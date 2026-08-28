Цифровой рубль с 1 сентября: новая обязанность или скрытая налоговая угроза для вашего бизнеса?

Кто обязан принимать цифровые рубли с 1 сентября

С новым законом, конечно, появилось и несколько заблуждений. Первое и главное заключается в том, что порог в 120 млн рублей выручки сам по себе делает прием цифрового рубля обязательным, но это не совсем так. По Федеральному закону № 248-ФЗ от 23.07.2025 обязанность возникает только при одновременном выполнении двух условий:

Выручка от реализации товаров, работ и услуг за 2025 год действительно превысила 120 млн рублей. На 1 января 2026 года у компании был заключен договор эквайринга с банком, который включен в реестр Банка России как системно значимая кредитная организация или как значимый на рынке платежных услуг.

Если банк, с которым вы работаете, не входит ни в один из этих реестров — обязанность пока не наступает, даже при выручке выше 120 млн. Это тонкий момент, и в нем владельцы бизнеса путаются чаще всего.

При этом есть еще один нюанс. Расчетный счет компании и договор на эквайринг могут быть оформлены в разных банках. Поэтому сама по себе организация, которая не входит в реестр, в качестве банка для расчетного счета еще не означает, что бизнес не попадает под новые требования. Если карточные платежи проходят через эквайринг системно значимого банка, подключение все равно может стать для вас обязательным.

И это правила только на текущий год. Дальше порог для бизнеса будет снижаться поэтапно:

с 2027 года — от 30 млн рублей выручки;

с 2028 года — от 20 млн рублей.

Соответственно, компании с выручкой до 20 млн рублей от обязанности освобождены полностью и на любом этапе. А малый бизнес и ИП могут подключиться добровольно.

Чтобы избежать рисков, бухгалтерам стоит поднять выручку за 2025 год, оценив, к какой категории бизнеса относится их компания, а также проверить, в каком банке открыт эквайринг. Числится ли он в одном из двух реестров ЦБ?