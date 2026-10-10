Два ООО, один собственник: почему налоговая может объединить их выручку и доначислить налоги

Предприниматель развивает торговую компанию.
Продажи растут. Клиентов становится больше. Появляются новые направления.
В какой-то момент собственник регистрирует второе ООО.
У каждой компании свои договоры, расчетные счета и бухгалтерия.
Но сотрудники работают в одном офисе. Клиентов обслуживает одна команда. Закупки согласовывает один директор.
И собственник уверен:
«Это два разных юридических лица. Значит, налоговая должна считать их отдельно».
Не всегда.
Если разделение бизнеса носит искусственный характер и направлено на получение необоснованной налоговой выгоды, ФНС может поставить вопрос о дроблении бизнеса.
И последствия иногда измеряются миллионами рублей.
Когда несколько ООО — это нормально
Само по себе наличие нескольких компаний у одного собственника не запрещено.
Бизнес может законно разделять направления деятельности.
Например:
одно ООО занимается производством;
второе — оптовыми продажами;
третье — обслуживанием оборудования.
У каждого направления могут быть собственные сотрудники, активы, договоры и экономические задачи.
Проблема возникает не из-за количества юридических лиц.
Проблема — когда несколько компаний фактически работают как единый бизнес, а разделение используется преимущественно для налоговой экономии.
Какие обстоятельства заинтересуют ФНС
Представим две торговые компании.
Обе используют один склад.
Сотрудники оформлены в одном ООО, но обслуживают покупателей обоих.
Сайт общий.
Телефон общий.
Управленческие решения принимает один человек.
Товар закупается централизованно.
При этом выручку распределяют между компаниями так, чтобы каждая сохраняла право на выгодный налоговый режим.
В такой ситуации налоговая будет исследовать совокупность обстоятельств.
Один адрес или общий собственник сами по себе не доказывают дробление. Но вместе с другими признаками они могут стать частью доказательственной картины.
Почему октябрь 2026 года особенно важен
Сейчас действует механизм налоговой амнистии за дробление бизнеса.
Он установлен Федеральным законом от 12 июля 2024 года № 176-ФЗ.
При соблюдении условий налогоплательщики, добровольно отказавшиеся от схем дробления в 2025–2026 годах, могут получить освобождение от соответствующих доначислений, пеней и штрафов за 2022–2024 годы.
Но есть существенные ограничения.
Амнистия не распространяется автоматически на любой спор о дроблении и не освобождает от налоговых обязательств за 2025–2026 годы.
ФНС отдельно разъясняет, что значение имеют дата вступления решения по проверке в силу, период нарушения и момент отказа от схемы.
Пример
Собственник контролирует три ООО на специальных налоговых режимах.
В 2023–2024 годах налоговая выявила признаки искусственного разделения деятельности.
В 2025 году предприниматель начал перестраивать бизнес, но часть прежней модели сохранилась.
К октябрю 2026 года возникает вопрос:
«Если сейчас окончательно отказаться от дробления, старые доначисления автоматически отменят?»
Нет.
Нужно установить, соблюдены ли конкретные условия статьи 6 Закона № 176-ФЗ.
В некоторых ситуациях отказ от дробления после назначения выездной проверки имеет иные последствия, чем добровольный отказ с начала 2025 года.
Поэтому действовать только на основании общей фразы «сейчас амнистия» опасно.
Самая распространенная ошибка
Предприниматель решает:
«Раз налоговая смотрит на общий офис и сотрудников, срочно оформим разные адреса и новые договоры».
Но формальная замена документов не всегда меняет реальную организацию бизнеса.
Если управление, ресурсы, клиентские потоки и экономическая деятельность фактически остаются прежними, новые бумаги сами по себе проблему не решат.
Суды и налоговые органы оценивают действительные обстоятельства работы компаний.
Что проверить до конца года
Начните с пяти вопросов.
Первый. Есть ли у каждой компании самостоятельная экономическая функция?
Второй. Кто фактически управляет персоналом, финансами и закупками?
Третий. Как распределяются клиенты и выручка?
Четвертый. Есть ли разумное деловое объяснение существующей структуре?
Пятый. Не сохраняются ли признаки искусственного дробления, от которого бизнес рассчитывает отказаться в рамках амнистии?
Если ответы вызывают сомнения, лучше провести правовой и налоговый анализ до окончания 2026 года.
Главное
Несколько ООО у одного собственника — не нарушение.
Но несколько формально самостоятельных компаний, которые фактически работают как единый бизнес ради налоговой выгоды, — уже существенный риск.
Именно сейчас особенно важно проверить условия амнистии за дробление бизнеса, поскольку 2026 год входит в период, в течение которого оценивается отказ от соответствующих схем.
Главная ошибка — думать, что достаточно разделить договоры, сотрудников и счета на бумаге.
Юридическая самостоятельность должна подтверждаться реальной деятельностью.
✔ Сохраните статью, если у вас несколько ООО или ИП с общими собственниками, сотрудниками либо ресурсами. До конца 2026 года стоит проверить не только налоговую нагрузку, но и то, насколько убедительно можно объяснить деловую цель существующей структуры.
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