Цифровой рубль с 1 сентября: новая обязанность или скрытая налоговая угроза для вашего бизнеса?

Давайте разберем по порядку, кого касается обязанность, что нужно поменять в учете и чем реально рискует бизнес, если проигнорировать новые правила.
Кто обязан принимать цифровые рубли с 1 сентября
С новым законом, конечно, появилось и несколько заблуждений. Первое и главное заключается в том, что порог в 120 млн рублей выручки сам по себе делает прием цифрового рубля обязательным, но это не совсем так. По Федеральному закону № 248-ФЗ от 23.07.2025 обязанность возникает только при одновременном выполнении двух условий:
Выручка от реализации товаров, работ и услуг за 2025 год действительно превысила 120 млн рублей.
На 1 января 2026 года у компании был заключен договор эквайринга с банком, который включен в реестр Банка России как системно значимая кредитная организация или как значимый на рынке платежных услуг.
Если банк, с которым вы работаете, не входит ни в один из этих реестров — обязанность пока не наступает, даже при выручке выше 120 млн. Это тонкий момент, и в нем владельцы бизнеса путаются чаще всего.
При этом есть еще один нюанс. Расчетный счет компании и договор на эквайринг могут быть оформлены в разных банках. Поэтому сама по себе организация, которая не входит в реестр, в качестве банка для расчетного счета еще не означает, что бизнес не попадает под новые требования. Если карточные платежи проходят через эквайринг системно значимого банка, подключение все равно может стать для вас обязательным.
И это правила только на текущий год. Дальше порог для бизнеса будет снижаться поэтапно:
с 2027 года — от 30 млн рублей выручки;
с 2028 года — от 20 млн рублей.
Соответственно, компании с выручкой до 20 млн рублей от обязанности освобождены полностью и на любом этапе. А малый бизнес и ИП могут подключиться добровольно.
Чтобы избежать рисков, бухгалтерам стоит поднять выручку за 2025 год, оценив, к какой категории бизнеса относится их компания, а также проверить, в каком банке открыт эквайринг. Числится ли он в одном из двух реестров ЦБ?
Какие могут быть налоговые риски
Стоит сразу сказать, что цифровой рубль — это третья форма национальной валюты наравне с наличными и безналичными деньгами. Движение средств по счету цифрового рубля влечет те же налоговые последствия, что и обычные операции по расчетному счету.
Иными словами, здесь нет ничего нового, и цифровой рубль не дает ФНС какого-то более глубокого доступа к оборотам бизнеса, чем уже есть по обычным банковским выпискам. Схемы так называемой налоговой «оптимизации» через цифровой рубль так же не работают, как и через обычный счет, а принцип отслеживания оборотов не меняется.
Хранится цифровой рубль на отдельном счете (цифровом кошельке), который открывается через дистанционное банковское обслуживание вашего банка на платформе Банка России, но с точки зрения налогового учета это просто еще один денежный счет компании.
Как отразить операции с цифровым рублем
Минфин разъяснил порядок учета еще в информационном сообщении № ИС-учет-47 от 18.09.2023. В нем говорится, что цифровой рубль отражается в бухучете в том же порядке, что и обычные денежные средства и расчеты. Компания сама закрепляет метод учета в учетной политике.
Здесь может быть полезным завести отдельный субсчет к счету 51, либо использовать отдельный синтетический счет (в современных версиях 1С для этого уже предусмотрен счет 53). Ключевое отличие от обычного расчетного счета будет заключаться в следующем:
Перевод денег со своего расчетного счета на счет цифрового рубля — это не расход и не доход, а внутреннее перемещение средств: Дт 53 – Кт 51. Никакие счета затрат (20, 26, 44) или расчетов с контрагентами (60, 62) здесь не участвуют.
Оплата поставщику цифровыми рублями (если деньги уже лежат на счете 53) отражается стандартным документом списания, только в качестве счета списания указывается 53: Дт 60 – Кт 53.
Поступление оплаты от покупателя цифровыми рублями — обычная проводка по дебету счета учета денег и кредиту счета расчетов с покупателем, только вместо 51 используется субсчет цифрового рубля.
Данные для учета вносятся на основании выписки по счету цифрового рубля. То есть точно так же, как по обычной банковской выписке.
Что грозит за отказ принимать цифровые рубли
За отказ принять оплату цифровыми рублями компании грозит административный штраф по ч. 4 ст. 14.8 КоАП РФ.
для ИП и должностных лиц — от 15 000 до 30 000 рублей;
для организаций — от 30 000 до 50 000 рублей.
Штраф назначается за каждый отдельный зафиксированный факт отказа, и накладывает его не банк и не ФНС, а Роспотребнадзор, причем по жалобе покупателя, после внеплановой проверки.
И это еще не все. Если покупатель обращается в суд из-за отказа продать товар или оказать услугу с оплатой цифровым рублем и суд встает на его сторону, продавцу может быть присужден штраф в размере 50%. Это сумма, которую суд взыскал в пользу потребителя, за отказ добровольно удовлетворить законные требования.
Чем цифровой рубль может быть полезен бизнесу
Помимо исполнения требований закона, цифровой рубль все же несет некоторые преимущества для бизнеса. Например, это возможность встраивать в сам платеж условие его исполнения через смарт-контракты. Так, деньги от покупателя списываются автоматически только после подтверждения отгрузки товара, а неиспользованный остаток возвращается без отдельного платежного поручения.
Для этого Банк России предлагает создать платформу коммерческих смарт-контрактов, где участники рынка смогут самостоятельно разрабатывать сценарии таких договоров. Пока такой функционал массово не используется, но ЦБ планирует дать больше возможностей компаниям, и в этом случае смарт-контракты могут стать реальным инструментом для B2B-расчетов, а не только формальностью.
Есть и более понятный стимул для внедрения новой формы валюты, и это низкие комиссии. Проценты для бизнеса за прием цифрового рубля кратно ниже стандартного эквайринга и составляют около 0,3%. Поэтому чем больше клиенты будут оплачивать цифровыми рублями, тем дешевле это будет для бизнеса.
В любом случае, полезно это для бизнеса или нет, подключение цифрового рубля стало необходимой задачей. И выстроить учет так, чтобы не было вопросов у налоговой, нужно один раз и правильно.
Если сомневаетесь, попадает ли ваша компания под обязанность с 1 сентября, или не знаете, как закрепить это в учетной политике, то лучше проверить это заранее, а не после штрафа.
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