Выручка превысила 20 млн рублей: с какого момента бизнес на УСН начинает платить НДС

ИП на УСН начинает 2026 год с выручкой значительно ниже 20 млн рублей.
НДС он не платит.
Бизнес растет.
В июле появляется крупный клиент — и накопленный с начала года доход достигает 21 млн рублей.
Предприниматель рассуждает:
«Значит, НДС нужно заплатить только с одного миллиона, который оказался выше лимита».
Нет.
Именно здесь можно серьезно ошибиться.
Как работает лимит в 2026 году
Если доход за 2025 год не превышал 20 млн рублей, бизнес на УСН начинает 2026 год с автоматическим освобождением от НДС.
Дальше нужно следить за доходом уже внутри текущего года.
Пока он остается в пределах 20 млн рублей, освобождение сохраняется.
Но после превышения лимита возникает новая обязанность.
Допустим, лимит превышен в июле
С января по июль предприниматель получил 21 млн рублей.
Когда начинать начислять НДС?
Не с первого января.
И не только с «лишнего» миллиона.
Обязанность возникает по операциям реализации начиная с 1 августа — первого числа месяца, следующего за месяцем превышения.
И дальше уже нужно работать с НДС по правилам выбранной ставки.
А что с первыми 20 миллионами?
Возвращаться назад и начислять на них НДС только из-за последующего превышения порога не нужно.
Это очень важный момент.
До момента утраты освобождения бизнес законно работал без обязанности исчислять НДС.
Поэтому сама по себе июльская продажа, которая перевела годовой доход через границу, не означает автоматического перерасчета всех операций с января.
Налоговые последствия начинаются с установленной законом даты после превышения.
Что происходит дальше
После утраты освобождения бизнесу нужно определиться со ставкой НДС.
В зависимости от условий можно применять общеустановленную ставку 22% с возможностью вычетов либо предусмотренные для УСН специальные ставки 5% или 7% без обычного входного вычета.
И здесь возникает еще одна опасность.
До превышения лимита предприниматель мог вообще не задумываться о счетах-фактурах, книге продаж и декларации по НДС.
А после утраты освобождения все это становится частью его налоговой работы.
Один крупный платеж может изменить весь следующий месяц
Представим компанию, которая к концу сентября получила 19,7 млн рублей.
До лимита осталось 300 тысяч.
В последний день месяца клиент оплачивает крупный заказ.
Порог превышен.
Это означает, что уже с 1 октября операции компании должны рассматриваться с учетом возникшей обязанности по НДС.
Если договоры на октябрь заключались без учета этого сценария, возникает вопрос:
из какой суммы теперь платить налог?
Можно ли увеличить цену?
Что написано в договоре про НДС?
Согласится ли клиент доплатить?
Именно поэтому следить за лимитом нужно не после получения бухгалтерского отчета за год, а регулярно.
Особенно опасны авансы
При работе с НДС значение имеют не только окончательные расчеты после выполнения договора.
Получение аванса также может создавать обязанность по исчислению НДС уже после того, как бизнес утратил освобождение.
Поэтому компании рядом с лимитом стоит заранее разобраться, какие оплаты ожидаются в ближайшие месяцы и как они повлияют на налоговый статус.
Что стоит сделать прямо сейчас
Посмотрите доход бизнеса с 1 января.
Если сумма уже находится около 15–19 млн рублей, составьте прогноз до конца года.
Особенно отметьте:
крупные договоры;
ожидаемые авансы;
сезонный рост продаж;
новых клиентов;
платежи, которые могут прийти в конце месяца.
Задача не в том, чтобы искусственно избегать роста.
Задача — не узнать о появлении НДС постфактум, когда цены клиентам уже выставлены без учета налога.
Главное
Лимит 20 млн рублей в 2026 году — это не франшиза, с которой НДС начисляется только на сумму превышения.
Механизм другой.
Если бизнес начал год с освобождением и превысил лимит в течение 2026 года, обязанность по НДС возникает с первого числа следующего месяца.
Поэтому один успешный месяц способен довольно быстро изменить налоговую модель компании.
✔ Сохраните статью, если работаете на УСН и доход с начала года приближается к 20 млн рублей. Иногда проблема возникает не из-за самого роста бизнеса, а потому, что компания заметила превышение лимита уже после того, как заключила новые договоры и получила деньги без учета НДС.
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