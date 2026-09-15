Дробление-2026: семейный бизнес, общий IP-адрес и займы. Разбираем, почему суд отменил доначисления на 240 млн рублей

В деле ООО «Лидер» (№ А60-17223/2025) удалось оспорить решение налоговой, которая объединила доходы семейной группы, посчитав, что бизнес искусственно разделили между взаимозависимыми лицами для сохранения УСН.

В семейную группу входят пять компаний и одно ИП, которыми управляют члены семьи: отец, мать, сын и дочь. Бизнес базируется в Нижнем Тагиле, работает по всему Уралу, специализируется на строительстве и аренде недвижимости + ещё около 30 видов деятельности. По версии ФНС, это была единая структура, фактически управляемая директором ООО «Лидер».

Аргументы налоговой «за» дробление:

все участники применяли УСН;

часть компаний была зарегистрирована по адресам, связанным с имуществом отца;

совпадали отдельные виды деятельности;

использовались общие адреса, телефон, электронная почта, IP-адрес;

бухгалтерская и налоговая отчётность ряда участников направлялась через единый договор с оператором ЭДО;

внутри группы предоставлялись займы;

пересекались контрагенты, а некоторые расходы нес один участник за другого;

сын представлял интересы ряда компаний и ИП на торгах.

На первый взгляд, почти готовое дело о дроблении. Инспекция доначислила ООО «Лидер» НДС, налог на прибыль и налог на имущество — в общей сумме почти 240 млн рублей, не считая штрафов.

Но суды встали на сторону бизнеса. Что оказалось важным для суда?

— Родство — не доказательство схемы

Семейные связи и взаимозависимость сами по себе не означают, что компании нужно считать одним налогоплательщиком.

Для доначислений недостаточно сказать: «Это родственники, значит, они действуют согласованно». Инспекция должна доказать, что родственники искусственно разделили одну реальную деятельность, чтобы не платить налоги по общей системе.

— У каждой компании должна быть своя деловая жизнь

Налогоплательщик показал, что участники группы работали в разных направлениях и на разных территориях. ООО «Лидер» выполняло строительные работы в Нижнем Тагиле. ООО «Лидер-НТ» занималось технологическим присоединением к электрическим сетям в Екатеринбурге. ИП сдавал в аренду собственную недвижимость. Отдельные компании имели собственные активы, сотрудников, заказчиков, транспорт и участвовали в судебных спорах от своего имени. Таким образом, суд увидел не одну деятельность, разрезанную на части, а несколько самостоятельных бизнесов.

— История создания группы имеет значение

Компании в этой семейной группе не возникали в тот момент, когда бизнес приближался к лимитам УСН. Семейная группа формировалась постепенно, в течение многих лет. Это ключевой вопрос для любой проверки: когда и зачем появилось новое юрлицо или ИП? Если ответ — «потому что вырос отдельный проект, направление или территория», этот ответ должен подтверждаться фактами и документами.

— Общий адрес или IP-адрес — это риск, но не приговор

Совпадение адреса, IP-адреса, контактных данных и даже отдельные внутригрупповые расчёты — обстоятельства, на которые ФНС обязательно обратит внимание. Но сами по себе они ещё не доказывают дробление. Налоговой нужно показать, что за этими техническими или организационными совпадениями стоит единый центр управления и единый хозяйственный процесс, искусственно разбитый ради налоговой экономии.

— Нужны доказательства не только у бизнеса, но и у инспекции

Суд напомнил: именно налоговый орган должен доказать, что взаимозависимость использовалась для незаконного снижения налогов. В этом споре инспекция собрала много косвенных признаков. Но этого оказалось недостаточно, чтобы опровергнуть самостоятельность участников и признать весь семейный бизнес одной организацией.

Вывод для бизнеса: вниманию собственника, директора и главного бухгалтера

Если в бизнесе участвуют родственники, есть несколько ООО или ИП на УСН, общие помещения, займы либо одна IT-инфраструктура — это не означает, что дробление уже доказано.

Но это означает другое: вам нужно заранее собирать досье самостоятельности каждого участника группы. Не объяснять после проверки, что «у нас всё отдельно», а иметь подтверждения:

почему и когда создана каждая компания;

чем именно она занимается;

какие у неё активы, работники, клиенты и расходы;

кто и как принимает управленческие решения;

почему используются общие адреса, сервисы или IP-адреса;

на каких условиях выдаются займы и оплачиваются общие расходы.

В следующем посте разберу как семейному бизнесу отбиться от претензий ФНС, вы сможете быстро сориентироваться, что налоговая сочтёт «красным флагом» и чем бизнес может подтвердить свою самостоятельность. Разберу, какие документы нужны семейному бизнесу при общем адресе, IP-адресе, займах, общих контрагентах и пересечении сотрудников.



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