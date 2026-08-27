Уволился из компании два года назад, а теперь зовут в суд: что важно бывшему директору

«Я там давно не работаю. Почему меня вообще вызывают?»
Для бывшего директора вопрос вполне логичный.
Человек ушел из компании два или три года назад. У него новая работа, другой бизнес, и он давно не участвует в деятельности прежней организации.
А затем компания становится банкротом.
И неожиданно начинают изучать события тех лет, когда он занимал должность руководителя.
Это может произойти.
Но важно понимать: сам факт того, что человек когда-то был директором, еще не означает автоматической обязанности платить долги компании.
Почему вообще изучают прошлых директоров
Когда у компании серьезные долги, значение может иметь момент, когда начались финансовые проблемы.
Что происходило с бизнесом в этот период?
Какие сделки совершались?
Кому платили?
Куда уходило имущество?
На каких условиях заключались договоры?
Передавались ли документы следующему руководителю?
Поэтому интерес может возникать не только к действующему директору, но и к руководителям предыдущих периодов.
«Я был директором только формально»
Еще одна частая ситуация.
Человек говорит:
«Компания была не моя. Всем управлял собственник. Я только подписывал документы».
Но должность руководителя сама по себе предполагает определенный объем полномочий и обязанностей.
Поэтому формулировка «я ничего не решал» не всегда закрывает вопрос.
Может потребоваться разбираться, кто фактически принимал решения, кто управлял счетами, кто подписывал договоры и каким образом была устроена работа компании.
Это одна из причин, почему соглашаться стать «номинальным директором» чужого бизнеса совсем не безобидно.
Особая проблема — документы
Представим двух руководителей.
Первый при увольнении оформил акт передачи дел, указал документы, передал бухгалтерскую базу, электронные ключи и информацию о текущих спорах.
Второй просто перестал выходить на работу.
Через несколько лет обоим задают вопрос: где документы по определенной сделке?
Очевидно, что первому проще восстановить картину.
Что желательно сохранить при уходе
Если компания уже испытывает финансовые сложности, особенно важно нормально оформить передачу дел.
Чек-лист:
документ о прекращении полномочий;
заявление об увольнении и подтверждение его получения;
акт приема-передачи документов;
перечень переданной бухгалтерской документации;
подтверждение передачи электронных доступов;
документы по крупным сделкам периода руководства;
деловая переписка по существенным решениям;
сведения о крупных кредиторах;
информация о судебных процессах;
документы о передаче имущества и материальных ценностей.
Разумеется, хранить нужно только те документы и копии, которые человек вправе сохранять.
А если прошло уже несколько лет
Не нужно автоматически считать, что ситуация проиграна.
События можно восстанавливать.
Сохраняются банковские документы, корпоративная переписка, договоры, судебные материалы, бухгалтерские сведения.
Могут остаться сотрудники, которые участвовали в соответствующих процессах.
Но чем больше времени прошло, тем сложнее восстанавливать картину.
Поэтому фраза «я ушел и больше ничего не хочу знать об этой компании» эмоционально понятна, но с точки зрения документов не всегда разумна.
Какие вопросы стоит задать себе бывшему директору
были ли у компании долги на момент моего ухода;
передал ли я документы следующему руководителю;
могу ли подтвердить передачу;
совершались ли в последние месяцы моей работы крупные или необычные сделки;
кому перечислялись существенные суммы;
были ли сделки со связанными лицами;
сохранились ли документы, объясняющие экономический смысл операций;
продолжал ли я фактически участвовать в управлении после формального увольнения.
Само наличие вопросов к бывшему директору еще не означает, что с него будут взысканы долги компании.
Но гораздо проще отвечать на такие вопросы документами, чем спустя несколько лет говорить: «Насколько я помню, все было иначе».
Больше практических разборов по ответственности руководителей, собственников и банкротству компаний мы публикуем в нашем Telegram-канале.
Начать дискуссию