ЦБ взял паузу: почему ставка осталась на 14%

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Для тех, кто следит за решениями регулятора, это не сюрприз: рынок ждал именно такого исхода. Но за спокойной формулировкой «сохранить на прежнем уровне» скрывается куда более интересная история.

Это не «ничего не произошло». Это сознательная пауза, момент, когда регулятор говорит: «Мы видим риски, но пока не понимаем их масштаб. Поэтому не двигаемся ни вниз, ни вверх».

Ставка - главный инструмент ЦБ РФ. Когда она высокая, деньги дорожают: кредиты становятся менее доступными, люди больше сберегают, цены растут медленнее. Когда низкая - наоборот. Сейчас ЦБ РФ держит ее на высоком уровне, потому что боится повышения инфляции.