ИИ для бухгалтера в 2027 году: как собрать первичные документы до закрытия месяца

В 2027 году ИИ пригодится бухгалтеру прежде всего не для расчета налогов, а для работы с потоком документов: он поможет разобрать входящие файлы, извлечь реквизиты, найти отсутствующие акты и подготовить адресные напоминания. Решение о принятии документа к учету и исправлении данных по-прежнему остается за бухгалтером.
Где бухгалтерия теряет время
Перед закрытием месяца документы обычно находятся сразу в нескольких местах: в ЭДО, электронной почте, папках подразделений, мессенджерах и учетной системе. Бухгалтеру приходится вручную выяснять, какой акт уже получен, какой относится к другому периоду и кто должен запросить недостающую первичку.
Проблема не в одном документе. Время уходит на повторяющийся цикл: открыть файл, определить контрагента, найти договор, проверить период, переименовать документ, внести строку в реестр и написать ответственному сотруднику.
Что можно поручить ИИ
Нейросеть может провести предварительную обработку:
определить вид документа;
извлечь номер, дату, стороны, сумму и НДС;
найти упоминание договора;
распределить документы по периодам;
сопоставить файлы с реестром ожидаемой первички;
отметить пустые или сомнительно распознанные поля;
подготовить список документов, которых не хватает;
составить черновики писем ответственным и контрагентам.
Обязательные реквизиты первичных документов установлены статьей 9 закона № 402-ФЗ. Однако ИИ способен проверить лишь наличие и видимое содержание полей. Он не подтверждает реальность операции, полномочия подписанта и право на учет расходов или вычет НДС.
Как выстроить процесс
Выгрузите реестр ожидаемых документов из учетной системы.
Соберите полученные файлы в защищенном хранилище.
Попросите ИИ извлечь реквизиты в единую таблицу.
Сопоставьте таблицу с реестром по контрагенту, договору, периоду и сумме.
Разделите результат на три группы: найдено, требует проверки, отсутствует.
Отправьте ответственным только адресные запросы.
После получения документов проведите бухгалтерскую проверку и загрузку в учетную систему.
Такой порядок экономит время именно на поиске и сортировке. Автоматически проводить непроверенные документы не следует.
Готовый промпт
Сравни обезличенный реестр ожидаемых первичных документов с таблицей документов, которые уже получены. Используй только предоставленные сведения. Не восстанавливай отсутствующие реквизиты и не делай вывод о возможности принятия расходов или вычета НДС. Для каждой строки укажи: контрагент, договор, период, вид документа, ожидаемая сумма, найденная сумма, статус и причина статуса. Используй статусы: «найдено совпадение», «возможное совпадение — нужна проверка», «документ не найден», «есть документ, которого нет в реестре». Отдельно подготовь список сомнительных дат, сумм и ставок НДС. Затем составь короткие нейтральные напоминания ответственным сотрудникам. Не придумывай сроки и не обвиняй получателя в задержке.
Где ИИ не нужен
Если компания получает десять структурированных УПД в месяц, встроенных проверок ЭДО и учетной системы может быть достаточно. Отдельный ИИ-проект только усложнит процесс.
Автоматизация оправдана, когда документов много, они приходят из разных каналов, а на ручной реестр регулярно уходит несколько часов. Начинать лучше с одного вида документов и одного подразделения.
Частые вопросы
Может ли ИИ сам принять документ к учету
Нет. Он может найти реквизиты и расхождения, но экономический смысл операции и правовые последствия проверяет бухгалтер.
Можно ли загружать реальные акты в публичную нейросеть
Только если это разрешено правилами компании и документ безопасно обезличен. Для постоянной обработки нужен защищенный корпоративный контур с разграничением доступа.
Заменит ли такая система бухгалтера
Она заменяет ручной просмотр однотипных файлов. Ответственность за учет, налоги и отчетность остается у специалиста.
В своем Telegram-канале об ИИ и автоматизации бухгалтерии я разбираю, как внедрять такие инструменты в бизнес-процессы без потери контроля.
Роман Ткачев — эксперт по автоматизации корпоративных процессов и практическому применению ИИ в работе корпоративных служб.
Первичка в почте? Это не первичка, не надо тут.