ФНС может проверить даже текущий год: почему бизнесу больше не стоит ждать декабря

Предприниматель привык думать так:

«Сейчас октябрь. Итоги года еще не подведены. Значит, с налоговой проверкой за 2026 год можно пока не торопиться».

Но теперь такая логика способна подвести.

С 1 января 2026 года Налоговый кодекс прямо предусматривает возможность включать в выездную проверку завершенные налоговые периоды текущего календарного года.

И это важное изменение для бизнеса.