Долг 34 тысячи, а пени 83 тысячи: Верховный Суд объяснил, почему неустойку нельзя взыскивать автоматически

Представим обычную ситуацию.
Есть задолженность.
Кредитор обращается в суд.
Но требует взыскать не только сам долг, а еще и пени, которые давно превысили первоначальную сумму.
Должник возражает:
«Я понимаю, что должен. Но почему санкции в несколько раз больше самого долга?»
Именно такая проблема стала предметом свежего рассмотрения Верховного Суда.
30 сентября 2026 года ВС сообщил о деле, в котором с гражданки взыскали:
34 639 рублей основного долга;
83 460 рублей пеней.
То есть начисленные санкции оказались более чем в два раза выше задолженности.
Верховный Суд отменил судебные акты в части неустойки и направил дело на новое рассмотрение.
Что произошло
Спор возник из-за неоплаты услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Оператор потребовал взыскать задолженность и начисленные пени.
Три судебные инстанции удовлетворили требования.
Но ответчица указала на обстоятельства, которые, по ее мнению, не получили должной оценки.
Она не работала, поскольку ухаживала за недееспособным сыном — инвалидом I группы. Кроме того, на ее иждивении находился несовершеннолетний ребенок.
Верховный Суд обратил внимание, что нижестоящие суды формально подошли к спору и не дали надлежащей оценки этим доводам.
Значит, теперь любую большую неустойку отменят?
Нет.
И это самое важное уточнение.
Верховный Суд не установил правило:
«Если пени больше долга — взыскивать нельзя».
Такого универсального запрета нет.
Речь идет о необходимости надлежащей судебной оценки размера санкций, доводов сторон и применимых норм права.
В рассмотренном деле имели значение конкретные обстоятельства гражданки и характер требований.
Поэтому автоматически переносить результат на любой коммерческий договор неправильно.
А как обстоят дела у предпринимателей?
В коммерческих спорах действует собственная система правил.
Статья 333 ГК РФ допускает уменьшение неустойки, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.
Но для должника, осуществляющего предпринимательскую деятельность, есть существенная особенность.
Уменьшение договорной неустойки возможно в исключительных случаях, когда доказано, что ее взыскание в предусмотренном размере может привести к получению кредитором необоснованной выгоды.
Поэтому предпринимателю недостаточно просто заявить:
«Неустойка слишком большая, прошу уменьшить».
Нужны аргументы и доказательства.
Пример
ООО заключило договор поставки на 5 млн рублей.
Покупатель задержал оплату.
Договор предусматривает неустойку 0,5% за каждый день просрочки.
Через 100 дней сумма санкций составляет:
2,5 млн рублей.
Это половина первоначального долга.
Но сама по себе такая пропорция еще не гарантирует уменьшение неустойки судом.
Покупателю придется обосновывать применение статьи 333 ГК РФ с учетом обстоятельств конкретного спора.
И здесь особенно опасно просто проигнорировать иск, надеясь, что суд сам уменьшит сумму.
Почему бизнес часто проигрывает такие споры
Первая ошибка — предприниматель подписывает договор, не читая раздел об ответственности.
Вторая — считает, что договорные пени всегда можно легко уменьшить.
Третья — не представляет мотивированное заявление и доказательства несоразмерности.
Четвертая — начинает спорить только после вступления решения суда в силу.
В результате санкции, которые можно было анализировать еще на стадии заключения договора, превращаются в судебную задолженность.
Что проверить в действующих договорах
Откройте разделы:
«Ответственность сторон»;
«Неустойка»;
«Порядок расчетов».
Посмотрите:
размер санкций за каждый день просрочки;
предусмотрен ли максимальный предел;
одинаковая ли ответственность у обеих сторон;
как определяется начало просрочки;
не возникает ли несколько санкций за одно нарушение.
Особенно внимательно проверьте договоры, по которым уже существуют задержки оплаты.
Есть еще один риск для директора
Когда у компании возникают финансовые проблемы, неустойка может быстро увеличить общую задолженность.
Директор смотрит на основной долг:
«Мы должны всего 4 млн рублей».
Но не учитывает штрафы, пени и другие начисления.
Через несколько месяцев реальный объем требований оказывается существенно выше.
Поэтому при финансовом кризисе нужно считать не только основной долг, но и договорные последствия просрочки.
Иначе платежный календарь будет показывать слишком оптимистичную картину.
Главное
Свежая позиция Верховного Суда напоминает:
судебное взыскание неустойки не должно превращаться в механическое подтверждение любого расчета кредитора.
Но для бизнеса это не означает автоматического снижения санкций.
Предприниматель должен своевременно заявлять соответствующие возражения и доказывать основания для применения статьи 333 ГК РФ.
А самый дешевый способ снизить риск многомиллионных пеней — внимательно согласовать договор до возникновения просрочки.
✔ Сохраните статью, если компания регулярно заключает договоры с крупными штрафами и ежедневными пенями. Размер неустойки иногда оказывается не менее важным, чем цена самой сделки.
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