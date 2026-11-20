Берем простую сделку: у нас выручка 400 000 рублей и расходы 200 000. Один человек назовет результат пятьюдесятью процентами, другой сотней, и оба будут правы. Почему так выходит и.

Берём простую сделку: у нас выручка 400 000 рублей и расходы 200 000. Один человек назовёт результат пятьюдесятью процентами, другой сотней, и оба будут правы. Почему так выходит и какое из двух чисел позволит нам прикинуть чужое предложение в уме, без калькулятора, мы разберём по порядку.

Начнём с простого: маржа — это выручка минус расходы, и мы считаем её в рублях. Допустим, предприятие выпускает посуду и получает за партию 350 000. Материалы, зарплата рабочих и доставка съедают из них 200 000, так что маржа у него выходит 150 000.

Партия посуды в соломе: что останется нам?

В рублях у этой цифры три имени: она же наценка и маржинальная прибыль. Все они означают одно и то же: сколько предприятие заработало на продажах и насколько продуктивен бизнес. Спорить они начинают позже, когда мы переводим рубли в проценты.

Одно число нам мало что объясняет, поэтому маржу смотрят в динамике, от периода к периоду. Если она упала, значит, у нас выросли расходы или просела выручка при том же объёме продаж. Что именно случилось, нам покажет разбор по статьям. Возможно, подорожали материалы, и тогда пора искать нового поставщика, а если виновата ситуация на рынке, подтягивают маркетинг.

Уровень в банке упал: ищем, куда ушло

Теперь о процентах: маржинальность показывает долю маржи в выручке, то есть мы делим одно на другое и умножаем на 100. Товар обошёлся нам в 5 000 и ушёл за 8 000, остались 3 000, а 3 из 8 — это 37,5%. В деловой речи его часто называют просто маржой, и слово подрабатывает на двух работах сразу, в рублях и в процентах. На какой из них его застали, никто не уточняет.

Видов маржи немало: ту, что мы считали, называют валовой, а операционная сравнивает выручку со всеми затратами, включая постоянные. У банков и страховщиков маржа и вовсе своя (там сравнивают ставки по вложенным и привлечённым деньгам, а активы с обязательствами). Единой нормы для маржинальности нет, всё зависит от отрасли, спроса и платёжеспособности клиентов. Бакалею и бытовую химию принято относить к низкомаржинальным, косметику и игрушки к высокомаржинальным.

Перейдём к наценке: её тоже выражают в рублях и в процентах, но база у неё другая. Возьмём ту же сделку: выручка 400 000, расходы 200 000, прибыль 200 000. Поделим эти 200 000 на выручку, и выйдет 50%, а поделим на затраты — все 100%. Вся разгадка в том, что у двух цифр разная точка отсчёта.

Каравай один, а делить можно на целое или на половину

Смотрите, что бывает, если их перепутать. Партнёр сообщает вам о маржинальности 50%, а вы записываете себе наценку 50%. При расходах 200 000 такая запись даёт всего 100 000 прибыли, а на деле выходит целых 200 000.

Записали половину, а было целое

Недоразумение вышло ровно на сто тысяч.

У двух цифр разный потолок. Наценка может уйти далеко за 100%, и её границы задают аппетит компании и то, что позволит рынок. А маржинальность выше 100% не бывает: даже без расходов вся выручка остаётся себе, и это ровно 100%. Идеальный бизнес — ничего не тратишь, что-то продаёшь. Остаётся придумать, что именно.

Одному потолок мешает, другому нет

Резонно спросить: рубли-то одни и те же, не всё ли равно, в каких процентах мы о них говорим? Нет, и лучше всего это видно на переговорах. Фирма решает ввести в ассортимент новый товар и прикидывает, что он принесёт. У неё восемь точек в разных городах, а поставщик сообщает, что в похожих городах один торговый представитель продаёт его примерно на 100 000 в месяц. Значит, всего выйдет 800 000.

Поставщик рекомендует наценку 42%. Чтобы узнать, сколько платить ему за товар, мы делим 800 000 на 1,42, и без калькулятора тут не обойтись: под стук кнопок на экране выходит около 563 000, а прибыль составляет около 237 000.

Длинная лента ради одного деления

А если он называет маржинальность 30%? Тогда всё решает устный счёт: 10% от 800 000 это 80 000, три раза по 80 000 дают 240 000 прибыли, и поставщику уходит 560 000. Суть у предложений почти одна, но второе мы пересчитаем быстрее, чем остынет горячий кофе.

Пока этот кофе не остыл, всё уже посчитано

Остаётся вопрос, который задают реже, чем следовало бы: откуда взялись эти 100 000 с каждой точки? Грамотный партнёр попросит подтвердить, что товар в самом деле так расходится и что до такой выручки можно дорасти. Цифра работает там, где её доказали.

Цифра в закрытой книге пока не доказана

Пригодится маржинальность и вне переговоров. По ней сравнивают себя с другими компаниями и оценивают рынок, а раз в месяц сопоставляют показатели и разбирают расхождения. С её помощью мы находим и точку безубыточности, то есть объём продаж, при котором бизнес выходит в ноль, и считаем её, когда планируем новое направление. Ноль звучит скромно, пока не побываешь в минусе.

Пустой ящик: это ещё ноль или уже минус?

Признаюсь, в таких разговорах я сначала выясняю, от чего всё считали, и только потом радуюсь числу. Калькулятор на этот раз остался в кармане. А у вас в таблицах главная цифра — от выручки или от расходов? И бывало ли, что партнёр говорил вам одно, а вы слышали совсем другое?