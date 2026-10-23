НДС в 2026 году: ставки, лимиты УСН и расчеты по старым договорам

Как выбрать ставку на УСН

После утраты освобождения плательщик УСН может применять общеустановленные ставки — 22%, 10% или 0% в зависимости от операции — либо специальные ставки 5% и 7% при соблюдении ограничений по доходу.

Для специальных ставок также нужно разделять доход предыдущего и текущего года. В методических рекомендациях ФНС по НДС для УСН приведены следующие значения:

Ставка Доход за 2025 год для применения ставки с 1 января 2026 года Контроль дохода в течение 2026 года 5% Более 20 млн и не более 250 млн рублей Порог перехода на 7% — 272,5 млн рублей 7% Более 250 млн и не более 450 млн рублей Верхний предел — 490,5 млн рублей

Если доход в 2026 году превысил 272,5 млн рублей, переход с 5 на 7% происходит с первого числа следующего месяца. При превышении 490,5 млн рублей право на УСН утрачивается с начала месяца превышения, а операции этого месяца пересчитывают по общеустановленным ставкам НДС.

При выборе ставки сравнивают не только проценты, но и итоговую нагрузку. Общеустановленные ставки позволяют принимать входной НДС к вычету при соблюдении требований НК РФ, а специальные ставки 5% и 7% такого права по закупкам не дают, поэтому при значительной доле закупок с НДС общеустановленная ставка может оказаться выгоднее. Если основные затраты приходятся на оплату труда и покупки без НДС, преимущество может быть у специальных ставок.

В расчет нужно включить возможность изменить отпускную цену и влияние налога на маржу. Сравнивать варианты следует при одинаковых предпосылках по выручке и закупкам. При этом применение продавцом ставки 5% или 7% не лишает покупателя права на вычет предъявленного НДС: покупатель, имеющий такое право, принимает налог к вычету в общем порядке.

По общему правилу специальные ставки применяют не менее 12 последовательных кварталов. Для плательщиков, впервые начавших применять 5% или 7% в 2026 году, предусмотрено исключение: отказаться от них можно в течение четырех последовательных кварталов начиная с квартала, за который впервые задекларирована специальная ставка. Перейти с общеустановленных ставок на специальные можно с начала очередного квартала при соблюдении условий их применения.