быть собственные сотрудники, активы, договоры и экономические задачи.

Проблема возникает не из-за количества юридических лиц.

Проблема — когда несколько компаний фактически работают как единый бизнес, а разделение используется преимущественно для налоговой экономии.