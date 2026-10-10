ФНС может проверить даже текущий год: почему бизнесу больше не стоит ждать декабря

Предприниматель привык думать так:
«Сейчас октябрь. Итоги года еще не подведены. Значит, с налоговой проверкой за 2026 год можно пока не торопиться».
Но теперь такая логика способна подвести.
С 1 января 2026 года Налоговый кодекс прямо предусматривает возможность включать в выездную проверку завершенные налоговые периоды текущего календарного года.
И это важное изменение для бизнеса.
Что именно изменилось
Раньше многие воспринимали выездную налоговую проверку как историю исключительно про прошлые годы.
Инспекторы приходят и изучают документы за давно завершившиеся периоды.
Теперь в пункте 4 статьи 89 НК РФ прямо закреплено: проверка может охватывать и завершенные налоговые периоды года, в котором вынесено решение о ее проведении.
Но есть нюанс.
Это не означает, что ФНС вправе произвольно проверить любой незавершенный период.
Значение имеет налоговый период по конкретному налогу и момент его окончания.
Представим ситуацию
Компания работает с НДС.
Первый квартал завершился.
Второй тоже.
В октябре руководство уверено, что серьезные вопросы по операциям 2026 года появятся не раньше следующего года.
Однако завершенные кварталы уже могут попасть в проверяемый период при соблюдении требований закона.
Получается, что документы по недавним операциям могут понадобиться значительно раньше, чем ожидает директор.
Почему это особенно важно для небольших компаний
В малом бизнесе документооборот часто устроен просто.
Договор лежит у директора.
Акт — у бухгалтера.
Переписка — в мессенджере менеджера.
Часть документов планируют оформить «после закрытия года».
Пока никто ничего не спрашивает, кажется, что проблемы нет.
Но если налоговая проверяет уже завершенный период текущего года, времени на восстановление документов может оказаться меньше.
Еще одно изменение касается дополнительных мероприятий
С 2026 года НК РФ прямо предусматривает возможность осмотра территорий и помещений, а также выемки документов и предметов в рамках дополнительных мероприятий налогового контроля.
Разумеется, речь не о свободном доступе инспекции куда угодно.
Такие действия должны проводиться с соблюдением установленной законом процедуры.
Но предпринимателям важно понимать: дополнительные мероприятия налогового контроля не всегда ограничиваются запросом письменных пояснений.
Что стоит сделать сейчас
Выберите три крупнейшие сделки компании за последние полгода.
По каждой попробуйте восстановить всю цепочку:
договор → платеж → исполнение → первичные документы → отражение в учете.
Особенно внимательно посмотрите на операции, по которым:
документы подписывались с задержкой;
контрагент менял реквизиты;
работы принимались без подробного описания результата;
значительная часть общения осталась только в переписке.
Главная задача — не создавать бумаги задним числом, а проверить, достаточно ли сохранившихся доказательств реальных операций.
Главное
С 2026 года налоговая проверка может затронуть завершенные налоговые периоды текущего года.
Поэтому идея «разберемся с документами в декабре» становится еще рискованнее.
✔ Сохраните статью, если ведете бизнес. Иногда самая неприятная налоговая проблема возникает не из-за неуплаченного налога, а потому, что компания слишком поздно начала собирать документы по уже совершенным операциям.
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