Цифровой рубль уже запустили. Обязан ли ваш бизнес его принимать?

С 1 сентября 2026 года цифровой рубль стал доступен для массового использования, но подключать его обязаны не все продавцы. На первом этапе требование касается определенных компаний с выручкой более 120 млн рублей. Остальные могут подключиться добровольно либо дождаться следующего этапа.

Кто обязан принимать цифровые рубли в 2026 году

По разъяснениям Банка России, не позднее 1 сентября 2026 года прием цифровых рублей должны обеспечить продавцы, если одновременно выполняются два условия: выручка за предыдущий календарный год превышает 120 млн рублей;

на 1 января 2026 года у продавца был договор приема электронных средств платежа с банком, признанным значимым на рынке платежных услуг. Для других компаний установлены следующие этапы: с 1 сентября 2027 года — для части продавцов с выручкой более 30 млн рублей;

с 1 сентября 2028 года — для остальных продавцов с выручкой более 20 млн рублей. Для торговых точек с годовой выручкой менее 5 млн рублей действует исключение. Все условия и ответы на спорные вопросы Банк России собрал в специальном разделе для бизнеса.

Что нужно проверить компании

Ответьте на четыре вопроса: Какова выручка компании за 2025 год? В каком банке подключен эквайринг? Входил ли этот банк в необходимую категорию на 1 января 2026 года? Попадают ли отдельные торговые точки под исключения? Не стоит ориентироваться только на размер бизнеса или количество магазинов. Значение имеют сразу несколько условий.

Нужно ли подключаться добровольно

Для небольшой компании срочной необходимости может не быть. Сначала стоит оценить: просят ли клиенты такой способ оплаты;

готов ли банк подключить необходимую инфраструктуру;

поддерживает ли его кассовое и учетное ПО;

сколько будет стоить настройка;

кто будет отвечать за сверку операций и возвраты. Подключение нового способа оплаты ради самой технологии редко приносит пользу. Оно оправдано, когда решает задачу клиента или становится обязательным по закону.

Промпт для предварительной проверки