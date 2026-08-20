Ставка ЦБ 14%: как пересчитать стоимость долга и на что обратить внимание в налоговом учете процентов

С 24 июля 2026 года ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 14% — заметное смягчение после длительного периода жесткой денежно-кредитной политики. Для бухгалтеров и финансистов малого и среднего бизнеса это повод пересмотреть не только управленческую, но и налоговую сторону вопроса — прежде всего учет процентных расходов по действующим и новым займам.

Почему снижение ставки ЦБ не означает автоматическое снижение платежей

Ключевая ставка — это ориентир для рынка, а не прямая ставка по конкретному кредиту. Условия по уже выданным займам определяются кредитным договором: если ставка фиксированная, банк не обязан её пересматривать при изменении ключевой. Пересмотр возможен только для кредитов с плавающей ставкой, где формула прямо привязана к ключевой (например, «ключевая ставка + Х п.п.»). Уточнить формулировку договора — первый шаг перед любыми расчётами.

Налоговый учёт процентов по займам

Напомним общий принцип: в налоговом учёте по налогу на прибыль проценты по долговым обязательствам учитываются в составе внереализационных расходов, а для отдельных случаев (контролируемая задолженность, займы между взаимозависимыми лицами) применяются особые правила нормирования расходов исходя из ключевой ставки ЦБ (ст. 269 НК РФ). Снижение ключевой ставки может повлиять на предельный размер процентов, признаваемых в расходах по таким займам — стоит свериться с актуальной редакцией статьи на момент расчёта, поскольку пороговые значения периодически меняются.

Разбор кейса (цифры условные)

Компания на ОСН с кредитным портфелем 10 млн ₽ под 23% годовых. После снижения ключевой ставки удаётся договориться с банком о рефинансировании части портфеля под 18%. Экономия на процентных расходах — около 500 тыс ₽ в год. Это не только снижает финансовую нагрузку, но и меняет расчёт налога на прибыль за счёт корректировки внереализационных расходов — при рефинансировании важно правильно оформить документы, чтобы новые проценты корректно учитывались с даты перезаключения договора, без задвоения или пропуска периода.

Стоит ли рефинансироваться: на что смотреть

Экономический смысл в рефинансировании появляется, если разница между текущей ставкой и рыночной — от 2-3 процентных пунктов, срок до погашения позволяет окупить расходы на переоформление, а в новом договоре нет скрытых комиссий. Отдельно стоит проверить, не приведёт ли рефинансирование к признанию задолженности контролируемой (если меняется кредитор или структура сделки) — это отдельный риск, который стоит закрыть до подписания.

Что делать бухгалтеру и финансисту прямо сейчас

Пересчитать эффективную ставку по действующим кредитам и лизингу, свериться с формулировками договоров на предмет плавающей ставки, запросить у банка условия рефинансирования и заложить пересчитанную стоимость долга в финмодель и налоговое планирование на оставшуюся часть года. Все нормы и пороговые значения стоит проверять по актуальной на момент расчёта редакции законодательства — ставка ЦБ может измениться ещё не раз в течение года.

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