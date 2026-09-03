С 1 сентября нельзя по-старому перекинуть налоговую переплату другому лицу: что изменилось с ЕНС

Что поменялось
Одно из важных новшеств касается зачета положительного сальдо в счет исполнения обязанности другого лица.
С 1 сентября появились ограничения на такую операцию.
Если в отношении лица, на чей ЕНС предполагается направить деньги, имеется налоговая задолженность, провести такой зачет по заявлению не получится.
Но это не единственное изменение.
Почему деньги могут «зависнуть»
Представим группу компаний.
У ООО «Альфа» на ЕНС есть положительное сальдо.
ООО «Бета» должно заплатить налог.
Руководитель рассчитывает использовать переплату первой компании для второй.
Но если у «Беты» уже имеется задолженность, старый сценарий может не сработать.
Поэтому рассчитывать на деньги другого налогоплательщика как на гарантированный способ оперативно закрыть налоговый вопрос теперь рискованнее.
Изменились и предварительные уведомления
С 1 сентября появилась возможность подавать уведомления об исчисленных суммах по НДФЛ и страховым взносам заранее — до наступления соответствующего срока.
При этом после наступления установленного срока средства могут автоматически засчитываться в счет соответствующей обязанности.
Для бухгалтерии это означает, что работа с ЕНС становится еще сильнее связана с корректностью и своевременностью уведомлений.
Почему ЕНС нужно контролировать регулярно
После появления единого налогового счета у бизнеса возникла иллюзия:
«Главное положить достаточно денег, налоговая сама все распределит».
В определенной степени система действительно автоматизирует распределение платежей.
Но ошибка в уведомлении, неожиданная задолженность или неверное представление о доступном положительном сальдо способны изменить результат.
Особенно если компания планирует использовать переплату не для себя, а для другого налогоплательщика.
Что проверить бухгалтерии
После сентябрьских изменений полезно пересмотреть привычные сценарии работы с ЕНС.
Если группа компаний регулярно использовала зачеты между разными организациями, стоит отдельно проверить новые ограничения.
Также необходимо учитывать новый механизм предварительных уведомлений.
И главное — не воспринимать цифру положительного сальдо как деньги, которыми всегда можно распорядиться любым привычным способом.
Главное
С 1 сентября 2026 года правила работы с ЕНС стали строже в части распоряжения переплатой в пользу другого лица.
Поэтому операция, которую бухгалтерия раньше проводила по знакомому алгоритму, теперь может потребовать дополнительной проверки.
✔ Сохраните статью, если у компании регулярно возникает переплата на ЕНС или вы управляете несколькими юридическими лицами. Иногда деньги на налоговом счете действительно есть, но использовать их именно так, как бизнес запланировал, уже нельзя.
В нашем Telegram-канале мы разбираем изменения ЕНС, налоговые платежи, новые правила ФНС и ситуации, в которых привычная бухгалтерская операция после изменения закона начинает работать по-другому.
Начать дискуссию