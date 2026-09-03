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Анастасия Корзан
Сальдо ЕНС
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С 1 сентября нельзя по-старому перекинуть налоговую переплату другому лицу: что изменилось с ЕНС

На едином налоговом счете компании образовалась переплата. Раньше бизнес мог решить: «У нас здесь лишний миллион. Зачтем его в счет налоговой обязанности другой компании». С 1 сентября 2026 года с такими операциями нужно быть значительно внимательнее. Правила распоряжения положительным сальдо ЕНС изменились.

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Что поменялось

Одно из важных новшеств касается зачета положительного сальдо в счет исполнения обязанности другого лица.

С 1 сентября появились ограничения на такую операцию.

Если в отношении лица, на чей ЕНС предполагается направить деньги, имеется налоговая задолженность, провести такой зачет по заявлению не получится.

Но это не единственное изменение.

С 1 сентября нельзя по-старому перекинуть налоговую переплату другому лицу: что изменилось с ЕНС

Почему деньги могут «зависнуть»

Представим группу компаний.

У ООО «Альфа» на ЕНС есть положительное сальдо.

ООО «Бета» должно заплатить налог.

Руководитель рассчитывает использовать переплату первой компании для второй.

Но если у «Беты» уже имеется задолженность, старый сценарий может не сработать.

Поэтому рассчитывать на деньги другого налогоплательщика как на гарантированный способ оперативно закрыть налоговый вопрос теперь рискованнее.

Изменились и предварительные уведомления

С 1 сентября появилась возможность подавать уведомления об исчисленных суммах по НДФЛ и страховым взносам заранее — до наступления соответствующего срока.

При этом после наступления установленного срока средства могут автоматически засчитываться в счет соответствующей обязанности.

Для бухгалтерии это означает, что работа с ЕНС становится еще сильнее связана с корректностью и своевременностью уведомлений.

С 1 сентября нельзя по-старому перекинуть налоговую переплату другому лицу: что изменилось с ЕНС

Почему ЕНС нужно контролировать регулярно

После появления единого налогового счета у бизнеса возникла иллюзия:

«Главное положить достаточно денег, налоговая сама все распределит».

В определенной степени система действительно автоматизирует распределение платежей.

Но ошибка в уведомлении, неожиданная задолженность или неверное представление о доступном положительном сальдо способны изменить результат.

Особенно если компания планирует использовать переплату не для себя, а для другого налогоплательщика.

Что проверить бухгалтерии

После сентябрьских изменений полезно пересмотреть привычные сценарии работы с ЕНС.

Если группа компаний регулярно использовала зачеты между разными организациями, стоит отдельно проверить новые ограничения.

Также необходимо учитывать новый механизм предварительных уведомлений.

И главное — не воспринимать цифру положительного сальдо как деньги, которыми всегда можно распорядиться любым привычным способом.

Главное

С 1 сентября 2026 года правила работы с ЕНС стали строже в части распоряжения переплатой в пользу другого лица.

Поэтому операция, которую бухгалтерия раньше проводила по знакомому алгоритму, теперь может потребовать дополнительной проверки.

✔ Сохраните статью, если у компании регулярно возникает переплата на ЕНС или вы управляете несколькими юридическими лицами. Иногда деньги на налоговом счете действительно есть, но использовать их именно так, как бизнес запланировал, уже нельзя.

В нашем Telegram-канале мы разбираем изменения ЕНС, налоговые платежи, новые правила ФНС и ситуации, в которых привычная бухгалтерская операция после изменения закона начинает работать по-другому.

Информации об авторе

Анастасия Корзан

Анастасия Корзан

Юрист в ИП

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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