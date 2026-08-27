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Анастасия Корзан
Субсидиарная ответственность
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Уволился из компании два года назад, а теперь зовут в суд: что важно бывшему директору

Человек ушел из компании, у него новая работа, другой бизнес, и он давно не участвует в деятельности прежней организации. А затем компания становится банкротом. И неожиданно начинают изучать события тех лет, когда он занимал должность руководителя.

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«Я там давно не работаю. Почему меня вообще вызывают?»

Для бывшего директора вопрос вполне логичный.

Человек ушел из компании два или три года назад. У него новая работа, другой бизнес, и он давно не участвует в деятельности прежней организации.

А затем компания становится банкротом.

И неожиданно начинают изучать события тех лет, когда он занимал должность руководителя.

Это может произойти.

Но важно понимать: сам факт того, что человек когда-то был директором, еще не означает автоматической обязанности платить долги компании.

Уволился из компании два года назад, а теперь зовут в суд: что важно бывшему директору

Почему вообще изучают прошлых директоров

Когда у компании серьезные долги, значение может иметь момент, когда начались финансовые проблемы.

Что происходило с бизнесом в этот период?

Какие сделки совершались?

Кому платили?

Куда уходило имущество?

На каких условиях заключались договоры?

Передавались ли документы следующему руководителю?

Поэтому интерес может возникать не только к действующему директору, но и к руководителям предыдущих периодов.

«Я был директором только формально»

Еще одна частая ситуация.

Человек говорит:

«Компания была не моя. Всем управлял собственник. Я только подписывал документы».

Но должность руководителя сама по себе предполагает определенный объем полномочий и обязанностей.

Поэтому формулировка «я ничего не решал» не всегда закрывает вопрос.

Может потребоваться разбираться, кто фактически принимал решения, кто управлял счетами, кто подписывал договоры и каким образом была устроена работа компании.

Это одна из причин, почему соглашаться стать «номинальным директором» чужого бизнеса совсем не безобидно.

Особая проблема — документы

Представим двух руководителей.

Первый при увольнении оформил акт передачи дел, указал документы, передал бухгалтерскую базу, электронные ключи и информацию о текущих спорах.

Второй просто перестал выходить на работу.

Через несколько лет обоим задают вопрос: где документы по определенной сделке?

Очевидно, что первому проще восстановить картину.

Что желательно сохранить при уходе

Если компания уже испытывает финансовые сложности, особенно важно нормально оформить передачу дел.

Чек-лист:

  • документ о прекращении полномочий;

  • заявление об увольнении и подтверждение его получения;

  • акт приема-передачи документов;

  • перечень переданной бухгалтерской документации;

  • подтверждение передачи электронных доступов;

  • документы по крупным сделкам периода руководства;

  • деловая переписка по существенным решениям;

  • сведения о крупных кредиторах;

  • информация о судебных процессах;

  • документы о передаче имущества и материальных ценностей.

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Разумеется, хранить нужно только те документы и копии, которые человек вправе сохранять.

А если прошло уже несколько лет

Не нужно автоматически считать, что ситуация проиграна.

События можно восстанавливать.

Сохраняются банковские документы, корпоративная переписка, договоры, судебные материалы, бухгалтерские сведения.

Могут остаться сотрудники, которые участвовали в соответствующих процессах.

Но чем больше времени прошло, тем сложнее восстанавливать картину.

Поэтому фраза «я ушел и больше ничего не хочу знать об этой компании» эмоционально понятна, но с точки зрения документов не всегда разумна.

Какие вопросы стоит задать себе бывшему директору

  • были ли у компании долги на момент моего ухода;

  • передал ли я документы следующему руководителю;

  • могу ли подтвердить передачу;

  • совершались ли в последние месяцы моей работы крупные или необычные сделки;

  • кому перечислялись существенные суммы;

  • были ли сделки со связанными лицами;

  • сохранились ли документы, объясняющие экономический смысл операций;

  • продолжал ли я фактически участвовать в управлении после формального увольнения.

Само наличие вопросов к бывшему директору еще не означает, что с него будут взысканы долги компании.

Но гораздо проще отвечать на такие вопросы документами, чем спустя несколько лет говорить: «Насколько я помню, все было иначе».

Больше практических разборов по ответственности руководителей, собственников и банкротству компаний мы публикуем в нашем Telegram-канале.

Информации об авторе

Анастасия Корзан

Анастасия Корзан

Юрист в ИП

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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