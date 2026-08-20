Снял деньги с корпоративной карты без чеков — налоговая посчитает это вашей зарплатой

Корпоративная карта в кармане директора — не кошелёк, а отложенный счёт. Пока чеки собираются, а авансовые отчёты сдаются, всё тихо. Стоит наличным уйти в никуда — и через пару лет счёт выставит не банк, а налоговая. По ставке подоходного.

История из Саратовской области, дело № А57-3804/2024. Директор снял с корпоративной карты 15,6 миллиона рублей наличными. Куда потратил — документов нет. Вернул ли в кассу — тоже нет. Для инспекции это не загадка, а готовый ответ.

Папка для отчёта — пустая

Логика простая до неприличия. Подотчётные деньги положено закрывать авансовым отчётом с чеками — так велят Указания ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У. Нет отчёта и нет возврата — значит, это уже не расходы фирмы, а доход конкретного человека. Доход физлица облагается НДФЛ. Итог: 2,2 миллиона налога и штраф 112 тысяч. Наличные ушли, обязанность осталась.

Пачка налички без объяснений

Общество попробовало зайти красиво: это, мол, не доход, а растрата, статья 160 Уголовного кодекса, часть четвёртая. Раз преступление — то и налога быть не может. Суд оценил заход и вернул мяч: признаки преступления — вопрос к следствию, а приговора в деле нет. Нет приговора — нет растраты. Есть неподтверждённые деньги — есть НДФЛ. Занавес.

Подотчёт копится в гроссбухе

Отдельно неприятно, как это ловят. Раньше казалось: чтобы доначислить, нужна выездная проверка, комиссия, полгода нервов. Теперь хватает камералки по расчёту НДФЛ за один квартал. Инспектор сверяет наличные, снятые по корпоративной карте, с зарплатным фондом за тот же квартал. Сопоставимо — приходит предложение, от которого сложно отказаться.

Где это лежит в учёте, знает бухгалтер. Подотчётные деньги обычно висят на счёте 71. Там и копится тихая сумма, о которой директор вспоминает в последнюю очередь. Пока висит — ещё не приговор. Появился акт проверки — стала налоговой базой. Проверяющие особенно охотно звонят бухгалтеру именно в этот момент: цифра на 71-м счёте, которая не гасится кварталами подряд, для инспектора выглядит куда откровеннее любой пояснительной записки директора компании.

Молоток суда над делом

Что делать — каждый решает под себя. Есть чеки — собрать и закрыть авансовые отчёты, пока не поздно. Чеков нет и не будет — посчитать с бухгалтером, во что уже обошлись НДФЛ, пени и штраф на сегодня, и прикинуть, не дешевле ли вернуть наличные в кассу.

Карта под замком

А у вас карта фирмы — рабочий инструмент под отчёт или тихий второй карман? Три варианта. Первый — чеки в порядке, спите спокойно. Второй — на счёте 71 давно висит цифра, которую страшно открывать. Третий — карты в компании нет, и слава богу. Лень расписывать — черкните цифру.