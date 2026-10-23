Долг продали коллектору: как по 218-ФЗ это отражается в кредитной истории

Что реально меняется в отчете после уступки

Платежная история за период, когда долгом управлял банк, в записи остается без правок - просрочки, частичные платежи, все как было внесено. Новым полем становится текущий кредитор и статус обязательства - уступлено, с суммой, которая должна соответствовать тому, что перешло по договору цессии: коллектор получает основной долг и то, что накопилось по договору до момента уступки, и ни рублем больше. Если сумма в отчете не бьется с тем, что контрагент действительно был должен банку, это повод запросить у коллектора документы по уступке и сверить цифры по ним - на слово по телефону здесь верить не стоит.

Отдельный момент, который всегда проговариваю прямо, потому что он идет вразрез со здравым смыслом. Бюро хранит запись кредитной истории семь лет со дня последнего изменения информации в ней (статья 7). Внесение данных об уступке - это и есть изменение информации по этой записи, и формально оно двигает точку отсчета семилетнего срока вперед, даже если сама просрочка случилась задолго до продажи долга. Для скоринговой модели поле “статус обязательства” и дата последнего изменения записи - это ровно те переменные, которые я когда-то сам закладывал на этапе выгрузок и валидации. Банк смотрит на дату и статус записи, причину обновления он при этом не выясняет, и от этой даты модель отсчитывает “возраст” события при расчете балла. Заказчику, который рассчитывал, что через год-два старая просрочка просто выпадет из истории, объясняю это прямо, без обещаний, которых норма не дает.