НДС 5% может оказаться дороже 22%: какую ошибку сейчас допускает бизнес на УСН

Предприниматель на УСН впервые становится плательщиком НДС.
Перед ним выбор:
5% или 22%?
Первая реакция кажется очевидной:
«Конечно, 5%. Зачем платить 22%?»
Но именно здесь можно совершить дорогую ошибку.
Потому что сравнивать только размер ставки НДС нельзя.
Иногда ставка 22% оказывается для бизнеса выгоднее 5%.
Почему 5% не всегда дешевле
Главное различие — в вычетах.
При применении специальной ставки НДС 5% бизнес, как правило, не получает права на вычет входного НДС.
При общей ставке 22% такое право есть при соблюдении установленных условий.
Поэтому имеет значение не только то, сколько НДС компания начисляет клиентам.
Важно еще и то, сколько НДС она сама платит поставщикам.
Представим две компании
Первая занимается консалтингом.
Основные расходы — зарплата сотрудников, аренда и несколько сервисов.
Закупок с большим входным НДС немного.
Для такого бизнеса специальная ставка 5% действительно может оказаться привлекательной.
А теперь другая компания.
Она покупает оборудование, товары, материалы и услуги у поставщиков с НДС.
В стоимости закупок сидят значительные суммы входного налога.
Если компания выбирает 5%, этот НДС нельзя просто принять к вычету по правилам общей ставки.
Он начинает влиять на экономику бизнеса совсем иначе.
И внезапно оказывается, что маленькая цифра «5%» еще не означает меньшую налоговую нагрузку.
Ошибка — выбирать ставку по названию
Предприниматель видит:
5% против 22%.
И решение кажется математически очевидным.
Но правильнее сравнивать не ставки, а две финансовые модели.
Первая:
выручка → НДС 5% → входной НДС без вычета.
Вторая:
выручка → НДС 22% → возможные налоговые вычеты.
После этого нужно посмотреть итоговую сумму налога и влияние каждого варианта на цену и прибыль.
Для разных видов бизнеса результат будет разным.
А если уже выбрали 5%?
Здесь в 2026 году есть важное послабление.
По общему правилу специальные ставки 5% и 7% рассчитаны на длительное применение.
Но для налогоплательщиков на УСН, которые впервые начали применять такую ставку в 2026 году, предусмотрена возможность отказаться от нее раньше.
Сделать это можно в течение первых четырех последовательных налоговых периодов начиная с квартала, за который впервые представлена декларация со специальной ставкой.
То есть у части бизнеса еще есть возможность пересмотреть решение, если практика показала, что выбранная модель оказалась невыгодной.
Но менять ставку просто потому, что «22% лучше», тоже опасно
Обратная ошибка — прочитать эту статью и решить:
«Раз есть вычеты, значит, переходим на 22%».
Нет.
Сначала нужно посчитать.
Представим компанию с минимальными закупками и высокой долей расходов, которые не формируют значительного входного НДС.
Для нее преимущества вычетов могут оказаться значительно меньше.
Поэтому универсальной «лучшей ставки» для всего бизнеса не существует.
Что стоит посчитать
Возьмите реальные показатели компании хотя бы за последние три месяца.
Посмотрите:
сколько было выручки;
сколько НДС содержалось в закупках;
какие поставщики работают с НДС;
какую часть входного налога можно принять к вычету;
можно ли изменить цены для клиентов;
кто ваши покупатели — бизнес или физические лица.
После этого сравните итоговую налоговую нагрузку по двум сценариям.
Иногда такой расчет дает совсем не тот результат, который предприниматель ожидал, увидев цифры 5% и 22%.
Главное
В 2026 году для бизнеса на УСН появился новый вопрос:
не только «нужно ли мне платить НДС?», но и «какая ставка действительно выгоднее?»
Специальные 5% выглядят привлекательнее общей ставки 22%.
Но у этих режимов разные правила вычетов.
Поэтому выбирать НДС только по размеру ставки — примерно то же самое, что выбирать кредит только по размеру ежемесячного платежа, не посмотрев полную стоимость.
✔ Сохраните статью, если ваш бизнес на УСН уже платит НДС или приближается к установленному лимиту доходов. Ошибка в выборе ставки может стоить значительно больше, чем кажется: иногда меньший процент на бумаге приводит к большей фактической налоговой нагрузке.
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Всем компаниям читать, потому что на консультации когда спрашиваешь. Вы считали финансовую модель до выбора системы налогов, то слышишь ответ. Мне там бухгалтер посоветовала, сказала, что УСН выгоднее потому что 5%
Большинство не просчитывает, а просто принимает массовое решение, потому что........
В % не скажу, но подавляющие лица. Есть те, кто считает разные модели и считает риски.