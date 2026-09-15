Раньше эти расходы на УСН не принимали: что бизнес может учитывать с 2026 года

Компания работает на УСН «доходы минус расходы».
Заплатила за поиск сотрудников.
За консультацию.
Купила воду в офис.
Оплатила КАСКО.
Понесла представительские расходы.
Экономически все понятно: расходы связаны с работой бизнеса.
Но еще недавно бухгалтер мог сказать:
«В перечне расходов для УСН этого нет — учитывать нельзя».
С 2026 года ситуация существенно изменилась.
Перечень расходов на УСН стал открытым.
Но это вовсе не означает, что теперь в расходы можно записывать всё подряд.
Что изменилось
Раньше статья 346.16 НК РФ фактически заставляла бизнес постоянно сверяться с установленным перечнем.
Если расход там не был предусмотрен, возникала проблема с его учетом.
С 2026 года в статью добавили новую категорию:
«иные расходы», определяемые по правилам главы 25 НК РФ.
И для бизнеса на УСН «доходы минус расходы» это серьезное изменение.
ФНС уже приводит примеры затрат, которые теперь могут учитываться.
Например, поиск сотрудников
Компания заплатила сервису подбора персонала или разместила платную вакансию.
Работник бизнесу действительно нужен.
Расход связан с деятельностью.
Но раньше вопрос учета подобных затрат на УСН мог быть значительно сложнее именно из-за закрытого перечня.
Теперь расходы на поиск персонала входят в число примеров, которые ФНС прямо приводит при разъяснении новых правил.
Или представительские расходы
Компания проводит деловую встречу с контрагентами.
Возникают предусмотренные налоговыми правилами представительские расходы.
С 2026 года возможность их учета для УСН стала шире.
Аналогично ФНС упоминает, например:
консультационные услуги;
подписку на профессиональные издания;
добровольное страхование;
отдельные компенсации работникам;
рекламный сбор;
расходы на создание нормальных условий труда;
некоторые штрафы и неустойки по договорам с контрагентами.
Для бизнеса это может означать реальное уменьшение налоговой базы.
Значит, теперь можно списать любую покупку?
Нет.
И это главная ловушка нового правила.
«Открытый перечень» не означает:
«потратили деньги — записали в расходы».
Расходы по-прежнему должны отвечать налоговым требованиям.
В частности, они должны быть экономически обоснованными и документально подтвержденными.
Для УСН также сохраняется кассовый принцип признания расходов.
Поэтому перевод с расчетного счета сам по себе еще не делает любую покупку налоговым расходом.
Представим простой пример
Директор купил за счет компании дорогой телевизор домой.
В платежке написали:
«оборудование».
Можно ли теперь сказать:
«Перечень расходов открытый, значит, учитываем»?
Нет.
Нужно объяснить связь расхода с деятельностью, направленной на получение дохода, и подтвердить его документами.
А теперь другая ситуация.
Компания действительно оборудовала переговорную, приобрела технику для презентаций клиентам, оформила документы и использует оборудование в работе.
Формально предмет может быть похожим.
Но экономический смысл операции совершенно другой.
Именно поэтому налоговый учет строится не только вокруг названия покупки.
Что бизнесу стоит сделать сейчас
Есть интересная практическая проверка.
Возьмите расходы компании за последние несколько месяцев, которые бухгалтер не включил в налоговую базу только потому, что раньше их не было в закрытом перечне УСН.
И посмотрите на них заново с учетом правил 2026 года.
Возможно, среди них есть вполне обычные бизнес-затраты, которые теперь могут учитываться.
Но по каждому такому расходу нужно проверить:
есть ли документы;
оплачен ли он;
связан ли с деятельностью;
соответствует ли требованиям главы 25 НК РФ;
нет ли прямого запрета на его учет.
Почему документы становятся еще важнее
Чем шире перечень расходов, тем больше значение доказательств.
Если раньше ответ иногда заканчивался фразой:
«Такого расхода просто нет в статье 346.16»,
то теперь спор может перейти в другую плоскость:
«А почему вы считаете этот расход экономически обоснованным?»
И здесь уже пригодятся договоры, акты, счета, переписка, внутренние документы и другие подтверждения реального назначения затрат.
Главное
С 2026 года УСН «доходы минус расходы» стала заметно гибче.
Перечень расходов больше не ограничивается только привычным закрытым списком.
Но новое правило не отменяет налоговую дисциплину.
Теперь вопрос звучит не только:
«Есть ли этот расход в перечне?»
А еще:
«Можем ли мы доказать, зачем бизнес его понес?»
И для предпринимателя это, пожалуй, главное изменение.
✔ Сохраните статью, если применяете УСН «доходы минус расходы». Возможно, часть затрат, которые бухгалтерия раньше автоматически исключала из налоговых расходов, в 2026 году стоит проверить заново — но уже с точки зрения экономической обоснованности и документов.
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