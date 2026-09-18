Выручка превысила 20 млн рублей: с какого момента бизнес на УСН начинает платить НДС

Как работает лимит в 2026 году

Если доход за 2025 год не превышал 20 млн рублей, бизнес на УСН начинает 2026 год с автоматическим освобождением от НДС.

Дальше нужно следить за доходом уже внутри текущего года.

Пока он остается в пределах 20 млн рублей, освобождение сохраняется.

Но после превышения лимита возникает новая обязанность.