Уволился из компании два года назад, а теперь зовут в суд: что важно бывшему директору

«Я был директором только формально»

Еще одна частая ситуация.

Человек говорит:

«Компания была не моя. Всем управлял собственник. Я только подписывал документы».

Но должность руководителя сама по себе предполагает определенный объем полномочий и обязанностей.

Поэтому формулировка «я ничего не решал» не всегда закрывает вопрос.

Может потребоваться разбираться, кто фактически принимал решения, кто управлял счетами, кто подписывал договоры и каким образом была устроена работа компании.

Это одна из причин, почему соглашаться стать «номинальным директором» чужого бизнеса совсем не безобидно.