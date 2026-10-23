НДС в 2026 году: ставки, лимиты УСН и расчеты по старым договорам

В 2026 году изменились основная ставка НДС, порог освобождения для организаций и ИП на УСН и порядок расчета налога по ранее заключенным договорам. Эти изменения затрагивают разные участки учета: от контроля доходов и выбора ставки до оформления счетов-фактур и расчетов с покупателями. Разберем, какие правила нужно учитывать бухгалтеру и как применять их на практике.
Как применять ставку 22%
С 1 января 2026 года основная ставка НДС составляет 22% вместо 20%. Ставка 10% для операций, перечисленных в пункте 2 статьи 164 НК РФ, сохранилась. Если налог уже включен в сумму, например в полученный аванс, используют расчетную ставку 22/122. Для операций со ставкой 10% продолжает действовать ставка 10/110.
При переходе с 20 на 22% определяющей является дата отгрузки товара, выполнения работ или оказания услуг, а не дата договора или оплаты:
По отгрузкам до 1 января 2026 года сохраняется ставка 20%, даже если оплата поступила позже.
По отгрузкам начиная с 1 января 2026 года применяется ставка 22%, в том числе по договорам и авансам 2025 года.
НДС, начисленный с аванса 2025 года по ставке 20/120, при отгрузке принимается к вычету в ранее исчисленной сумме, а налог с реализации рассчитывается по ставке 22%.
Когда УСН освобождает от НДС
Для освобождения от НДС с 1 января 2026 года доход организации или ИП на УСН за 2025 год не должен превышать 20 млн рублей. Освобождение предоставляется автоматически, отдельное уведомление в инспекцию не требуется.
Доход для проверки лимита определяют по правилам УСН и контролируют в течение года. Если доход с начала 2026 года превысил 20 млн рублей, обязанность исчислять НДС возникает с первого числа следующего месяца. Например, при превышении в сентябре начислять налог нужно с 1 октября, а не с даты поступления, которым превышен лимит.
Первоначально порог планировали снизить до 15 млн рублей в 2027 году и до 10 млн рублей с 2028 года, но Федеральный закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ перенес дальнейшее снижение:
Год применения освобождения
Доход за предыдущий год для освобождения на 1 января
Лимит дохода в текущем году
2026–2029
Не более 20 млн рублей
20 млн рублей
2030
Не более 15 млн рублей
15 млн рублей
2031 и далее
Не более 10 млн рублей
10 млн рублей
Здесь важно различать два показателя: доход предыдущего года определяет право на освобождение с 1 января, а доход текущего года — момент его утраты в течение года.
Как выбрать ставку на УСН
После утраты освобождения плательщик УСН может применять общеустановленные ставки — 22%, 10% или 0% в зависимости от операции — либо специальные ставки 5% и 7% при соблюдении ограничений по доходу.
Для специальных ставок также нужно разделять доход предыдущего и текущего года. В методических рекомендациях ФНС по НДС для УСН приведены следующие значения:
Ставка
Доход за 2025 год для применения ставки с 1 января 2026 года
Контроль дохода в течение 2026 года
5%
Более 20 млн и не более 250 млн рублей
Порог перехода на 7% — 272,5 млн рублей
7%
Более 250 млн и не более 450 млн рублей
Верхний предел — 490,5 млн рублей
Если доход в 2026 году превысил 272,5 млн рублей, переход с 5 на 7% происходит с первого числа следующего месяца. При превышении 490,5 млн рублей право на УСН утрачивается с начала месяца превышения, а операции этого месяца пересчитывают по общеустановленным ставкам НДС.
При выборе ставки сравнивают не только проценты, но и итоговую нагрузку. Общеустановленные ставки позволяют принимать входной НДС к вычету при соблюдении требований НК РФ, а специальные ставки 5% и 7% такого права по закупкам не дают, поэтому при значительной доле закупок с НДС общеустановленная ставка может оказаться выгоднее. Если основные затраты приходятся на оплату труда и покупки без НДС, преимущество может быть у специальных ставок.
В расчет нужно включить возможность изменить отпускную цену и влияние налога на маржу. Сравнивать варианты следует при одинаковых предпосылках по выручке и закупкам. При этом применение продавцом ставки 5% или 7% не лишает покупателя права на вычет предъявленного НДС: покупатель, имеющий такое право, принимает налог к вычету в общем порядке.
По общему правилу специальные ставки применяют не менее 12 последовательных кварталов. Для плательщиков, впервые начавших применять 5% или 7% в 2026 году, предусмотрено исключение: отказаться от них можно в течение четырех последовательных кварталов начиная с квартала, за который впервые задекларирована специальная ставка. Перейти с общеустановленных ставок на специальные можно с начала очередного квартала при соблюдении условий их применения.
НДС по действующим договорам
Отдельная ситуация возникает, если при заключении договора продавец был освобожден от НДС, а затем из-за изменений законодательства у него появилась обязанность платить налог. Стороны согласовали цену без учета новой нагрузки, и теперь необходимо определить: должен ли покупатель доплатить НДС или продавцу придется выделить его из договорной суммы.
С 1 октября 2026 года для таких случаев действует специальный порядок, установленный Федеральным законом от 04.08.2026 № 293-ФЗ. При выполнении условий пункта 3.2 статьи 166 НК РФ НДС рассчитывают из договорной стоимости, а не предъявляют дополнительно к ней.
Для применения этого порядка необходимо соблюдение условий:
Обязанность платить НДС возникла вследствие изменения законодательства уже после заключения договора.
Покупатель не имеет права принять предъявленный налог к вычету.
Стороны не изменили цену по правилам гражданского законодательства либо не предусмотрели в договоре порядок взаимодействия на случай таких налоговых изменений.
Последний пункт содержит альтернативные основания: закон соединяет их словом «либо», а не требует одновременного отсутствия дополнительного соглашения о цене и налоговой оговорки.
При применении этого порядка счет-фактуру покупателю не выставляют. Если покупатель вправе принять НДС к вычету, специальное правило не применяется: действует общий порядок предъявления налога по статье 168 НК РФ с учетом условий о цене в конкретном договоре.
Пример. Компания на УСН заключила договор на 500 000 рублей до изменения законодательства, повлекшего обязанность платить НДС. Покупатель не имеет права на вычет, цену стороны не пересматривали, налоговой оговорки в договоре нет. При ставке 22% продавец выделит из согласованной стоимости 90 163,93 рубля НДС и уплатит эту сумму из договорной выручки. Для специальных ставок налог рассчитывают аналогично, применяя 5/105 или 7/107.
Этот порядок не следует автоматически распространять на повышение ставки или утрату освобождения из-за роста дохода: норма касается возникновения обязанности платить НДС вследствие изменения законодательства.
Чем подтверждать право на вычет
Выбор общеустановленной ставки дает возможность уменьшить начисленный НДС на входной налог, но право на вычет необходимо подтвердить. При оценке операций по статье 54.1 НК РФ имеют значение достоверность сведений и фактическое исполнение сделки. При этом нарушения у контрагента сами по себе не являются достаточным основанием для отказа в вычете: необходимо исследовать обстоятельства конкретной операции. Такой подход отражен в разъяснениях ФНС.
Поэтому вместе с договором, счетом-фактурой и платежными документами стоит сохранять подтверждения исполнения: подробные акты, отчеты, переписку, сведения об отгрузке и приемке. До заключения договора важно оценить, способен ли поставщик выполнить обязательства собственными или законно привлеченными ресурсами, и зафиксировать деловые основания его выбора. Такой комплект позволяет подтвердить не только оформление, но и содержание сделки.