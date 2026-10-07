ИИ для бухгалтера в 2027 году: 7 задач, которые можно упростить уже сейчас

Что изменится в работе бухгалтера в 2027 году

Большинство компаний уже используют учетные системы, электронный документооборот, банковские интеграции и сервисы сдачи отчетности. Поэтому задача ИИ — не заменить эти инструменты, а связать информацию между ними.

Типичная проблема бухгалтера выглядит так:

документы находятся в ЭДО;

платежи — в клиент-банке;

поручения — в почте и мессенджерах;

сроки — в личном календаре;

пояснения — в старых файлах;

данные для закрытия месяца приходится собирать у нескольких подразделений.

ИИ может принять информацию из разных источников, привести ее к одной структуре и показать, на что человеку нужно обратить внимание.

При этом проводки, налоговые выводы и решение о принятии документа к учету должны оставаться под контролем специалиста.