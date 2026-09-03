С 1 сентября нельзя по-старому перекинуть налоговую переплату другому лицу: что изменилось с ЕНС

Что поменялось

Одно из важных новшеств касается зачета положительного сальдо в счет исполнения обязанности другого лица.

С 1 сентября появились ограничения на такую операцию.

Если в отношении лица, на чей ЕНС предполагается направить деньги, имеется налоговая задолженность, провести такой зачет по заявлению не получится.

Но это не единственное изменение.