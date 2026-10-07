ИИ для бухгалтера в 2027 году: 7 задач, которые можно упростить уже сейчас

В 2027 году искусственный интеллект не заменит учетную систему и не начнет самостоятельно сдавать отчетность без контроля. Его реальная польза для бухгалтера — быстрее читать документы, находить расхождения, готовить пояснения, контролировать сроки и превращать большие объемы информации в понятные рабочие списки.
Главное — поручать ИИ не принятие бухгалтерских решений, а предварительную обработку данных.
Что изменится в работе бухгалтера в 2027 году
Большинство компаний уже используют учетные системы, электронный документооборот, банковские интеграции и сервисы сдачи отчетности. Поэтому задача ИИ — не заменить эти инструменты, а связать информацию между ними.
Типичная проблема бухгалтера выглядит так:
документы находятся в ЭДО;
платежи — в клиент-банке;
поручения — в почте и мессенджерах;
сроки — в личном календаре;
пояснения — в старых файлах;
данные для закрытия месяца приходится собирать у нескольких подразделений.
ИИ может принять информацию из разных источников, привести ее к одной структуре и показать, на что человеку нужно обратить внимание.
При этом проводки, налоговые выводы и решение о принятии документа к учету должны оставаться под контролем специалиста.
1. Проводить первичную проверку актов и УПД
Перед закрытием периода бухгалтеру приходится просматривать десятки похожих документов. ИИ может провести первый формальный контроль и проверить:
наименование документа;
номер и дату;
сведения о сторонах;
ИНН и КПП;
содержание операции;
количество и единицы измерения;
стоимость;
ставку и сумму НДС;
сведения о подписантах;
наличие видимых подписей;
ссылку на договор.
Результатом должна быть не фраза «документ правильный», а таблица замечаний.
Например:
Документ
Проверяемое поле
Найденное значение
Статус
Что проверить
Акт № 48
Дата
30.09.2027
Найдено
—
Акт № 48
Номер договора
Не найдено
Требуется проверка
Сверить с договором
УПД № 91
Ставка НДС
20%
Найдено
Проверить применимость ставки
УПД № 91
Подпись
Видимая подпись обнаружена
Требуется проверка
Уточнить полномочия
ИИ не должен подтверждать право на вычет НДС, признавать расходы или проверять подлинность подписи. Он только отбирает документы, которые требуют внимания бухгалтера.
2. Сравнивать договор, счет и закрывающие документы
Расхождения между договором, счетом и актом часто обнаруживаются уже после оплаты или во время закрытия периода.
ИИ может сопоставить:
наименования сторон;
номер договора;
предмет;
период оказания услуг;
количество;
цену;
общую сумму;
ставку НДС;
срок оплаты;
реквизиты;
номера приложений и спецификаций.
Важно разделять буквальное расхождение и реальную ошибку.
Если в договоре указана общая стоимость проекта, а в акте — стоимость одного этапа, суммы будут отличаться обоснованно. ИИ должен показать различие, а бухгалтер — проверить его экономический смысл.
Готовый промпт
Сравни приложенные договор, счет и акт.
Используй только текст документов. Не придумывай отсутствующие сведения и не делай вывод о возможности оплаты, признания расходов или вычета НДС.
Проверь наименования сторон, номер договора, предмет, период, количество, стоимость, ставку и сумму НДС, срок оплаты и реквизиты.
Представь результат в таблице:
проверяемое условие;
значение в договоре;
значение в счете;
значение в акте;
статус: совпадает, отличается или не найдено;
документ и страница;
что проверить бухгалтеру.
Если разные значения могут быть правильными, не выбирай одно из них, а пометь строку как требующую проверки.
3. Находить расхождения в актах сверки
Вместо ручного сравнения двух длинных таблиц можно поручить ИИ первичное сопоставление операций.
Для этого понадобятся обезличенные выгрузки со столбцами:
дата;
номер документа;
вид операции;
сумма;
дебет или кредит;
назначение платежа.
ИИ сможет найти:
документы, присутствующие только у одной стороны;
одинаковые номера с разными суммами;
операции с близкими суммами и разными датами;
возможные дубли;
платежи без соответствующего документа;
различия во входящем сальдо;
строки, которые не удалось уверенно сопоставить.
Нейросеть не должна сама определять правильное сальдо или создавать корректировки. Ее задача — сократить список строк, которые бухгалтеру придется проверять вручную.
4. Разбирать банковскую выписку
ИИ может предварительно сортировать платежи по назначению и собирать отдельный список непонятных операций.
Например:
не указан договор;
отсутствует номер счета;
назначение слишком общее;
возможен повторный платеж;
получатель отличается от привычного;
сумма заметно отличается от обычной;
требуется документ-основание;
нужно уточнение у ответственного сотрудника.
Но формировать проводку только по назначению платежа нельзя. Для учета нужны договор, первичные документы и понимание хозяйственной операции.
Кроме того, банковскую выписку нельзя целиком загружать в публичный ИИ-сервис. Перед экспериментом необходимо удалить:
номера счетов;
банковские реквизиты;
ФИО;
персональные данные;
остатки;
конфиденциальные назначения платежей;
сведения, не требующиеся для анализа.
Для регулярной работы необходима защищенная корпоративная система.
5. Отвечать на требования ФНС
ИИ полезен не для спора с инспекцией, а для подготовки материалов.
Он может:
кратко изложить содержание требования;
выписать запрошенные документы;
найти указанный срок ответа;
распределить вопросы между сотрудниками;
составить перечень недостающих сведений;
подготовить структуру пояснения;
проверить, на все ли пункты дан ответ;
перевести сложный текст требования на понятный язык.
Безопасный порядок работы:
Бухгалтер читает оригинал требования.
Проверяет срок и основания запроса.
Обезличивает документ, если используется внешний сервис.
ИИ формирует структуру и список вопросов.
Бухгалтер готовит факты и подтверждающие документы.
ИИ помогает собрать черновик.
Финальную версию проверяет бухгалтер или юрист.
Нельзя просить нейросеть самостоятельно придумать причину расхождения или сослаться на непроверенные письма и судебные решения.
Готовый промпт
Разбери приложенное требование налогового органа.
Используй только его текст. Не придумывай основания, нормы права, даты и документы.
Подготовь:
Краткое содержание требования.
Таблицу всех вопросов инспекции.
Перечень запрошенных документов.
Указанный в требовании срок.
Данные, которые необходимо получить внутри компании.
Ответственного сотрудника для каждого блока.
Структуру будущего пояснения.
Если срок или документ не найден, напиши «в тексте не найдено». Не рассчитывай процессуальные сроки самостоятельно.
6. Организовать закрытие месяца
Одна из самых полезных задач для ИИ — превратить обычный список процедур в рабочий календарь.
Для каждой задачи можно указать:
срок;
ответственного;
необходимые документы;
предыдущий этап;
зависимые операции;
критерий завершения;
причину возможной задержки;
текущий статус.
ИИ поможет сформировать:
список задач, блокирующих закрытие;
перечень отсутствующих документов;
напоминания сотрудникам;
отдельные списки для кадровой службы, закупок и склада;
итоговый чек-лист главного бухгалтера;
краткий отчет для руководителя.
Но статус должен поступать из реальной системы. Если сотрудник написал «готово», нейросеть не сможет самостоятельно проверить, проведена ли операция и правильно ли рассчитана сумма.
В полноценном процессе ИИ работает поверх системы управления задачами, ЭДО и учетной базы, а не вместо них.
7. Объяснять цифры руководителю и сотрудникам
Бухгалтер регулярно отвечает на вопросы:
почему прибыль есть, а денег нет;
почему вырос налог;
почему задолженность увеличилась;
почему сотрудник получил меньше оклада;
почему план и факт не совпали;
почему платеж нельзя провести сегодня.
ИИ может превратить проверенные бухгалтером данные в понятное объяснение без сложной терминологии.
Например, для расчетного листка можно передать обезличенную таблицу:
оклад;
премия;
другие начисления;
НДФЛ;
удержания;
выплата за первую половину месяца;
итог к перечислению.
Нейросеть подготовит спокойный ответ сотруднику и покажет арифметику одной строкой.
Однако ИИ не должен самостоятельно рассчитывать зарплату, определять законность удержания или объяснять отсутствие премии без локальных документов работодателя.
Какие задачи нельзя полностью отдавать ИИ
В 2027 году нейросети по-прежнему не следует самостоятельно поручать:
формирование проводок без правил и подтверждающих документов;
расчет налогов;
принятие расходов к учету;
подтверждение права на вычет НДС;
выбор налоговой схемы;
подписание и отправку отчетности;
ответы ФНС без проверки;
оценку законности операции;
изменение банковских реквизитов;
окончательное решение по договору;
работу с конфиденциальными данными в публичном сервисе.
ИИ может подготовить материал для решения, но ответственность остается у бухгалтера, руководителя и компании.
Почему одного хорошего промпта недостаточно
Разовый запрос подходит для эксперимента. Стабильный рабочий процесс требует большего.
Нужны:
утвержденные правила проверки;
справочники контрагентов;
шаблоны документов;
права доступа;
журнал действий;
контроль версий;
защищенное хранение;
понятные статусы;
ответственные сотрудники;
выборочная перепроверка результатов;
порядок действий при ошибке.
Если каждый бухгалтер самостоятельно загружает документы в разные нейросети и использует собственные промпты, компания получает не автоматизацию, а новый неконтролируемый процесс.
Как безопасно работать с данными
Перед использованием внешнего ИИ необходимо определить, какие сведения разрешено передавать.
Обычно требуют особой защиты:
персональные данные;
зарплаты сотрудников;
банковские реквизиты;
налоговая отчетность;
договорные цены;
коммерческая тайна;
данные клиентов;
внутренние комментарии;
доступы, пароли и ключи;
непубличная управленческая отчетность.
Для разового теста данные лучше обезличить.
Для постоянной работы следует использовать корпоративное решение с:
разграничением доступа;
журналом запросов;
установленными сроками хранения;
запретом обучения на корпоративных данных;
контролем загружаемых файлов;
утвержденным перечнем сценариев.
С чего бухгалтеру начать внедрение ИИ
Не нужно начинать с автоматизации всей бухгалтерии.
Выберите одну задачу, которая:
повторяется каждую неделю или месяц;
занимает много времени;
выполняется по понятным правилам;
не требует от ИИ окончательного решения;
позволяет легко проверить результат.
Хорошими первыми задачами могут стать:
проверка реквизитов в актах;
сравнение двух реестров;
поиск отличий между документами;
подготовка писем о недостающей первичке;
сбор календаря закрытия;
расшифровка требования ФНС;
подготовка объяснения для сотрудника.
Возьмите 20–30 реальных, но обезличенных примеров. Сравните результат ИИ с ручной проверкой и запишите:
что он нашел правильно;
что пропустил;
какие ошибки придумал;
сколько времени сэкономлено;
какие документы оказались слишком сложными;
какие правила нужно добавить.
Только после теста задачу стоит встраивать в постоянный процесс.
Как измерить пользу
Полезность ИИ не следует считать по количеству отправленных запросов.
Лучше измерять:
время обработки одного документа;
количество найденных расхождений;
долю ошибочных замечаний;
количество пропущенных проблем;
число документов, отправленных на ручную проверку;
время закрытия месяца;
количество возвратов от контрагентов;
число повторных запросов сотрудников;
скорость подготовки ответа ФНС;
стоимость обработки одного комплекта.
Если ИИ создает красивые таблицы, но бухгалтер тратит больше времени на их перепроверку, внедрение пока не принесло пользы.
Практический план на 30 дней
Первая неделя
выбрать одну задачу;
описать текущий процесс;
измерить затрачиваемое время;
определить допустимые данные;
собрать обезличенные примеры.
Вторая неделя
подготовить единый промпт;
определить формат результата;
протестировать 20–30 примеров;
записать ошибки и исключения.
Третья неделя
добавить формальные правила;
определить ответственного за проверку;
подготовить инструкцию;
установить критерии качества.
Четвертая неделя
запустить пилот на реальных задачах;
сравнить результаты с исходными показателями;
решить, стоит ли масштабировать процесс;
зафиксировать, какие решения остаются за человеком.
Главное правило на 2027 год
Не спрашивайте: «Как заменить бухгалтера искусственным интеллектом?»
Полезнее спросить:
Какую часть работы бухгалтер выполняет по повторяющимся правилам, какие данные для этого нужны и где обязательно должно остаться решение человека?
ИИ хорошо извлекает сведения, сравнивает тексты, группирует строки, составляет черновики и объясняет сложное простыми словами.
Бухгалтер понимает экономический смысл операции, проверяет документы, применяет нормы и отвечает за результат.
Лучший сценарий на 2027 год — не бухгалтер против ИИ, а бухгалтер, который использует ИИ для первого этапа работы и тратит больше времени на исключения, контроль и профессиональные решения.
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