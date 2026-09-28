НДС при казначейском сопровождении: авансы, вычеты и счета-фактуры по целевым средствам

Казначейское сопровождение меняет маршрут денег, а не правила налогообложения. Это простая мысль, но именно на ней спотыкается большинство бухгалтеров, которые впервые ведут контракт с открытым лицевым счётом в территориальном органе Федерального казначейства. Появляется соблазн считать целевые средства чем-то особенным: не выручкой, не собственными деньгами, а какой-то третьей сущностью с отдельным налоговым режимом. Такой сущности нет.
Ниже — разбор того, где именно НДС и казначейский контур пересекаются на практике, какие ошибки повторяются из контракта в контракт и что стоит проверить сейчас, пока не начался декабрь.
Что вообще происходит с деньгами
Напомню механику, чтобы дальше говорить на одном языке. При казначейском сопровождении средства по контракту не приходят на расчётный счёт исполнителя. Территориальный орган Федерального казначейства по месту учёта исполнителя открывает ему лицевой счёт, на который зачисляются целевые средства. Расходовать их можно только на цели, заявленные в сведениях об операциях с целевыми средствами, и каждый платёж проходит санкционирование: казначейство сверяет платёжное поручение с договором, актом, счётом и утверждёнными сведениями.
Общие правила режима закреплены в главе 24.4 Бюджетного кодекса — статьи 242.23–242.27. Перечень случаев, когда сопровождение обязательно, ежегодно устанавливается законом о бюджете; на 2026 год это статья 5 Федерального закона от 28.11.2025 № 426-ФЗ. Пороги там такие: авансы по государственным контрактам от 100 млн рублей; контракты бюджетных и автономных учреждений за счёт субсидий от 10 млн рублей; гособоронзаказ, закупки у единственного поставщика и расчёты с соисполнителями — свыше 3 млн рублей; субсидии, бюджетные инвестиции и гранты — без порога. Гособоронзаказ дополнительно регулируется 275-ФЗ, там свой контур уполномоченных банков.
С 1 сентября 2026 года действует новый порядок санкционирования, утверждённый Минфином взамен приказа № 214н, и новый порядок открытия лицевых счетов — приказ Казначейства России от 22.06.2026 № 14н. Если вы работаете по методичкам, написанным до сентября, их пора обновить.
Теперь к налогам.
Целевые средства по контракту — это выручка
Первое и главное разграничение. Оплата, которую вы получаете по государственному контракту за поставленный товар, выполненную работу или оказанную услугу, — это выручка от реализации. То, что она пришла не на расчётный счёт, а на лицевой, не превращает её в целевое финансирование в налоговом смысле.
Отсюда следует всё остальное:
— реализация облагается НДС в общем порядке, если вы на общей системе и операция не льготная;
— налоговая база определяется по правилам статьи 167 Налогового кодекса — по наиболее ранней из дат: отгрузки либо оплаты, включая частичную;
— входной НДС по покупкам, оплаченным с лицевого счёта, принимается к вычету в общем порядке.
А вот если вы получатель субсидии или бюджетных инвестиций, картина другая. Здесь работает пункт 2.1 статьи 170 Налогового кодекса: суммы налога по товарам, работам и услугам, приобретённым за счёт субсидий или бюджетных инвестиций, к вычету не принимаются. И если субсидия получена уже после того, как вычет заявлен, налог подлежит восстановлению в порядке подпункта 6 пункта 3 той же статьи.
Практический вывод: перед тем как считать НДС, определите природу денег. Оплата по контракту — выручка, вычет есть. Субсидия или грант — целевое финансирование, вычета нет, и нужен раздельный учёт. Казначейское сопровождение применяется и к тому, и к другому, поэтому наличие лицевого счёта само по себе ни о чём не говорит.
Аванс: когда возникает налоговая база
Самый частый вопрос. Заказчик перечислил аванс на ваш лицевой счёт. Деньги вы пока потратить не можете — сведения об операциях ещё не утверждены, санкционирование не пройдено. Возникает ли налоговая база?
Возникает. Для целей статьи 167 Налогового кодекса оплатой признаётся поступление денежных средств, а не возможность ими свободно распорядиться. Зачисление на лицевой счёт — это поступление в вашу пользу: счёт открыт на ваше имя, средства учитываются за вами. Ограничения на расходование носят бюджетно-правовой характер и на момент определения налоговой базы не влияют.
Отсюда следуют обязанности:
1. Исчислить НДС с полученной предоплаты по расчётной ставке.
2. Выставить авансовый счёт-фактуру в течение пяти календарных дней со дня получения оплаты — статья 168 Налогового кодекса. День получения — дата зачисления на лицевой счёт, её видно в выписке из территориального органа.
3. Зарегистрировать счёт-фактуру в книге продаж.
4. При отгрузке начислить НДС с реализации и принять к вычету ранее исчисленный налог с аванса.
Типичная ошибка: бухгалтер ждёт «настоящего» поступления, то есть момента, когда деньги реально уйдут с лицевого счёта поставщику, и выставляет авансовый счёт-фактуру с опозданием на месяц-полтора. Дальше — расхождение между декларацией и книгой продаж, уточнёнка и пени.
Вторая типичная ошибка — обратная. Исполнитель считает, что раз деньги «казначейские», то и аванс не совсем аванс, и вовсе не начисляет налог до подписания акта. Это уже не техническая неточность, а занижение базы за квартал.
Чем платить сам НДС
Здесь начинается зона, где теория расходится с операционной реальностью.
Налог вы платите в бюджет через единый налоговый счёт — обезличенным платежом, который потом распределяется по принадлежности. А казначейский контур устроен ровно наоборот: каждый расход с лицевого счёта должен быть увязан с конкретным направлением из сведений об операциях с целевыми средствами и подтверждён документами.
Из этого противоречия следуют два практических правила.
Правило первое: заранее заложите налоги в структуру сведений. Если вы планируете уплачивать налоги и страховые взносы с лицевого счёта, соответствующие направления расходования должны быть в сведениях с самого начала. Дописать их потом можно, но это переутверждение — то есть новый цикл согласования с заказчиком и территориальным органом.
Правило второе: уточните допустимый порядок в своём территориальном органе до первого платежа. Практика по уплате налогов с лицевых счетов различается, а с сентября действует новый порядок санкционирования. Запрос лучше сделать письменно и получить письменный ответ — это документ, который вы потом покажете и заказчику, и проверяющим.
Многие исполнители идут более простым путём: налоги платят с расчётного счёта из собственных средств, а компенсируют их через прибыль, заложенную в цену контракта. Это законно и снимает вопрос санкционирования, но требует свободных оборотных денег в квартале уплаты. Если контракт крупный и аванс большой, сумма НДС с аванса тоже большая — планируйте кассовый разрыв заранее, а не в двадцатых числах месяца.
Строка 8 счёта-фактуры: идентификатор государственного контракта
Деталь, которую пропускают чаще всего. В форме счёта-фактуры есть строка 8 — идентификатор государственного контракта, договора или соглашения. Она заполняется при наличии такого идентификатора.
По сопровождаемым контрактам идентификатор есть всегда. И он есть у всей цепочки: у вас с заказчиком, у вас с соисполнителем, у соисполнителя с его поставщиком. Все счета-фактуры внутри этой цепочки должны содержать один и тот же идентификатор.
Почему это важно на практике. Незаполненная строка 8 сама по себе не лишает вас права на вычет — это не то нарушение, которое препятствует идентификации сторон, товара и суммы налога. Но санкционирование платежа с лицевого счёта может встать: казначейство сверяет комплект документов, и счёт-фактура без идентификатора там смотрится как документ по другому контракту. Дальше вы теряете дни на переоформление, а у соисполнителя — свой срок оплаты и своя неустойка.
Отдельно проверьте, что идентификатор в счёте-фактуре совпадает с идентификатором в договоре и в платёжном поручении посимвольно. Одна цифра расхождения — и документ вернут.
Раздельный учёт: не путайте два разных требования
Слово «раздельный» в контексте сопровождаемых контрактов означает две совершенно разные вещи, и их регулярно смешивают.
Первое — раздельный учёт результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому контракту. Это требование бюджетного законодательства и условий контракта: вы обязаны показать, какие затраты понесены именно по этому контракту, чтобы обосновать каждый платёж с лицевого счёта. Ведётся в разрезе контрактов, чаще всего на отдельных субсчетах или через аналитику.
Второе — раздельный учёт сумм НДС по пункту 4 статьи 170 Налогового кодекса. Это налоговое требование, оно возникает, когда у вас есть одновременно облагаемые и необлагаемые операции. К казначейскому сопровождению прямого отношения не имеет.
Ошибка выглядит так: компания выстраивает аналитику по контрактам и считает, что налоговое требование тем самым закрыто. Или наоборот — ведёт раздельный учёт НДС и полагает, что казначейству этого достаточно. Ни то, ни другое не работает. Это два параллельных контура учёта, и нужны оба, если основания для них есть.
Соисполнители: цепочка счетов-фактур
Когда вы перечисляете аванс соисполнителю с лицевого счёта, у него возникает ровно та же обязанность, что у вас: исчислить налог с предоплаты и выставить авансовый счёт-фактуру в пять дней. Если соисполнитель тоже под сопровождением, деньги идут с вашего лицевого счёта на его лицевой счёт, открытый его территориальным органом.
Что здесь проверять:
— соисполнитель на общей системе или на упрощённой; во втором случае счёта-фактуры не будет и вычета у вас тоже, а значит цена договора должна это учитывать;
— идентификатор государственного контракта в его счетах-фактурах совпадает с вашим;
— авансовые счета-фактуры приходят вовремя, а не пачкой в конце квартала;
— назначение платежа в вашем поручении дословно соответствует предмету договора и строке сведений об операциях.
Последний пункт — самая частая причина отказа в санкционировании. Формулировка «оплата по договору» без ссылки на предмет, номер и дату проходит не всегда.
Остаток на лицевом счёте к концу года
Отдельный сюжет, который в октябре стоит держать в голове. Неиспользованный остаток целевых средств на лицевом счёте по итогам финансового года не превращается автоматически в вашу свободную выручку и не списывается сам собой. Судьба остатка определяется условиями контракта и решениями заказчика: часть сумм переходит на следующий год как обязательства будущих периодов, часть подлежит возврату.
Для НДС это означает вот что. Если аванс получен и налог с него исчислён, а работы в текущем году не закрыты, начисленный налог остаётся в базе — «отмотать» его назад из-за того, что деньги лежат неосвоенными, нельзя. Вычет появится только при отгрузке либо при фактическом возврате аванса.
Поэтому декабрьская картина по многим контрактам выглядит одинаково: налог с аванса уплачен, реализации нет, вычет перенесён на следующий год. Это не ошибка, это нормальное следствие механики. Но кассовый разрыв она создаёт реальный, и планировать его нужно не в декабре, а сейчас — вместе с графиком закрытия этапов. Чем больше этапов вы успеете закрыть актами до конца года, тем меньше «зависшего» авансового налога перейдёт на следующий период.
Предельные сроки подачи документов в декабре в каждом территориальном органе свои — уточняйте в своём ТОФК заранее, а не по факту.
Чек-лист на октябрь
Квартал закрывается, до конца года остаётся немного. Что имеет смысл проверить в ближайшие недели.
1. По каждому сопровождаемому контракту сверьте даты зачисления авансов на лицевой счёт с датами авансовых счетов-фактур. Разрыв больше пяти календарных дней — повод для уточнённой декларации сейчас, а не после требования.
2. Проверьте, что НДС с авансов, закрытых отгрузкой, принят к вычету в правильном периоде.
3. Пройдитесь по счетам-фактурам от соисполнителей и проверьте строку 8. Недостающие идентификаторы запросите сразу, пока контрагенты не ушли в предновогодний режим.
4. Сверьте структуру сведений об операциях с целевыми средствами с фактическим расходованием. Если направления расходов, которые вам понадобятся до конца года, в сведениях не заявлены, инициируйте переутверждение сейчас.
5. Определите, чем будете платить НДС за четвёртый квартал: с лицевого счёта или с расчётного. Если с лицевого — письменно уточните порядок в своём территориальном органе.
6. Проверьте по каждому контракту, не является ли источником средств субсидия или бюджетные инвестиции. Если да — пересмотрите вычеты по пункту 2.1 статьи 170 Налогового кодекса.
7. Сверьте раздельный учёт по контрактам с данными книги покупок: расходы, попавшие в вычет, должны иметь подтверждение в аналитике контракта.
Частые вопросы
Нужно ли выставлять счёт-фактуру на аванс, если отгрузка будет в том же квартале?
Формальная обязанность выставить счёт-фактуру в пятидневный срок сохраняется независимо от того, когда произойдёт отгрузка. Отказ от авансового счёта-фактуры внутри квартала — практика распространённая, но рискованная, и по сопровождаемым контрактам особенно: комплект документов у вас смотрит не только налоговая, но и казначейство.
Влияет ли задержка санкционирования на срок уплаты налога?
Не влияет. Сроки уплаты налогов установлены Налоговым кодексом и не зависят от того, как быстро прошёл платёж по казначейской процедуре. Это ещё один аргумент за то, чтобы держать резерв собственных средств под налоговые платежи.
Можно ли принять к вычету НДС по расходам, оплаченным с лицевого счёта?
Да, если речь об оплате по контракту, а не о субсидии, и соблюдены обычные условия вычета: товары приняты на учёт, есть корректный счёт-фактура, покупка предназначена для облагаемых операций. Сам факт оплаты с лицевого счёта права на вычет не ограничивает.
Что делать, если заказчик вернул часть аванса или контракт расторгнут?
При возврате аванса ранее исчисленный с него налог принимается к вычету — но только после фактического возврата средств и корректировки договорных условий. По сопровождаемым контрактам возврат идёт с лицевого счёта и тоже проходит санкционирование, поэтому дата возврата может отличаться от даты решения о расторжении. Ориентируйтесь на фактическое движение средств.