НДС при казначейском сопровождении: авансы, вычеты и счета-фактуры по целевым средствам

Частые вопросы

Нужно ли выставлять счёт-фактуру на аванс, если отгрузка будет в том же квартале?



Формальная обязанность выставить счёт-фактуру в пятидневный срок сохраняется независимо от того, когда произойдёт отгрузка. Отказ от авансового счёта-фактуры внутри квартала — практика распространённая, но рискованная, и по сопровождаемым контрактам особенно: комплект документов у вас смотрит не только налоговая, но и казначейство.



Влияет ли задержка санкционирования на срок уплаты налога?



Не влияет. Сроки уплаты налогов установлены Налоговым кодексом и не зависят от того, как быстро прошёл платёж по казначейской процедуре. Это ещё один аргумент за то, чтобы держать резерв собственных средств под налоговые платежи.



Можно ли принять к вычету НДС по расходам, оплаченным с лицевого счёта?



Да, если речь об оплате по контракту, а не о субсидии, и соблюдены обычные условия вычета: товары приняты на учёт, есть корректный счёт-фактура, покупка предназначена для облагаемых операций. Сам факт оплаты с лицевого счёта права на вычет не ограничивает.



Что делать, если заказчик вернул часть аванса или контракт расторгнут?



При возврате аванса ранее исчисленный с него налог принимается к вычету — но только после фактического возврата средств и корректировки договорных условий. По сопровождаемым контрактам возврат идёт с лицевого счёта и тоже проходит санкционирование, поэтому дата возврата может отличаться от даты решения о расторжении. Ориентируйтесь на фактическое движение средств.