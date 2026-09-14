НДС 5% может оказаться дороже 22%: какую ошибку сейчас допускает бизнес на УСН

Представим две компании

Первая занимается консалтингом.

Основные расходы — зарплата сотрудников, аренда и несколько сервисов.

Закупок с большим входным НДС немного.

Для такого бизнеса специальная ставка 5% действительно может оказаться привлекательной.

А теперь другая компания.

Она покупает оборудование, товары, материалы и услуги у поставщиков с НДС.

В стоимости закупок сидят значительные суммы входного налога.

Если компания выбирает 5%, этот НДС нельзя просто принять к вычету по правилам общей ставки.

Он начинает влиять на экономику бизнеса совсем иначе.

И внезапно оказывается, что маленькая цифра «5%» еще не означает меньшую налоговую нагрузку.