Расчет-обоснование затрат для казначейства: как бухгалтеру собрать документ, который примут с первого раза

Расчёт-обоснование — это документ, из-за которого чаще всего сдвигается первый платёж по контракту с казначейским сопровождением. Бухгалтер собирает его за вечер по смете, отправляет заказчику, получает замечания, переделывает, отправляет снова. Проходит две-три недели, аванс на лицевом счёте лежит, но потратить его нельзя, потому что структура затрат не согласована. Подрядчик в это время платит поставщикам из оборотных средств и считает, что казначейское сопровождение — это тормоз. На самом деле тормоз — документ, собранный не в той логике.
Разберём, из чего состоит расчёт-обоснование, почему его возвращают и что сделать, чтобы его согласовали с первой подачи.
Зачем этот документ нужен
Режим казначейского сопровождения описан в главе 24.4 Бюджетного кодекса, статьи 242.23–242.27. Смысл режима простой: целевые средства не смешиваются с собственными деньгами исполнителя и расходуются строго на то, ради чего их выделили. Чтобы это контролировать, нужен эталон — заранее согласованная структура затрат по контракту. Этим эталоном и служит расчёт-обоснование.
Дальше он работает так. Средства на лицевом счёте, который открывает территориальный орган Федерального казначейства по месту нахождения исполнителя, раскладываются по кодам направления расходования. Каждый код соответствует строке расчёта-обоснования и имеет свой лимит. Когда исполнитель подаёт распоряжение о перечислении, орган казначейства сверяет сумму и код с этим лимитом. Не сходится — санкционирование не проходит.
Здесь стоит сразу снять частое заблуждение: лицевой счёт открывается исполнителю, а не заказчику. Заказчик участвует в согласовании расчёта-обоснования и подтверждает документы-основания, но счётом не распоряжается и остатками не управляет.
С 1 сентября 2026 года действует новый порядок санкционирования Минфина, заменивший приказ № 214н. Проверок стало больше: сумма распоряжения сверяется и с документом-основанием, и с документом о принятом обязательстве. Сведения об отказе направляются не позднее 10-го рабочего дня. Это означает, что слабый расчёт-обоснование теперь даёт не одну, а сразу несколько точек отказа. Конкретные предельные сроки по вашей операции уточняйте в своём территориальном органе казначейства.
Кого режим касается в 2026 году
Пороги установлены статьёй 5 Федерального закона от 28.11.2025 № 426-ФЗ о бюджете на 2026 год. Авансы по государственным контрактам попадают под режим начиная со 100 миллионов рублей. Контракты бюджетных и автономных учреждений, оплачиваемые за счёт субсидий, — начиная с 10 миллионов. Гособоронзаказ, закупки у единственного поставщика и расчёты с соисполнителями — свыше 3 миллионов. Субсидии, бюджетные инвестиции и гранты юридическим лицам попадают под режим без порога, независимо от суммы.
По гособоронзаказу дополнительно работает 275-ФЗ со своим режимом отдельных счетов. Контракт может подпадать под оба набора требований одновременно, и расчёт-обоснование в этом случае готовится с оглядкой на оба.
Отдельно упомяну статью 35 закона 44-ФЗ — банковское сопровождение. Его иногда путают с казначейским. Это разные механизмы: в одном случае контроль ведёт кредитная организация, в другом — орган Федерального казначейства, и документы у них разные.
Из чего состоит расчёт-обоснование
Единого федерального бланка, обязательного для всех случаев, нет: форму, как правило, задаёт заказчик или головной исполнитель. Но содержательный каркас везде одинаковый.
Первое — шапка. Реквизиты контракта, его идентификатор, стороны, общая цена, размер аванса, срок исполнения. Идентификатор контракта сквозной для всей цепочки: заказчик, исполнитель и соисполнители работают под одним номером.
Второе — таблица затрат. Это ядро документа. Строки — виды расходов, столбцы — количество, цена за единицу, сумма, ссылка на подтверждающий документ. Типичный набор видов расходов: оплата труда с начислениями, материалы и комплектующие, работы и услуги сторонних организаций, аренда и содержание оборудования, командировочные расходы, накладные расходы, прибыль.
Третье — привязка к кодам направления расходования. Каждая строка таблицы должна лечь на конкретный код. Если строка не ложится ни на один код, её либо переформулируют, либо разбивают.
Четвёртое — обоснование цен. На каждую значимую строку нужен источник: коммерческое предложение, прайс поставщика, локальный сметный расчёт, штатное расписание, действующий договор аренды.
Пятое — распределение по периодам. Если контракт длится больше года или аванс выплачивается траншами, затраты расписываются по годам или этапам.
Шестое — подписи и приложения. Руководитель, главный бухгалтер, комплект подтверждающих документов.
Пять шагов сборки документа
Шаг первый — поднять контракт и выписать из него константы: цену, размер и срок аванса, график этапов, перечень работ, условия о привлечении соисполнителей, требования к отчётности. Всё, что попадёт в расчёт, должно совпадать с этими константами. Если в контракте есть приложение со структурой цены, оно становится каркасом расчёта.
Шаг второй — собрать фактические источники цен. На материалы — коммерческие предложения или прайсы поставщиков, желательно два-три на позицию. На работы субподряда — проекты договоров или подписанные договоры. На оплату труда — штатное расписание, приказы об окладах, плановый табель занятости на объекте. На технику — договоры аренды либо расчёт амортизации. Собирать источники после того, как таблица уже нарисована, — гарантированная переделка: цифры в таблице почти никогда не совпадают с тем, что подтверждается документами.
Шаг третий — разложить затраты по кодам направления расходования. Берём список кодов, применимых к вашему типу контракта, и раскидываем строки. На этом шаге вылезают все проблемные позиции: то, что не ложится ни на один код, надо либо переформулировать, либо признать нецелевым и исключить.
Шаг четвёртый — свести арифметику. Сумма строк равна цене контракта, суммы по этапам равны этапным платежам, доля аванса не превышает установленную контрактом. Расхождение в рублях устраняется не подгонкой итога, а пересчётом строки, где оно возникло.
Шаг пятый — собрать пакет. Расчёт, приложения с обоснованием цен, пояснительная записка по накладным расходам, перечень соисполнителей. Приложения нумеруются, ссылки на них проставляются прямо в строках таблицы. Документ, где проверяющий видит источник цены не листая пачку бумаг, согласуют заметно быстрее.
Типичные ошибки в оплате труда
Оплата труда — строка, к которой возвращаются чаще всего, поэтому разберу её отдельно.
Первая ошибка — брать фонд оплаты труда целиком по подразделению. Под целевые средства попадает оплата труда работников, занятых исполнением конкретного контракта, в части их фактической занятости. Если инженер половину времени работает на другом объекте, в расчёт идёт половина.
Вторая ошибка — забыть про страховые взносы. Их считают отдельной величиной от фонда оплаты труда по действующим тарифам, и в таблице это должна быть либо отдельная строка, либо явно выделенная часть строки.
Третья ошибка — заложить премии, не предусмотренные системой оплаты труда. Если премия не описана в положении об оплате труда, обосновать её как целевой расход не получится.
Четвёртая ошибка — не приложить расчёт занятости. Голая сумма без табеля и штатного расписания вызывает вопрос сразу и у заказчика, и при последующей проверке.
Семь причин, по которым расчёт-обоснование возвращают
Первая — строки не бьются с кодами направления. Бухгалтер пишет «прочие расходы» на 8 процентов от цены контракта, а такого кода нет. Любой обобщённый пункт придётся раскрывать.
Вторая — арифметика не сходится с ценой контракта. Сумма строк должна дать ровно цену контракта, копейка в копейку. Округления в промежуточных строках дают расхождение в сотни рублей, и документ уходит обратно.
Третья — нет обоснования по значимым позициям. Строка «монтажные работы, 14 200 000 рублей» без сметы или коммерческого предложения не проходит.
Четвёртая — заложены расходы, которые не относятся к контракту. Классика: общая аренда офиса целиком, реклама, обслуживание кредитов, представительские. Целевые средства на это направить нельзя.
Пятая — нет расшифровки накладных расходов. Одна строка с процентом не принимается: нужна методика распределения и состав.
Шестая — расходы на соисполнителей показаны котлом. Если субподряд превышает порог, соисполнители попадают под режим со своими лицевыми счетами, и это должно быть видно в расчёте.
Седьмая — документ противоречит самому контракту. В контракте один график этапов, в расчёте другой; в контракте один размер аванса, в расчёте другой.
Пример из практики
Строительная компания подписала контракт на реконструкцию инженерных сетей. Аванс был крупный, режим сопровождения применялся. Первый вариант расчёта-обоснования собрали за два дня, взяв смету и просто перенеся её итоги. Документ вернули трижды.
Первый раз — из-за строки «непредвиденные расходы» на сумму порядка трёх процентов цены. Резерв в смете есть, но в расчёте-обосновании он не может висеть отдельной строкой: его нужно распределить по конкретным видам затрат либо снять.
Второй раз — из-за фонда оплаты труда. В расчёте стояла общая сумма по компании за период работ, включая сотрудников, занятых на других объектах. Пришлось делать расчёт по фактически занятым на объекте с приложением табеля и штатного расписания.
Третий раз — из-за субподряда. Три договора на монтаж превышали порог, но в расчёте шли одной строкой «услуги сторонних организаций». Раскрыли по каждому договору, указали, что соисполнители открывают лицевые счета.
Четвёртая подача прошла. Итог: полтора месяца на согласование вместо возможных десяти дней. Работы всё это время шли за счёт собственных оборотных средств.
Чек-лист перед подачей
Проверьте по порядку, прежде чем отправлять документ заказчику.
Сумма всех строк равна цене контракта до копейки.
Каждая строка привязана к конкретному коду направления расходования.
Нет обобщённых строк вида «прочее», «непредвиденные», «резерв».
На каждую строку свыше заметной для контракта суммы приложен источник цены.
Фонд оплаты труда посчитан по сотрудникам, занятым на этом контракте, с табелем и штатным расписанием.
Накладные расходы расшифрованы, приложена методика распределения.
Все договоры с соисполнителями, превышающие порог, показаны отдельными строками.
График затрат по этапам совпадает с графиком из контракта.
Размер и срок аванса в расчёте совпадают с контрактом.
В расчёте нет расходов, не связанных с исполнением этого контракта.
Документ подписан руководителем и главным бухгалтером, приложения пронумерованы и перечислены.
Что делать после согласования
Согласованный расчёт-обоснование становится рабочим документом, а не архивной бумагой. Дальше он живёт по трём правилам.
Первое: код направления в платёжном поручении подбирается по строке расчёта, а не по бытовому смыслу платежа. Расхождение между тем, как расход называет бухгалтер, и тем, к какой строке он отнесён в расчёте, — самая частая причина остановки распоряжения.
Второе: остатки по кодам надо отслеживать по выписке с лицевого счёта хотя бы раз в месяц. Код, где выбрано более девяноста процентов лимита при незавершённых работах, — сигнал готовить изменения в расчёт заранее.
Третье: изменения в расчёт-обоснование вносятся тем же порядком, что и первичное согласование. Перебросить остаток с одного кода на другой самостоятельно нельзя. Если структура затрат поменялась — переработка проекта, замена материала, рост цены поставщика, — новый вариант расчёта подаётся до того, как понадобится платёж, а не в день платежа.
И отдельное правило для декабря: изменения, поданные в конце года, согласуются медленнее, потому что нагрузка на всех участников цепочки выше. Структуру затрат на завершающие месяцы имеет смысл пересматривать в сентябре-октябре.
Как документ выглядит со стороны проверяющего
Полезно один раз посмотреть на расчёт-обоснование глазами того, кто его согласует. Проверяющий не знает вашего объекта и вашей отраслевой специфики. У него есть контракт, ваш расчёт и вопрос: можно ли из этого документа однозначно понять, на что уйдут целевые средства.
Он смотрит на итог и сверяет его с ценой. Смотрит на долю аванса. Смотрит на строки: понятны ли формулировки, есть ли ссылки на приложения, нет ли обобщений. Открывает два-три приложения наугад и проверяет, бьётся ли цена. Ищет расходы, которые к контракту явно не относятся.
Если на каждом из этих шагов ответ очевиден, документ уходит в согласование. Если хотя бы на одном приходится догадываться, документ возвращается с замечанием. Поэтому основная работа при подготовке — не считать, а делать очевидным.
Частые вопросы
Можно ли включить в расчёт-обоснование прибыль исполнителя? Да, прибыль — нормальная строка расчёта, она заложена в цену контракта. Вопрос в другом: перечисление прибыли на свой расчётный счёт возможно после подтверждения выполненных работ, а не в момент получения аванса.
Что делать, если поставщик поднял цену после согласования расчёта? Готовить изменения в расчёт-обоснование и согласовывать их с заказчиком. Провести платёж выше лимита по коду не получится: сумма распоряжения сверяется с документом-основанием.
Нужен ли отдельный расчёт-обоснование каждому соисполнителю? Соисполнитель, попадающий под режим, работает по своему лицевому счёту и своей структуре затрат в рамках общего идентификатора контракта. Требования к его документу задаёт головной исполнитель и порядок, установленный заказчиком.
Как соотносятся расчёт-обоснование и раздельный учёт? Расчёт задаёт плановую структуру затрат, раздельный учёт показывает фактическую. При проверке эти два массива сверяют между собой и с выпиской по лицевому счёту. Комплект должен биться по суммам, иначе вопросы возникнут к каждому расхождению.
Нужно ли пересобирать расчёт-обоснование при изменении цены контракта? Да. Любое дополнительное соглашение, меняющее цену, объём работ или график этапов, влечёт переработку расчёта. Документ обязан соответствовать действующей редакции контракта.
Вывод простой. Расчёт-обоснование собирается не из сметы, а из логики контроля: каждая строка должна лечь на код направления расходования, иметь подтверждённую цену и относиться именно к этому контракту. Документ, собранный в такой логике, проходит согласование с первой подачи, и первый платёж по контракту уходит вовремя, а не через полтора месяца.