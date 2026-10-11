Долг 34 тысячи, а пени 83 тысячи: Верховный Суд объяснил, почему неустойку нельзя взыскивать автоматически

Представим обычную ситуацию.

Есть задолженность.

Кредитор обращается в суд.

Но требует взыскать не только сам долг, а еще и пени, которые давно превысили первоначальную сумму.

Должник возражает:

«Я понимаю, что должен. Но почему санкции в несколько раз больше самого долга?»

Именно такая проблема стала предметом свежего рассмотрения Верховного Суда.

30 сентября 2026 года ВС сообщил о деле, в котором с гражданки взыскали:

34 639 рублей основного долга;

83 460 рублей пеней.

То есть начисленные санкции оказались более чем в два раза выше задолженности.

Верховный Суд отменил судебные акты в части неустойки и направил дело на новое рассмотрение.