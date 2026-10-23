Долг продали коллектору: как по 218-ФЗ это отражается в кредитной истории

В практике проверки контрагентов периодически попадается один и тот же кейс. Открываю кредитную историю компании или ее собственника, чтобы оценить платежную дисциплину перед сделкой, и в одной из записей вместо банка-кредитора стоит незнакомое ООО с названием, похожим на коллекторское агентство. Дальше у заказчика обычно два прочтения: либо “долг ушел в тень, непонятно теперь кому платить”, либо наоборот - раз сменилось название, то и история как бы обновилась, а старую просрочку можно не брать в расчет. Оба неверны. Ниже - что на этот счет говорит норма.
Кто имеет право продать долг
Основание сделки - уступка права требования, глава 24 ГК РФ, статьи 382-390: кредитор передает свое право требовать долг другому лицу. Для должника из этого вытекает один практический факт - платить теперь нужно по новому адресу, а сумма и условия долга остаются из того договора, который он подписывал. Для потребительского кредита есть уточнение в статье 12 закона 353-ФЗ “О потребительском кредите (займе)”: условие о праве кредитора уступить долг третьим лицам должно быть согласовано в индивидуальных условиях договора, и заемщик вправе запретить такую уступку еще на этапе подписания. Если запрета не было - согласие заемщика на конкретную сделку не требуется. Уведомить его при этом обязаны: до получения уведомления исполнение прежнему кредитору по общему правилу ГК считается надлежащим. Дата и способ этого уведомления - первое, что прошу показать, если заказчик сомневается, кому сейчас платить.
Что говорит 218-ФЗ про саму запись
Здесь обычно и начинается путаница. Закон 218-ФЗ в статье 3 определяет источник формирования кредитной истории не только как банк или МФО. Туда же прямо отнесены лица, приобретшие право требования по обязательству, - то есть тот самый коллектор, если это юридическое лицо: для физлица и для ИП в этой роли статус источника законом не предусмотрен. Никакой особой льготы коллекторским агентствам тут нет - статус возникает автоматически, в силу самого факта уступки. Банк продал долг - у покупателя права требования появилась обязанность вести себя как источник кредитной истории именно по этому долгу: передавать данные в бюро в срок, предусмотренный договором с бюро, но не позже окончания второго рабочего дня, следующего за днем события (статья 5).
Что реально меняется в отчете после уступки
Платежная история за период, когда долгом управлял банк, в записи остается без правок - просрочки, частичные платежи, все как было внесено. Новым полем становится текущий кредитор и статус обязательства - уступлено, с суммой, которая должна соответствовать тому, что перешло по договору цессии: коллектор получает основной долг и то, что накопилось по договору до момента уступки, и ни рублем больше. Если сумма в отчете не бьется с тем, что контрагент действительно был должен банку, это повод запросить у коллектора документы по уступке и сверить цифры по ним - на слово по телефону здесь верить не стоит.
Отдельный момент, который всегда проговариваю прямо, потому что он идет вразрез со здравым смыслом. Бюро хранит запись кредитной истории семь лет со дня последнего изменения информации в ней (статья 7). Внесение данных об уступке - это и есть изменение информации по этой записи, и формально оно двигает точку отсчета семилетнего срока вперед, даже если сама просрочка случилась задолго до продажи долга. Для скоринговой модели поле “статус обязательства” и дата последнего изменения записи - это ровно те переменные, которые я когда-то сам закладывал на этапе выгрузок и валидации. Банк смотрит на дату и статус записи, причину обновления он при этом не выясняет, и от этой даты модель отсчитывает “возраст” события при расчете балла. Заказчику, который рассчитывал, что через год-два старая просрочка просто выпадет из истории, объясняю это прямо, без обещаний, которых норма не дает.
Два заблуждения, которые чаще всего приходится разбирать
Первое - “коллектор не банк, бюро его данным доверяет меньше”. Оснований для такой иерархии нет. Юридическое лицо, законно приобретшее право требования, становится источником кредитной истории на тех же основаниях, что банк, и бюро не проверяет репутацию источника при приеме данных.
Второе - про отдельный реестр коллекторских организаций, который ведет ФССП по закону 230-ФЗ о защите прав граждан при взыскании просроченной задолженности. Этот реестр регулирует саму процедуру взыскания - звонки, визиты, переговоры. Статус источника кредитной истории по 218-ФЗ определяется отдельно, через факт уступки права требования. Практика по пограничным случаям, когда покупатель долга в реестр ФССП не включен, мне на глаза пока не попадалась - формулирую здесь строго по тексту закона: статус источника кредитной истории 218-ФЗ связывает с фактом приобретения права требования юридическим лицом, запись в реестре взыскателей эта норма отдельно не упоминает.
Что проверить, если в отчете контрагента встретилась такая запись
Дата и способ уведомления об уступке - первое, что спрашиваю: без него платеж прежнему кредитору по закону остается надлежащим. Спор о том, кому в итоге платили, решается именно этим документом - воспоминания сторон тут веса не имеют.
Сумму в новой записи сверяю с договором цессии или уведомлением - устного счета от коллектора по телефону для этого недостаточно. Разница тут часто не в пользу должника: бывает, что в “общую сумму” попадают начисления уже после даты уступки, которых в переходящем праве требования не было и быть не могло.
Семилетний счетчик - отдельная засада, и причина чисто техническая: бюро фиксирует любое изменение полей записи, и дата уступки в этом смысле не отличается от любого другого обновления. Сам перезапуск счетчика оспаривать бессмысленно. Недостоверность данных оспорить можно и нужно: неверная сумма, задвоенный долг, статус не по факту - основание для заявления по статье 8 закона. Заявление можно подать в бюро - тогда оно обязано ответить в течение 30 дней, - либо напрямую источнику, если известно, что данные передавал именно он: источник обязан подтвердить достоверность переданных сведений в течение 10 рабочих дней. Это рабочий инструмент: большинство ошибок в таких записях снимается именно на этом шаге, без суда.