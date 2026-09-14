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Роман Ткачев
Автоматизация учета
Читать 3 мин
ИИ для бухгалтера в 2027 году: как собрать первичные документы до закрытия месяца

ИИ для бухгалтера в 2027 году: как собрать первичные документы до закрытия месяца

Первичка снова разбросана по ЭДО, почте и папкам сотрудников? Разбираем, как в 2027 году собрать документы в единый реестр, найти пропуски и подготовить напоминания с помощью ИИ.

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В 2027 году ИИ пригодится бухгалтеру прежде всего не для расчета налогов, а для работы с потоком документов: он поможет разобрать входящие файлы, извлечь реквизиты, найти отсутствующие акты и подготовить адресные напоминания. Решение о принятии документа к учету и исправлении данных по-прежнему остается за бухгалтером.

Где бухгалтерия теряет время

Перед закрытием месяца документы обычно находятся сразу в нескольких местах: в ЭДО, электронной почте, папках подразделений, мессенджерах и учетной системе. Бухгалтеру приходится вручную выяснять, какой акт уже получен, какой относится к другому периоду и кто должен запросить недостающую первичку.

Проблема не в одном документе. Время уходит на повторяющийся цикл: открыть файл, определить контрагента, найти договор, проверить период, переименовать документ, внести строку в реестр и написать ответственному сотруднику.

Что можно поручить ИИ

Нейросеть может провести предварительную обработку:

определить вид документа;

извлечь номер, дату, стороны, сумму и НДС;

найти упоминание договора;

распределить документы по периодам;

сопоставить файлы с реестром ожидаемой первички;

отметить пустые или сомнительно распознанные поля;

подготовить список документов, которых не хватает;

составить черновики писем ответственным и контрагентам.

Обязательные реквизиты первичных документов установлены статьей 9 закона № 402-ФЗ. Однако ИИ способен проверить лишь наличие и видимое содержание полей. Он не подтверждает реальность операции, полномочия подписанта и право на учет расходов или вычет НДС.

Как выстроить процесс

 Выгрузите реестр ожидаемых документов из учетной системы.

 Соберите полученные файлы в защищенном хранилище.

 Попросите ИИ извлечь реквизиты в единую таблицу.

 Сопоставьте таблицу с реестром по контрагенту, договору, периоду и сумме.

 Разделите результат на три группы: найдено, требует проверки, отсутствует.

 Отправьте ответственным только адресные запросы.

 После получения документов проведите бухгалтерскую проверку и загрузку в учетную систему.

Такой порядок экономит время именно на поиске и сортировке. Автоматически проводить непроверенные документы не следует.

Готовый промпт

Сравни обезличенный реестр ожидаемых первичных документов с таблицей документов, которые уже получены. Используй только предоставленные сведения. Не восстанавливай отсутствующие реквизиты и не делай вывод о возможности принятия расходов или вычета НДС. Для каждой строки укажи: контрагент, договор, период, вид документа, ожидаемая сумма, найденная сумма, статус и причина статуса. Используй статусы: «найдено совпадение», «возможное совпадение — нужна проверка», «документ не найден», «есть документ, которого нет в реестре». Отдельно подготовь список сомнительных дат, сумм и ставок НДС. Затем составь короткие нейтральные напоминания ответственным сотрудникам. Не придумывай сроки и не обвиняй получателя в задержке.

Где ИИ не нужен

Если компания получает десять структурированных УПД в месяц, встроенных проверок ЭДО и учетной системы может быть достаточно. Отдельный ИИ-проект только усложнит процесс.

Автоматизация оправдана, когда документов много, они приходят из разных каналов, а на ручной реестр регулярно уходит несколько часов. Начинать лучше с одного вида документов и одного подразделения.

Частые вопросы

Может ли ИИ сам принять документ к учету

Нет. Он может найти реквизиты и расхождения, но экономический смысл операции и правовые последствия проверяет бухгалтер.

Можно ли загружать реальные акты в публичную нейросеть

Только если это разрешено правилами компании и документ безопасно обезличен. Для постоянной обработки нужен защищенный корпоративный контур с разграничением доступа.

Заменит ли такая система бухгалтера

Она заменяет ручной просмотр однотипных файлов. Ответственность за учет, налоги и отчетность остается у специалиста.

В своем Telegram-канале об ИИ и автоматизации бухгалтерии я разбираю, как внедрять такие инструменты в бизнес-процессы без потери контроля.

Роман Ткачев — эксперт по автоматизации корпоративных процессов и практическому применению ИИ в работе корпоративных служб.


Информации об авторе

Роман Ткачев

Роман Ткачев

Руководитель в ООО

9 подписчиков87 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии
1
  • M
    Marina2022

    Первичка в почте? Это не первичка, не надо тут.

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