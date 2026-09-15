Раньше эти расходы на УСН не принимали: что бизнес может учитывать с 2026 года

Что изменилось

Раньше статья 346.16 НК РФ фактически заставляла бизнес постоянно сверяться с установленным перечнем.

Если расход там не был предусмотрен, возникала проблема с его учетом.

С 2026 года в статью добавили новую категорию:

«иные расходы», определяемые по правилам главы 25 НК РФ.

И для бизнеса на УСН «доходы минус расходы» это серьезное изменение.

ФНС уже приводит примеры затрат, которые теперь могут учитываться.